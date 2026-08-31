В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
Британская газета сообщает о массовом производстве в России реактивной версии беспилотника «Герань-4», который стал недостижимым для украинских перехватчиков.
«Весной Россия начала массовое производство и развертывание своего новейшего реактивного варианта беспилотника «Герань-4». Россия производит больше реактивных беспилотников, чем оригинальных версий с поршневыми двигателями, в двух моделях: «Герань-4» с дельтовидным крылом и «Герань-5», который выглядит как ракета с крыльями», – пишет The Guardian.
Газета указывает, что новые беспилотники развивают крейсерскую скорость от 200 до 250 миль в час (от 321 до 402 км/ч), что примерно вдвое превышает достигаемые версией дронов с поршневым двигателем 115 миль в час, и превосходит скорость дешевых украинских перехватчиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций дронов. Российские «Герани» атаковали цели в Киевской области и Запорожье. Минобороны сообщило об уничтожении «гнезда «Фламинго» беспилотниками «Герань».