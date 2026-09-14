Посол Пакистана: Вступление в БРИКС дало бы импульс отношениям с Индией

Исламабад заявил о пользе членства в БРИКС для нормализации связей с Индией

Tекст: Мария Иванова

Вступление Пакистана в БРИКС могло бы стать мощным импульсом для развития международной интеграции и сотрудничества Исламабада с Нью-Дели. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил посол исламской республики в России Файсал Нияз Тирмизи, передает РИА «Новости».

Пакистан подал заявку на присоединение к объединению в 2023 году и до сих пор сохраняет статус кандидата. Дипломат подчеркнул, что республика является естественным партнером организации. По его словам, на сегодняшний день заявку Исламабада на вступление поддерживают все страны БРИКС, за исключением Индии.

Тирмизи также обратил внимание на то, что Пакистан выступает крупным партнером в Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии, которая объединяет в том числе Исламабад и Нью-Дели. Он добавил, что присоединение к БРИКС поможет всему региону, поскольку Пакистан исторически выполняет роль связующего звена между Южной Азией, Центральной Азией и Ближним Востоком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне обострения двусторонних отношений пакистанские власти обвиняли Нью-Дели в гибели ребенка. После этого Индия обвинила Пакистан в атаках гражданского населения с помощью беспилотников.

В свою очередь Исламабад подтвердил проведение военной операции против соседнего государства.