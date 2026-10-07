Медведя заметили возле школы-интерната в Кызыле

МВД: В столице Тувы медведь вышел к зданию школы-интерната

Tекст: Денис Тельманов

Очевидцы заметили дикого хищника в реке недалеко от здания школы-интерната в Кызыле, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы республиканского МВД.

«Внимание, опасность. По информации очевидцев, в реке в районе Кызылской школы-интерната был замечен медведь», – приводит агентство предупреждение ведомства.

Отмечается, что в Сибири наблюдается сложная ситуация с выходами диких животных к населенным пунктам. С конца августа медведи стали активно нападать на людей.

Наибольшее число погибших зафиксировано в Красноярском крае – жертвами хищников там стали семь человек. В конце сентября в Туве медведь убил отдыхавшего московского хоккейного тренера Александра Кузьменко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник парк в Кызыле закрыли из-за вышедшего к людям медведя.

В прошлом месяце биолог раскрыл способ мгновенно вычислить хищника-людоеда. За месяц от нападений медведей в Сибири погибли пять человек.