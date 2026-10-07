Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.4 комментария
Медведя заметили возле школы-интерната в Кызыле
МВД: В столице Тувы медведь вышел к зданию школы-интерната
Пресс-служба МВД по Туве призвала граждан соблюдать бдительность в связи с появлением медведя в районе Кызылской школы-интерната.
Очевидцы заметили дикого хищника в реке недалеко от здания школы-интерната в Кызыле, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы республиканского МВД.
«Внимание, опасность. По информации очевидцев, в реке в районе Кызылской школы-интерната был замечен медведь», – приводит агентство предупреждение ведомства.
Отмечается, что в Сибири наблюдается сложная ситуация с выходами диких животных к населенным пунктам. С конца августа медведи стали активно нападать на людей.
Наибольшее число погибших зафиксировано в Красноярском крае – жертвами хищников там стали семь человек. В конце сентября в Туве медведь убил отдыхавшего московского хоккейного тренера Александра Кузьменко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник парк в Кызыле закрыли из-за вышедшего к людям медведя.
В прошлом месяце биолог раскрыл способ мгновенно вычислить хищника-людоеда. За месяц от нападений медведей в Сибири погибли пять человек.