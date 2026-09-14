Пятый человек погиб от нападения медведя в Сибири

Пять человек погибли от нападений медведей в Сибири за месяц

Tекст: Мария Иванова

По подсчетам журналистов, за последний месяц в Сибирском федеральном округе жертвами медведей стали пять человек, передает ТАСС. В частности, в понедельник поступила информация о гибели пенсионера в Киренском районе Иркутской области.

Днем ранее в том же регионе пострадал работник фермы в деревне Ук-Бадарановка Нижнеудинского района. «В Нижнеудинском районе мужчина получил травмы, когда попытался выгнать зверя из загона для скота», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Потерпевший пытался палкой отогнать хищника от задавленной свиньи и получил раны ноги и плеча.

Случаи нападения участились по всей Сибири. В конце августа на Алтае медведь утащил из палатки и убил туристку из Новосибирска. В сентябре хищники убили трех человек в Красноярском крае.

Всего в текущем году выходы медведей к людям зафиксированы в 41 регионе России. Наиболее напряженная ситуация отмечается в Восточной Сибири, где звери подходят к школам, воинским частям и частным домам. В Красноярске хищников замечали в популярных зонах отдыха, из-за чего в городе введен режим повышенной готовности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября в Красноярском крае медведь убил двух женщин.

В пригороде Красноярска полицейские застрелили агрессивного хищника возле здания школы.

Власти Республики Алтай выдали 157 лицензий на отстрел этих животных.