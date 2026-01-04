Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.0 комментариев
Украинский FPV-дрон убил мужчину в Курской области
Хинштейн: Украинский FPV-дрон убил мужчину в Курской области
В результате атаки украинского дрона в приграничном Рыльском районе Курской области погиб местный житель, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, трагедия произошла в деревне Новая Николаевка. Населенный пункт атаковал вражеский FPV-дрон.
«К огромной скорби, в результате удара погиб 55-летний мужчина. Самые искренние слова соболезнования родным и близким. Никакие слова не помогут справиться с этой потерей», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
В конце декабря мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область.
Ранее мужчина погиб после сброса взрывчатки дроном на жилой двор в Курской области.