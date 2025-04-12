МИД: Киев более 60 раз нарушил мораторий на удары по объектам российской энергетики

Tекст: Елизавета Шишкова

Киев нарушил 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики более 60 раз, передает РИА «Новости». Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук указал, что мораторий был согласован 18 марта президентами России и США, а затем поддержан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Полищук подчеркнул, что украинская сторона ежедневно предпринимает попытки ударов по российским энергетическим объектам, иногда несколько раз в день. Он назвал действия Киева злостными нарушениями договоренностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ВСУ совершили пять атак на объекты российской энергетики.

Киевский режим нарушает мораторий, нанося ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на соблюдение этого соглашения российской стороной, заявила представитель МИД Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.