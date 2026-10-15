Ученые нашли семь новорожденных белушат возле Соловецкого архипелага

Возле Соловков заметили семь новорожденных белушат

Tекст: Дмитрий Зубарев

Летом 2026 года в репродуктивном скоплении у Соловецкого архипелага специалисты зарегистрировали семь новорожденных белушат, передает РИА «Новости» со ссылкой на Институт океанологии РАН.

«За сезон в репродуктивном скоплении было зарегистрировано семь новорожденных белушат», – рассказали в институте.

Ученые также изучают влияние шума от строительства на Большом Соловецком острове на морских млекопитающих. Общая продолжительность подводных акустических записей составила более 6,6 тыс. часов. В институте отметили, что при строительстве второй сезон подряд применяется метод вибропогружения свай, который считается наиболее щадящим для животных.

Специалисты провели четыре серии измерений шума на разном расстоянии от места работ. Это поможет уточнить особенности распространения звука и его воздействие на белух и настоящих тюленей. Исследования проходят в рамках государственного задания по оценке влияния антропогенных факторов при возведении гидротехнических сооружений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее исследователи нашли на дне Индийского океана гигантское кладбище древних китов. До этого власти Дании решили отбуксировать взрывоопасную тушу кита. Также ученым удалось записать уникальные отраженные сигналы белух.