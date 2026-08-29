Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Удары ВСУ по Белгородской области унесли жизни трех человек
Жертвами обстрелов Белгородской области ВСУ стали три человека
В результате обстрелов населенных пунктов российского приграничья погибли женщина и двое мужчин, еще девять мирных граждан получили различные ранения.
Очередной удар украинской армии привел к трагическим последствиям, передает РИА «Новости».
«При ударах со стороны ВСУ три человека погибли, девять получили ранения», – рассказали в оперативном штабе региона.
Основной обстрел пришелся на частный сектор в городе Шебекино. Там в результате прилетов боеприпасов смертельные травмы получили женщина и двое мужчин.
Кроме того, пострадали жители ряда других поселков. Осколками повреждены фасады жилых домов и припаркованные транспортные средства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 августа при атаке украинского беспилотника на автомобиль скорой помощи в Шебекино погиб фельдшер.
В тот же день жертвой обстрела этого города со стороны ВСУ стал еще один мирный житель.
В середине августа серия ударов дронов по автобусу в Белгородской области привела к ранениям десяти человек.