Минобрнауки предложило обязать абитуриентов предоплачивать первый семестр

Минобрнауки предложило абитуриентам предоплачивать первый семестр

Tекст: Катерина Туманова

Министерство науки и высшего образования разработало новые правила приема в университеты, передает РИА «Новости».

Ведомство предложило обязать абитуриентов вносить оплату за первый семестр до начала занятий, чтобы решить проблему «виртуального» конкурса.

«Устанавливается обязательность при платном приеме оплаты обучения за первый семестр. Предоплата зафиксирует выбор поступающего и сделает платный конкурс более четким и справедливым для всех участников», – отметили в пресс-службе министерства.

Сейчас правила позволяют поступающим заключать договоры сразу с несколькими вузами, занимая места, на которые могли бы претендовать другие кандидаты.

Помимо этого, предлагается разрешить оплату обучения средствами материнского капитала или образовательного кредита. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года.

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