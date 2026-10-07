Власти Тувы опровергли появление медведя около школы в Кызыле

Госкомитет Тувы не подтвердил сообщения о медведе около школы в Кызыле

Tекст: Тимур Шайдуллин

Специалисты проверили информацию о появлении бурого медведя в районе кызылской школы-интерната, и она оказалась ложной, сообщает Госкомитет Республики Тыва по охране объектов животного мира.

В ведомстве уточнили, что в последний раз появление хищника в черте города было зафиксировано 5 октября. Тогда животное заметили в Национальном парке культуры и отдыха, в тот же день медведя ликвидировали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что в среду медведя заметили возле школы-интерната в Кызыле.

В понедельник местный парк закрыли из-за вышедшего к людям животного.

На прошлой неделе на окраине Южно-Сахалинска застрелили бродившего возле жилых домов хищника.