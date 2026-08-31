В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.6 комментариев
Алиханов сообщил о старте строительства завода трансмиссий в Саратове
В Саратове началось строительство цифрового завода комплектующих для грузовиков
В Саратовской области началось возведение высокоавтоматизированного цифрового предприятия, которое будет выпускать раздаточные коробки для крупных отечественных автопроизводителей.
О старте проекта рассказал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов во время рабочей поездки в регион, передает ТАСС.
«Мы в Саратов приехали для того, чтобы дать старт строительству нового завода. <…> Будет высокоавтоматизированный цифровой завод раздаточных коробок – очень важный автокомпонент для всего автопрома и для грузовиков», – сообщил глава ведомства.
Предприятие займется выпуском комплектующих для техники «Камаз», «МАЗ», «Урал» и других марок. Строительство ведется в Столыпинском индустриальном парке в поселке Соколовый. Завод станет пятым резидентом и четвертым строящимся объектом на этой территории.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал важность создания роботизированного производства для развития отечественного автомобилестроения и укрепления технологического суверенитета. По его словам, новое предприятие обеспечит регион сотнями рабочих мест и создаст базу для практики студентов.
Антон Алиханов также подчеркнул, что обрабатывающая промышленность Саратовской области развивается быстрее, чем в среднем по стране, показав рост на 5% за полгода. При этом он добавил, что некоторым отраслям, таким как мебельная промышленность, требуются дополнительные меры поддержки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о росте обрабатывающей промышленности почти на четверть за пять лет.
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