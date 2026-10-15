Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.4 комментария
В Туве спасли живших на острове отшельников от осаждавших их медведей
В Туве эвакуировали трех отшельников из-за угрозы нападения медведей
В Туве трех отшельников эвакуировали из таежного скита, куда начали приходить агрессивные медведи, сообщил руководитель Госкомохотнадзора республики Артыш Салчак.
Священнослужители жили в скиту на острове посреди таежного озера. Медведи начали переплывать водоем, приходить на остров и есть их припасы, пояснил Салчак, передает ТАСС.
«Отшельники сказали, что боятся, когда припасы кончатся, медведи начнут есть людей», – заявил собеседник.
По его словам, монахи связались со спасателями по спутниковому телефону. Глава региона сформировал оперативный штаб, и отшельников вывезли в Кызыл на вертолете.
Салчак добавил, что прибывшие на остров спасатели подтвердили, что медведи действительно значительно подъели запасы священнослужителей. В оперативных службах отметили, что отшельники прибыли в сибирскую тайгу из центральной части России и не относятся к местной епархии.
В субботу в Туве ликвидировали медведя, напавшего на пастуха.
В пятницу медведь устроил разгром в гостевом доме федерации лыжного спорта в Туве.
На прошлой неделе власти республики опровергли появление хищника около школы в Кызыле.