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Глава Volvo предрек европейскому автопрому судьбу американского Детройта
Глава Volvo Самуэльссон: Европейский автопром ждет крах по сценарию Детройта
Генеральный директор шведского автоконцерна Volvo Хокан Самуэльссон предупредил, что европейская автомобильная промышленность может столкнуться с крахом из-за высоких затрат на производство.
Самуэльссон выразил опасения относительно будущего европейской автомобильной промышленности, передает РИА «Новости». По его мнению, отрасль рискует повторить судьбу американского Детройта, утратившего лидерство из-за переноса заводов в регионы с более низкими производственными издержками.
«Ситуация в Европе поразительно напоминает мне происходившее в США. В Детройте автопроизводители зарабатывали большие деньги. Затем промышленность переместилась на юг. Аргументы были удивительно похожи на те, которые сегодня приводят некоторые европейские производители: более низкие затраты на энергию, налоги и сборы. Стоимость одного часа труда была вдвое ниже. Посмотрите, что стало с Детройтом», – заявил Самуэльссон в интервью газете Handelsblatt.
Руководитель концерна уверен, что для предотвращения кризиса необходимо снизить стоимость энергии и труда в Европе. Кроме того, он предложил увеличить продолжительность рабочего времени на европейских предприятиях. Издание напоминает, что из-за переноса производств Детройт потерял экономическую базу и население, а в 2013 году объявил о банкротстве с долгом в 18 млрд долларов.
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