Лукашенко разрешил выезд литовских фур из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение разрешить выезд из страны грузовых транспортных средств, зарегистрированных в Литве.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил выезд грузовых автомобилей с литовскими номерами с территории страны, передает РИА «Новости». Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета республики, уточнив, что решение принято после обращения литовских и польских перевозчиков.
В сообщении ведомства говорится: «Глава государства, рассмотрев обращение литовских и польских перевозчиков, принял решение о возможности выезда грузовых транспортных средств литовской регистрации». Таким образом, фурам с литовскими номерами разрешили покинуть территорию Белоруссии.
Власти напомнили, что эти транспортные средства с ноября 2025 года оставались в Белоруссии из-за закрытия пунктов пропуска на границе с Литвой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы установили лимит на топливо в баках въезжающих из России и Белоруссии автомобилей.
Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о полном восстановлении движения грузовых автомобилей через литовскую границу после сбоев.