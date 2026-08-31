В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.10 комментариев
Путин встретился с Моди в Бишкеке
Президент России и премьер-министр Индии Владимир Путин и Нарендра Моди провели двустороннюю беседу в государственной резиденции «Ала-Арча» на полях бишкекского саммита ШОС.
Переговоры российского лидера и руководителя индийского правительства состоялись на полях саммита ШОС в Бишкеке, передает РИА «Новости». Местом проведения беседы стала государственная резиденция «Ала-Арча».
В составе делегации из Москвы присутствовали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук и пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также во встрече участвовали помощник главы государства Юрий Ушаков и ряд федеральных министров, включая руководителей Минтранса, Минэкономразвития и Минэнерго.
Предыдущая встреча лидеров двух стран прошла в конце прошлого года в Нью-Дели. Тогда президент России посещал Индию с государственным визитом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков заранее анонсировал двусторонние переговоры главы государства с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
В декабре прошлого года политики завершили официальную встречу в Нью-Дели.