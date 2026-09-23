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Ливия выдвинула свою кандидатуру в непостоянные члены СБ ООН
Аль-Менфи выдвинул Ливию кандидатом в непостоянные члены Совбеза ООН
Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи выдвинул кандидатуру страны на место непостоянного члена в Совете Безопасности ООН на 2028-2029 годы.
Аль-Менфи на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке официально объявил о выдвижении страны на место непостоянного члена в Совете Безопасности ООН, передает ТАСС. «С этой трибуны Ливия объявляет о своей кандидатуре на членство в Совете Безопасности на срок 2028–2029 годов от африканской группы», – подчеркнул он.
Кампания государства проходит под девизом «Утверждение справедливости ради безопасности и мира. Ливия – мост между народами». Аль-Менфи также обратился к странам – членам организации с призывом поддержать заявку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал предоставить странам Африки статус постоянных членов Совета Безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров поддержал требования африканских государств об увеличении своего присутствия в организации.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство одобрило включение представителей этого континента в структуру на постоянной основе.