Туск заявил о задержании россиянина по делу о покушении на убийство в Варшаве

Tекст: Антон Антонов

Туск сообщил, что задержание провели 7 августа. Он заявил, что подозреваемый якобы был «завербован российскими спецслужбами», а его «заданием» стало убийство указанного гражданина в польской столице, передает РИА «Новости».

«Благодаря действиям Агентства внутренней безопасности и полиции это покушение было предотвращено», – сказал Туск. При этом он не раскрыл подробностей дела и не привел какие-либо факты, подтверждающие его слова о подготовке преступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад Туск заявлял о задержании 32 человек по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

В августе 2025 года прокуратура Польши обвинила шесть человек в диверсиях и поджогах.

Летом 2025 года в Польше официально прекратили деятельность комиссии, занимавшейся расследованием российского и белорусского влияния на внутреннюю безопасность.

В апреле 2026 польские спецслужбы в Познани задержали радиста войск территориальной обороны по подозрению в шпионаже в пользу России.

В феврале суд в Замостье приговорил жителя Польши к трем с половиной годам лишения свободы за якобы готовность сотрудничать с российскими спецслужбами.