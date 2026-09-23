Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.20 комментариев
Президент Хорватии назвал энергетическую политику Европы самоубийственной
Миланович: ЕС столкнулся с энергокризисом из-за самоубийственной политики
Президент Хорватии Зоран Миланович объяснил тяжелый энергетический кризис в европейских странах нехваткой ресурсов и самоубийственной политикой Евросоюза.
Миланович заявил, что европейские страны сталкиваются с трудностями в энергетике из-за своей самоубийственной политики в этой сфере, передает ТАСС. По словам политика, текущая ситуация требует от Загреба отстаивать собственные национальные интересы.
«Европа испытывает трудности в энергетической сфере. И дело не только в нехватке ресурсов, но и в том, что принимаются совершенно неразумные и самоубийственные решения», – сообщила канцелярия главы государства.
Для преодоления последствий кризиса республике необходимо рассмотреть возможность возведения атомной электростанции. В настоящее время Загреб совместно с Любляной эксплуатирует АЭС «Кршко» на территории Словении.
Первый энергоблок этого объекта был возведен американской корпорацией Westinghouse в 1983 году. Из-за скорого прекращения его работы власти планируют построить второй энергоблок станции.
Ранее вице-премьер Чехии Карел Гавличек заявил о вступлении Европы в новую фазу энергетического кризиса.
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой поспешный отказ от атомной энергетики.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев спрогнозировал скорые энергетические локдауны в странах Евросоюза из-за неверных решений местных чиновников.