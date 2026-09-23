Глава МИД Украины выслушал речь Лаврова в Совбезе ООН

Глава МИД Украины Сибига выслушал речь Лаврова в Совбезе ООН

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сибига выслушал выступление Лаврова на заседании Совбеза ООН. Украинский дипломат находился в зале во время обсуждения кризиса на Украине, передает РИА «Новости».

После завершения своей речи российский министр покинул помещение. Вслед за ним из зала Совета Безопасности на несколько минут вышел и Сибига. Вскоре руководитель украинского ведомства вернулся на свое место.

Во время выступления Лавров напомнил о готовности Москвы к переговорам для достижения устойчивого мира на Украине. При этом дипломат подчеркнул, что Россия не намерена делать паузы в специальной военной операции на период диалога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России допустило возможность встречи с украинской делегацией на полях Генассамблеи ООН.

Ранее Сергей Лавров уже исключал остановку специальной военной операции на время мирных переговоров. Напомним, в августе Верховная рада утвердила Андрея Сибигу на посту руководителя внешнеполитического ведомства Украины.