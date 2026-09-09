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На Алтае отстреляли десятки медведей после гибели туристки
В Республике Алтай уничтожили 55 медведей после нападения на туристку
Власти Республики Алтай выдали 157 лицензий на отстрел бурых медведей после трагической гибели туристки из Новосибирской области в августе.
После трагедии в августе, когда в районе поселка Артыбаш медведь убил туристку из Новосибирской области, власти увеличили число разрешений на охоту, передает РИА «Новости».
«В связи с этим увеличено и число разрешений на охоту… выдано 157 лицензий на их добычу… на данный момент добыто 55 особей», – заявили в пресс-службе правительства региона.
Общая численность бурых медведей на территории республики превышает 4,6 тыс. особей. Местным жителям и туристам настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность и воздержаться от посещения лесов.
В правительстве напомнили, что при встрече со зверем категорически запрещено убегать, чтобы не спровоцировать инстинкт преследования. Если медведь замечен в населенном пункте, следует немедленно укрыться в помещении или автомобиле и вызвать экстренные службы по номеру 112.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе дикий медведь растерзал туристку в алтайском селе Артыбаш. Местные власти выдали дополнительные лицензии на отстрел хищников. За первые двое суток после трагедии охотники ликвидировали двенадцать опасных особей.