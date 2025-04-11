В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.0 комментариев
Минобороны заявило о пяти новых атаках Украины на объекты энергетики России
За прошедшие сутки ВСУ совершили пять атак на объекты российской энергетики, сообщили в Минобороны.
Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении на 30 дней начиная с 18 марта ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Так, в Брянской области 11 апреля в 5:09 в результате обстрела ВСУ энергообъекта «Хвощевская» филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии. Без электричества оставались бытовые потребители в Севском районе.
В Курской области 10 апреля в 9:00 из-за обстрела ВСУ энергообъекта «Мокрушино» филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» и последовавшего разрушения комплектной трансформаторной подстанции произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. Жители Беловского района остались без электричества, отчитались в Минобороны.
В тот же день в Луганской народной республике в 11:43 в ходе обстрела ВСУ было повреждено здание Троицкого участка Сватовского РЭС, разрушено здание склада ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания» в Троицком. Ведущий инженер предприятия получил осколочные ранения.
10 апреля в 15:02 из-за атаки украинского ударного беспилотника на электроподстанцию 110 кВ «Рубежная» ГУП ЛНР «РСК» был выведен из строя трансформатор.
В Запорожской области в 23:55 10 апреля атакой украинского дрона на электроподстанцию 35 кВ Пологи ГУП «Таврия-Энерго» был выведен из строя трансформатор. Без электричества остались порядка 7250 человек в шести населенных пунктах, сообщили в Минобороны.
Накануне оборонное ведомство заявило об 11 новых атаках Украины на объекты энергетики России.
Днем ранее Минобороны заявило о четырех новых ударах Украины по объектам энергетики России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевский режим нарушает мораторий, нанося ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на соблюдение этого соглашения российской стороной.