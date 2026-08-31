Путин встретился с Моди в Бишкеке

Tекст: Ольга Иванова

Переговоры российского лидера и руководителя индийского правительства состоялись на полях саммита ШОС в Бишкеке, передает РИА «Новости». Местом проведения беседы стала государственная резиденция «Ала-Арча».

В составе делегации из Москвы присутствовали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук и пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также во встрече участвовали помощник главы государства Юрий Ушаков и ряд федеральных министров, включая руководителей Минтранса, Минэкономразвития и Минэнерго.

Предыдущая встреча лидеров двух стран прошла в конце прошлого года в Нью-Дели. Тогда президент России посещал Индию с государственным визитом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заранее анонсировал двусторонние переговоры главы государства с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

В декабре прошлого года политики завершили официальную встречу в Нью-Дели.