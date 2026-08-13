При налете дронов ВСУ на поселок в Белгородской области ранены пять человек

Дроны ВСУ ранили пять человек при атаке на поселок в Белгородской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Атака украинских беспилотников привела к ранению пяти жителей Белгородской области. Серия ударов пришлась на поселок Красная Яруга, сообщает оперативный штаб региона.

«Беспилотники ВСУ продолжают атаки на нашу область. В поселке Красная Яруга от детонации FPV-дрона трое мужчин получили осколочные ранения различных частей тела», – говорится в сообщении. Бригады скорой помощи доставили пострадавших во вторую городскую больницу Белгорода.

Еще два человека пострадали при ударе второго дрона по легковому автомобилю. Мужчина и женщина получили осколочные ранения ягодичной области и плеча соответственно. Им оказали необходимую медицинскую помощь в районной больнице, дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.

Помимо этого, зафиксированы повреждения инфраструктуры. В той же Красной Яруге пострадали транспортное средство и газовая труба частного дома. В поселке Октябрьский беспилотник повредил грузовик, а в селах Отрадное, Грузское и Березовка зафиксированы разрушения остекления, фасадов и кровель жилых построек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 августа ракетный обстрел и удары дронов также привели к ранению пятерых человек в этом регионе. Днем ранее атаки аппаратов ВСУ травмировали еще трех местных жителей.