Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.0 комментариев
Politico сообщило о глубоком кризисе в ведомстве Каллас
Европейская служба внешних связей (EEAS), которую возглавляет Кая Каллас, сталкивается с падением морального духа сотрудников и внутренними противоречиями, пишет издание Politico.
Европейская служба внешних связей, возглавляемая Каей Каллас, переживает тяжелые времена из-за внутренних противоречий, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.
Ранее десять действующих и бывших европейских чиновников открыто заявили о глубоком кризисе в ведомстве.
«Сотрудники описывают эту организацию как учреждение, раздираемое внутренними противоречиями, сталкивающееся с падением морального духа сотрудников, растущей критикой в адрес своей эффективности», – отмечается в публикации. Напряженная обстановка привела к массовому разочарованию среди персонала.
Из-за постоянного стресса сотни специалистов были вынуждены приостановить работу. По данным журналистов, около 8% всего штата дипломатического ведомства ушли на больничный в связи с психологическим выгоранием и сопутствующими заболеваниями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства обсуждают масштабную реформу дипломатической службы ЕС из-за недовольства работой Каи Каллас.
Глава евродипломатии стремительно теряет поддержку в европейских институтах.
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