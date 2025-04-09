Минобороны заявило о четырех новых ударах Украины по объектам энергетики России

Tекст: Мария Иванова

Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т. г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Так, в Курской области 8 апреля в 8:18 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва проводов в пролетах опор отключилась высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». Без электричества остались жители села Большое Солдатское.

В тот же день в 13:20 в результате обстрела ВСУ произошло отключение высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». Электричества лишились жители сел Камышное и Крупец в Беловском районе, отметили в Минобороны.

В Запорожской области 8 апреля в 22:39 из-за атаки украинского ударного беспилотника Ботиевской ветровой электростанции была повреждена энергетическая установка, в итоге станция снизила рабочую мощность на 3,25 МВт.

В Ростовской области 9 апреля в 3:50 после атаки украинского дрона была отключена высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго». Без электричества остались порядка 400 потребителей в Каменском районе.

Накануне Минобороны заявило о двух новых ударах Украины по энергообъектам России. Днем ранее оборонное ведомство заявило о шести новых ударах Украины по объектам энергетики России.

Как отметила в среду официальный представитель МИД Мария Захарова, киевский режим нарушает мораторий, нанося ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на соблюдение этого соглашения российской стороной.