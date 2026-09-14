Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.11 комментариев
При атаке дронов на Севастополь пострадали четыре человека
За прошедшие сутки ПВО нейтрализовала почти 30 украинских беспилотников у Севастополя, несколько горожан получили ранения, сообщил глава города Михаил Развожаев.
Губернатор региона Михаил Развожаев прокомментировал ситуацию в социальных сетях. «Наши военные, ПВО, авиация и мобильные огневые группы за прошедшие сутки нейтрализовали 27 вражеских беспилотников, отражая атаки ВСУ. По уточненным данным, в результате обстрела пострадали четыре человека», – написал он в Max
Губернатор добавил, что двое из пострадавших – мужчина и женщина – были госпитализированы с осколочными ранениями в воскресенье вечером. Во время объявления воздушной тревоги они находились на открытом пространстве на площади Нахимова.
8 сентября отдыхающая получила осколочное ранение ноги на городском пляже Севастополя.
Днем ранее в результате налета украинских беспилотников погибла 15-летняя девочка.
В конце августа жертвой ночного удара дронов стал один мирный житель.