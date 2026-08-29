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    29 августа 2026, 10:15 • В мире

    Бывшая ГДР готовит удар по Мерцу

    Бывшая ГДР готовит удар по Мерцу
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    В сентябре на выборах в трех восточных землях Германии «Альтернатива для Германии» может добиться серьезного успеха и выйти на первое место сразу в двух регионах. При этом ХДС канцлера Фридриха Мерца категорически исключает коалицию с правой партией. Как говорят эксперты, выборы способны не только изменить расстановку сил на востоке страны, но и усилить давление на Мерца внутри собственной партии.

    Осенью в трех регионах Германии пройдут выборы в местные парламенты – ландтаги. 6 сентября голосование состоится в Саксонии-Анхальт, а 20 сентября в Мекленбурге – Передней Померании на севере страны и в Берлине, столице Германии. Главная интрига выборов – возможный успех правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), особенно в двух восточных землях.

    Основательница партии ССВ Сара Вагенкнехт уже предрекла поражение союзу ХДС, который возглавляет канцлер Фридрих Мерц, в Саксонии-Анхальт. Согласно опросам INSA и Pollytix, в этой земле АдГ уверенно занимает первое место – за нее готовы проголосовать 43% избирателей. ХДС получает 23%, а его партнер по федеральному правительству – СДПГ – только 7%.

    Похожая картина складывается и в Мекленбурге – Передней Померании. АдГ также лидирует с 36%, тогда как СДПГ, возглавляющая правительство этой земли, получает 29%, а ХДС – 10%.

    В Берлине расклад заметно отличается. Здесь первое место занимает ХДС с 20%, однако почти вплотную к нему подходит «Левая партия» – 19%. АдГ находится на третьем месте с 17%, СДПГ – на четвертом с 15%. Таким образом, на востоке Германии АдГ сейчас претендует на первое место, а в столице борьба за лидерство идет между ХДС и «Левыми».

    При этом высокий результат АдГ еще не означает, что партия сможет прийти к власти. В преддверии региональных выборов Мерц заявил о невозможности коалиции между ХДС и «Альтернативой». Главной причиной он назвал контакты представителей АдГ с Москвой, которые, по его словам, делают совместную работу фракций «абсолютно невозможной». ХДС также исключает союз с «Левой партией».

    АдГ рассчитывает на власть

    Премьер-министр Саксонии-Анхальт Свен Шульце из ХДС в предвыборных дебатах делает ставку на экономику, сохранение рабочих мест и успехи регионального правительства. При этом он обвиняет АдГ в популизме, который, по его мнению, способен «разрушить инвестиционный климат региона».

    Сама АдГ рассчитывает не просто получить высокий результат, но и сформировать правительство. Ее лидеры в Саксонии-Анхальт, в том числе Ульрих Зигмунд, открыто заявляют о готовности выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра земли.

    Основные темы кампании партии – жесткая критика миграционной политики федеральных властей, расширение депортаций и экономические проблемы востока Германии. В АдГ считают, что высокий результат на выборах станет «демократическим мандатом от народа», который ХДС не сможет игнорировать.

    Представители СДПГ и «Зеленых», напротив, называют возможную победу АдГ угрозой демократическим институтам и федеративному устройству Германии. Они обвиняют Мерца и ХДС в том, что жесткая риторика по вопросам миграции лишь помогла легитимировать лозунги правой партии.

    Отдельная интрига выборов связана с «Союзом Сары Вагенкнехт». Партия находится в сложном положении: во всех трех регионах ее поддержка, согласно опросам, составляет около 3-4%. Это ставит под вопрос ее прохождение в местные парламенты, поскольку для этого необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

    Еще два года назад ситуация выглядела совершенно иначе. В 2024 году ССВ добился заметного успеха на выборах в трех восточных землях – Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге – и провел туда своих депутатов. Однако затем партия начала терять позиции. На федеральных выборах 2025 года она не смогла пройти в Бундестаг. В конце 2025 года сама Вагенкнехт покинула пост сопредседателя партии, передав оперативное руководство Фабио де Маси.

    Восток голосует иначе

    Успех АдГ на востоке Германии объясняют не только текущими проблемами, но и сохраняющимися различиями между бывшей ГДР и западными землями страны. Одной из особенностей предвыборной кампании стала апелляция к ностальгии по временам Восточной Германии. Как отмечает Politico, прежде подобная риторика была характерна преимущественно для крайне левых сил, однако теперь ее активно используют правые.

    Согласно опросу YouGov, проведенному в прошлом году, 43% жителей бывшей ГДР считают, что между восточными и западными немцами больше различий, чем сходств. В 2019 году так считали 34%, то есть показатель вырос на девять процентных пунктов.

    В результате региональные выборы на востоке Германии приобретают значение далеко за пределами самих земель. По словам экспертов, внимание к ним связано прежде всего с прогнозируемым успехом АдГ – особенно в Саксонии-Анхальт.

    Если партия действительно займет первое место, это станет серьезным политическим ударом по позициям Мерца. При этом канцлеру придется искать ответ на главный вопрос: что делать с партией, которую значительная часть избирателей готова сделать крупнейшей политической силой на востоке страны, но с которой ХДС категорически отказывается создавать коалицию?

    «В последние годы социологические прогнозы в Германии нередко оказывались неточными. В частности, прослеживалась тенденция занижать рейтинг «Альтернативы для Германии», чтобы отвлечь потенциальных избирателей от этой партии. Однако нынешние данные фиксируют заметный рост симпатий к АдГ», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, главная интрига предстоящих выборов заключается не столько в том, займет ли АдГ первое место в двух восточных землях, сколько в том, смогут ли системные партии, ранее исключавшие сотрудничество с «Альтернативой», объединиться в правительственные коалиции без нее. В Берлине, считает эксперт, шансы АдГ скромнее – там сильнее позиции «Левой партии».

    «Здравомыслящему избирателю до сих пор не ясно, как консервативная ХДС могла бы идти во власть вместе с «посткоммунистическими» «Левыми». Но в нынешней немецкой политике возможно все, вплоть до новых яростных попыток системных партий запретить АдГ на финише», – указал Рар. Он также обратил внимание на изменение политической риторики в Германии. По словам эксперта,

    темы либеральных ценностей, демократии и прав человека отошли на второй план, а одним из ключевых элементов агитации стала конфронтация с Россией.

    «Этим объясняется и то, почему системные партии в последнее время меньше нападают на АдГ за ее «ультраправые взгляды», но чаще пытаются навесить на фракцию ярлык «пособника российской агрессии против Украины», – уточнил Рар.

    Замдиректора Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин также считает результаты опросов в Саксонии-Анхальт тревожным сигналом для системных партий. «Такая конфигурация наглядно демонстрирует глубокий кризис, в котором оказались традиционные партии, в то время как силы полярного спектра – левые и правые из АдГ – вырываются вперед», – сказал политолог.

    По его словам, в Мекленбурге – Передней Померании позиции ХДС выглядят несколько лучше, однако и там АдГ сохраняет сильные позиции. В целом, считает Камкин, для востока Германии характерны недовольство политикой федерального правительства, кризис традиционных «народных партий» и усиление политической поляризации.

    При этом причины протестных настроений, по мнению эксперта, связаны прежде всего с решениями федеральных властей. «Люди видят конкретные проблемы – рост цен, снижение уровня жизни, последствия миграционной политики, которые отражаются на конкретных округах. Однако избиратели прекрасно понимают, что истоки этой проблематики лежат не в земельных правительствах, а в общей федеральной политике. По сути, голосование на востоке – это попытка высказать недовольство нынешней политической ситуацией в стране в целом», – добавил Камкин.

    Рар считает, что сами по себе выборы в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге – Передней Померании не способны напрямую изменить федеральную политику Мерца. Однако убедительная победа АдГ и провал ХДС и СДПГ могут серьезно усилить давление на руководство правящих партий.

    «Давление на Мерца с требованием уйти в отставку при таком сценарии будет нарастать. Если к политическому напряжению добавится социальный кризис – например, из-за роста цен на энергоносители и топливо, – правительство может уже в 2027 году пойти на досрочные парламентские выборы», – прогнозирует Рар.

    Камкин считает ключевым показателем результат именно в Саксонии-Анхальт. Если АдГ действительно получит около 42%, партии, по его мнению, придется искать возможность сформировать правительство. «Самая большая интрига здесь – пойдет ли местное отделение ХДС на слом «брандмауэра» (санитарного кордона) и на коалицию с «Альтернативой». Если это произойдет, это станет очевидным сигналом для Мерца о том, что часть партии не следует его общей линии», – считает политолог.

    По словам Камкина, разгромное поражение ХДС в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге – Передней Померании способно усилить внутрипартийные разговоры о будущем Мерца как канцлера и лидера ХДС. «Вся риторика Мерца строится на категорическом недопущении коалиций с АдГ, поэтому даже попытка местных отделений нарушить этот базовый принцип станет сильнейшим имиджевым ударом по нему», – подчеркнул Камкин.

    В то же время эксперт считает маловероятным, что региональные выборы сами по себе приведут к досрочной отставке канцлера. Восточные земли, по его словам, дают около четверти населения Германии и не настолько сильно влияют на общефедеральный расклад, чтобы гарантированно спровоцировать досрочные выборы.

    «Скорее всего, Мерц в отставку не уйдет. Однако поражение ХДС в этих землях неминуемо скажется на общем рейтинге партии и обнажит непопулярность действующего канцлера даже среди однопартийцев. Хотя на недавнем съезде партии он заручился поддержкой, однопартийцы понимают: смена лидера и канцлера сейчас лишь усилит оппозицию – АдГ, «Союз Сары Вагенкнехт» и Левых, которые яростно критикуют правительство. Поэтому руководство ХДС, вероятно, предпочтет, чтобы Мерц дотянул свой канцлерский срок без досрочных выборов, как это было в случае с Олафом Шольцем», – рассуждает эксперт. Тем не менее, считает Камкин, общий тренд для ХДС остается негативным: позиции партии продолжат ослабевать, а давление на Мерца – нарастать.

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