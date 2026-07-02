Politico сообщило о глубоком кризисе в ведомстве Каллас

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейская служба внешних связей, возглавляемая Каей Каллас, переживает тяжелые времена из-за внутренних противоречий, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

Ранее десять действующих и бывших европейских чиновников открыто заявили о глубоком кризисе в ведомстве.

«Сотрудники описывают эту организацию как учреждение, раздираемое внутренними противоречиями, сталкивающееся с падением морального духа сотрудников, растущей критикой в адрес своей эффективности», – отмечается в публикации. Напряженная обстановка привела к массовому разочарованию среди персонала.

Из-за постоянного стресса сотни специалистов были вынуждены приостановить работу. По данным журналистов, около 8% всего штата дипломатического ведомства ушли на больничный в связи с психологическим выгоранием и сопутствующими заболеваниями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства обсуждают масштабную реформу дипломатической службы ЕС из-за недовольства работой Каи Каллас.

Глава евродипломатии стремительно теряет поддержку в европейских институтах.

Политолог Александр Рар рассказал о конфликте между Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.