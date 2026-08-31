СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России

Tекст: Вера Басилая

Западные страны развернули масштабную кампанию по срыву предстоящего единого дня голосования в России, планируя дискредитировать результаты выборов и организовать кибератаки, сообщает Служба внешней разведки.

Для достижения этой цели на июльской встрече в Париже европейские представители ориентировали власти Украины на усиление диверсионно-террористических атак на российские объекты. По замыслу организаторов, это должно посеять панику среди населения и отвлечь ресурсы государственных органов. Кроме того, представители европейских спецслужб обсуждают с Киевом планы кибератак на избирательную инфраструктуру.

Зарубежным структурам российской несистемной оппозиции поручено распространять тезисы о нелегитимности голосования. Так, на июньской встрече в Вильнюсе и Берлине организация «Платформа ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами» получила задание призывать россиян к бойкоту выборов, а международное сообщество – к отказу от признания их результатов. От перебежчиков из формата «Брюссельский диалог» ожидают призывов к активному гражданскому неповиновению.

По данным СВР, после завершения электорального цикла ПАСЕ и Европарламент готовятся выпустить заявления о непризнании результатов выборов в России. В ведомстве подчеркнули, что ни власти Украины, ни политэмигранты, ни западные круги не смогут помешать российским гражданам сделать свой выбор.

«Россия умеет давать отпор – не только агрессорам на внешнем фронте, но и их безнадежным попыткам подорвать нашу страну изнутри», – подчеркнули в СВР.

Ранее в Госдуме сообщили, что западные спецслужбы пытаются получить персональную информацию граждан России для подготовки диверсий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о стремлении недружественных стран спровоцировать панику перед голосованием.

Глава думской комиссии Василий Пискарев заявил об активной подготовке Запада к вмешательству в выборы.