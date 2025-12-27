  • Новость часаНАБУ и САП разоблачили группу ОПГ депутатов Рады
    2025 год заставил Запад пересмотреть ключевой тезис о силе России
    Военный эксперт Кнутов объяснил массированный удар возмездия по Украине
    Политолог отреагировал на разоблачение ОПГ депутатов в Верховной раде
    Боец MMA Монсон пожаловался на ненавистный российский обычай
    ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ
    Российский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске
    Военный эксперт рассказал о роли в РДК ликвидированного Капустина
    Дипломат предупредил о последствиях демонтажа Латвией железной дороги в Россию
    Украинские солдаты в Косовцево встретили штурм российских войск за чаем
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Почему дети задерживаются в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    3 комментария
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    2 комментария
    27 декабря 2025, 15:25 • Новости дня

    Мужчина погиб после сброса взрывчатки дроном на жилой двор в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате сброса взрывчатки беспилотником на жилой дом в деревне Урусы Курской области погиб мужчина, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    Во дворе жилого дома в деревне Урусы Курской области украинский беспилотник сбросил взрывчатку, в результате погиб мужчина, сообщил Хинштейн в Telegram-канале.

    Сейчас уточняется информация о других последствиях происшествия.

    В приграничном районе Курской области в результате атаки БПЛА погиб мужчина.

    В селе Зимовное под Шебекино Белгородской области в результате взрыва боеприпаса две женщины получили различные травмы.

    27 декабря 2025, 01:30 • Новости дня
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе
    @ boris_rozhin

    Tекст: Катерина Туманова

    Служебный ноутбук с личными данными младшего лейтенанта ВСУ был обнаружен в оставленном подразделением блиндаже вместе с документацией и оборудованием, рассказали в российских силовых структурах.

    «Найден служебный ноутбук младшего лейтенанта Калинского Станислава Игоревича 28.07.1991 года рождения, уроженца села Загвиздя Ивано-Франковской области с грозным ником «Ночной кошмар зеро», – заявил источник РИА «Новости».

    В российском силовом ведомстве уточнили, что батальон, где служил Калинский, был преобразован из 75-го батальона 102-й бригады территориальной обороны после реформы украинских войск.

    Город Гуляйполе находится в Запорожской области, которая с 2022 года входит в состав России, однако часть ее территорий, включая город Запорожье, пока остается под контролем украинской стороны. Мелитополь с марта 2023 года является административным центром региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе. На видео из захваченного помещения можно рассмотреть брошенные карты и средства связи. Кроме того, в ВСУ сообщили, что в Гуляйполе штаб украинской 102-й бригады теробороны был брошен личным составом без сопротивления после появления трех российских военных. Украинцы потребовали расформировать 102-й батальон после захвата штаба в Гуляйполе.

    Комментарии (5)
    27 декабря 2025, 00:20 • Новости дня
    Трамп накануне встречи с Зеленским заявил об одном важном условии

    Трамп накануне встречи с Зеленским заявил об одном важном условии

    Трамп накануне встречи с Зеленским заявил об одном важном условии
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Накануне встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который представит новый мирный план из 20 пунктов, американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью Politico заявил, что его визави ничего не получит без одобрения главы Белого дома.

    В ходе интервью Трамп, с одной стороны, изображал собой великого арбитра, но с другой, отнесся к последнему предложению Зеленского довольно прохладно и не спешил одобрять предложение президента Украины.

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что он предложит», – заявил он Politico.

    Встреча Трампа с Зеленским, помимо гарантий безопасности, будет посвящена управлению Запорожской атомной электростанцией и территориальному контролю Донбасса и восточных территорий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 25 декабря Зеленский сообщил о часовой беседе со спецпосланником президента США и Джаредом Кушнером, в ходе которой обсуждались возможные форматы и время будущих мероприятий.

    В пятницу, 26 декабря, глава киевского режима заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом. Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил, что США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС.

    Комментарии (18)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 19:23 • Новости дня
    Рябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    Рябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о существенном прогрессе в переговорах Москвы и Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия», что Москва и Вашингтон максимально приблизились к разрешению конфликта на Украине, пишет ТАСС. Дипломат отметил, что для окончательного соглашения необходим последний рывок, который зависит прежде всего от политической воли американской стороны.

    В ходе беседы Рябков подчеркнул особую значимость прошедшей даты: «Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению украинского конфликта».

    Он также добавил, что реализация возможного соглашения осложняется позицией Киева и ряда стран Евросоюза, которые не заинтересованы в дипломатическом разрешении ситуации и предпринимают активные попытки этому помешать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российско-американский саммит в Анкоридже привел к достижениям, которые могут стать основой для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Москва планирует установить контакты с Вашингтоном, чтобы выяснить, изменился ли американский мирный план после консультаций с Киевом.

    Ранее Сергей Рябков заявил, что Москва твердо придерживается договоренностей, достигнутых на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

    Комментарии (34)
    27 декабря 2025, 11:40 • Новости дня
    Украинские солдаты в Косовцево встретили штурм российских войск за чаем
    Украинские солдаты в Косовцево встретили штурм российских войск за чаем
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские солдаты были застигнуты врасплох российскими штурмовиками во время чаепития в одном из домов в поселке Косовцево Запорожской области.

    Об этом сообщил командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Лев, передает ТАСС.

    «Мы зашли в дом, они [солдаты ВСУ] сидели, пили чай», – рассказал командир.

    Напомним, российские войска освободили Косовцево в Запорожской области, создав условия для блокады снабжения ВСУ.

    Комментарии (5)
    26 декабря 2025, 21:30 • Новости дня
    Эксперт: Российская оборонка посрамила все негативные прогнозы на Западе

    Военный аналитик Коротченко: Работа предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки

    Эксперт: Российская оборонка посрамила все негативные прогнозы на Западе
    @ APA Images/ZUMA Press Wire/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Работа российского оборонно-промышленного комплекса заслуживает самой высокой оценки, наши инженеры за годы СВО посрамили все негативные прогнозы на Западе, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В пятницу Владимир Путин провел совещание по обсуждению параметров проекта государственной программы вооружения на 2027-2036 годы.

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки, поскольку с начала СВО по некоторым позициям производственные планы были увеличены в пять, шесть, а то и больше раз. Это прежде всего касается беспилотников, снарядов, ракет и боеприпасов. Потребности фронта в настоящее время удовлетворяются максимально. Наращивание произошло даже для особо сложных видов вооружений», – считает Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

    Собеседник особо отметил действия Владимира Путина, который как Верховный главнокомандующий «принимал необходимые решения, чтобы все эти успехи российского ОПК стали реальностью», а также героический и самоотверженный труд оборонщиков, потому что поставки вооружений в войска увеличились «по подавляющему большинству номенклатуры изделий». В итоге отечественная промышленность совершила подвиг и посрамила все негативные прогнозы на Западе.

    «Были разные расчеты, согласно которым должна была быть подорвана электронно-компонентная база и Россия якобы не смогла бы создавать новые системы вооружений – различного вида крылатые ракеты, боевую авиацию и умное оружие, а также не сумела бы восстанавливать поврежденные виды техники. Тем не менее эти ожидания Запада не сбылись. И это важный фактор устойчивости РФ в этом глобальном конфликте».

    Коротченко добавил, что в России были созданы конкурентоспособные условия для ОПК, который работает в рамках рыночной экономики, ведет конкуренцию за ресурсы, высококвалифицированных и востребованных в других отраслях инженеров и конструкторов. «Создана система мотивации, она носит комплексный характер, в том числе достойное вознаграждение за труд. Многие производства фактически перешли на круглосуточную работу – на трехсменку», – пояснил аналитик.

    По мнению собеседника, развернутые мощности, в том числе новые производства – позволяют по ряду позиций выполнять заказы не только фронта, но и наиболее важных России партнеров в сфере военно-технического сотрудничества. «Вооружение, которое поставляется союзникам – это значимый фактор устойчивости, который не позволяет Западу оказывать на них давление извне с целью заставить изменить внутреннюю и внешнюю политику, разорвать связи с РФ. Россия не просто экспортирует оружие, она экспортирует безопасность, является надежным и прогнозируемым партнером, никогда не подводит», – добавил эксперт.

    «Сейчас портфель заказов на российское оружие за рубежом оценивается в цифру более 60 млрд долларов. А это означает, что темпы военного производства сохранятся, а в страну будут приходить золотовалютные резервы. Поэтому ОПК – это не только драйвер высоких технологий, но и способ модернизации за счет привлекаемых внешних ресурсов и развитие экономики в целом», – заключил Коротченко.

    В пятницу президент России Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружения на 2027-2036 годы и госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса. «Наши предприятия ОПК, работая в стабильном режиме, поставляют в войска все необходимое вооружение и технику – как в интересах подразделений, задействованных в специальной военной операции, так и для Вооруженных Сил в целом», – сказал Путин.

    Президент поблагодарил коллективы оборонных организаций за самоотверженный и доблестный труд. «Совместно принятые решения и принятые своевременно меры государственной поддержки в короткие сроки позволили укрепить материально-техническую базу предприятий оборонно-промышленного комплекса и нарастить мощности для выпуска необходимых видов вооружения по всей кооперационной цепочке», – добавил глава государства.

    В результате, подчеркнул Путин, по сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно.

    В частности, выпуск бронетанковой техники вырос более чем вдвое. Легкие бронированные машины (БМП и БТР) стали производить почти в четыре раза больше. Самолетов и другой военной авиации – в 4,6 раза больше. Автомобильной техники – почти в шесть раз больше. Ракет и артиллерийских орудий – почти в 10 раз больше. Оборудования для связи и радиоэлектронной борьбы – в 12,5 раза больше. Защитных бронежилетов и другого индивидуального снаряжения – почти в 18 раз больше. А снарядов, ракет и других боеприпасов – больше чем в 22 раза.

    «Вот это все – результаты работы предприятий оборонно-промышленного комплекса. Ну и вообще всей экономики, конечно, без развития и без стабильной ситуации в финансах, в экономике в целом это тоже было бы невозможно. Это результат общей работы», – отметил глава государства.

    Комментарии (4)
    27 декабря 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ
    ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по используемым в интересах ВСУ объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям ВПК Украины.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам производства ударных БПЛА.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

    Средствами ПВО сбиты 78 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 105 295 беспилотников, 640 ЗРК, 26 747 танков и других бронемашин, 1 634 боевые машины РСЗО, 32 205 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 143 единицы спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Отметим, что на данный момент длительность воздушной тревоги в Киеве достигла девяти часов. В субботу в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Украинскую столицу накрыл смог из-за пожаров после взрывов.

    ВС России нанесли за прошлую неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.

    Комментарии (3)
    27 декабря 2025, 13:38 • Новости дня
    Российский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске
    Российский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске
    @ mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные продолжают уничтожать небольшие группы противника на улицах Купянска.

    «Я нахожусь в городе Купянске на улице первого мая, на которой успешно работаю со своим подразделением. Твердо стоим, стояли и будем стоять на своих позициях в городе, продолжая уничтожать мелкие шайки, именно шайки противника, забившегося по норам», – рассказал командир роты 1427-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии с позывным «Уран» в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

    В Минобороны подчеркнули, что город Купянск в Харьковской области остается под контролем подразделений шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинская армия пыталась подойти к освобожденному городу Купянск в Харьковской области, но не смогла.

    Глава пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров сообщал, что Купянск полностью находится под контролем российских военных.

    Спикер МИД России Мария Захарова подчеркивала, что освобожденный Купянск в Харьковской области продолжает находиться под контролем российских военных, несмотря на заявления украинской стороны о якобы проведенной там операции.

    Комментарии (24)
    27 декабря 2025, 13:58 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил массированный удар возмездия по Украине

    Военный эксперт Кнутов: Массированные удары по Украине – это призыв к Киеву садиться за стол переговоров

    Военный эксперт объяснил массированный удар возмездия по Украине
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Новые массированные удары России – это призыв к Украине садиться за стол переговоров, также они признаны показать, что если Россия решит разговаривать жестким языком, то Украина в вопросах энергетики и промышленного производства практически окажется в XIX веке, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на субботу ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ.

    «Цель массированного удара России – серьезно ослабить военно-промышленный комплекс Украины. В Киеве находятся военные штабы и различные пункты управления. Я думаю, что в украинской столице также были поражены чисто военные и энергетические объекты. Но нужно дождаться данных объективного контроля», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    Задача России сейчас заключается в том, чтобы «сконцентрировать внимание киевского руководства на ликвидации последствий этих ударов». «Пока это только предупреждение Владимиру Зеленскому, который при поддержке европейцев выдвигает новые требования по мирному урегулированию. Эти удары призваны показать, что если Россия решит разговаривать жестким языком, то Украина в вопросах энергетики и промышленного производства практически окажется в XIX веке. России по силам добиться этого, что она и демонстрирует», – пояснил собеседник.

    По мнению Кнутова, массированный удар – «это фактически призыв к Украине садиться за стол переговоров и договариваться на тех условиях, которые были выработаны президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на переговорах на Аляске в августе этого года».

    «С другой стороны, Россия демонстрирует свои большие возможности в чисто военном отношении. Если мы начнем так же работать по Харькову и Днепропетровску (украинское название Днепр), то там мало что останется от промышленного производства. Но мы пока не делаем этого, а пытаемся убедить киевские власти сесть за стол переговоров. Но, к сожалению, в Киеве не слышат наших дипломатических призывов. Поэтому остается только одно – военное воздействие», – пояснил Кнутов.

    Использование разнообразных средств поражения, включая гиперзвуковые комплексы «Кинжал», беспилотники «Герань» и «Гербера», влияет на способность систем ПВО Украины противостоять массированным ударам.

    «Большое количество беспилотников призвано отвлечь ПВО и практически ведут к тому, что зенитная артиллерия и различные наземные комплексы начинают расходовать дорогие ракеты. Большое количество целей в воздухе перегружает ПВО Украины, комплексы просто не успевают отрабатывать по потоку беспилотников, которые двигаются с разных направлений», – пояснил спикер.

    Таким образом, России удается повысить результативность своих ракетных ударов. «Гиперзвуковые комплексы задействуются для поражения наиболее важных целей, в первую очередь это переданные Украине ЗРК Patriot. Ранее госсекретарь США Марко Рубио говорил, что еженедельно на Украине уничтожается или выводиться из строя один Patriot. Оценивая ситуацию в целом, с учетом жалоб Зеленского на нехватку комплексов ПВО, можно сказать, что небо над Украиной дырявое и не прикрыто полностью. А различные российские ударные средства имеют подавляющее преимущество», – рассуждает Кнутов.

    В ночь на субботу ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по используемым в интересах ВСУ объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям ВПК Украины. Как пояснили в Минобороны РФ, это был ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам производства ударных БПЛА.

    Первый сигнал тревоги был объявлен в Киеве в 2.27 ночи по местному времени (3.27 мск) и сохранялся до настоящего момента. Воздушная тревога также объявлялась в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу города наблюдается сниженное давление воды. Причиной названы повреждения в системе энергоснабжения. Городские власти позже рассказали об отсутствии теплоснабжения почти в трети районов Киева. Из-за пожаров в украинской столице образовался густой смог.

    По данным украинских СМИ, есть повреждения на киевских ТЭС и ТЭЦ. По данным премьер-министра Украины Юлии Свириденко, в Киеве и области без света остались около 600 тыс. абонентов.

    Комментарии (2)
    27 декабря 2025, 00:35 • Новости дня
    В Петербурге пресекли деятельность восхвалявшей Зеленского секты

    Tекст: Катерина Туманова

    В Санкт-Петербурге более 70 членов псевдорелигиозной организации из разных регионов страны стали фигурантами проверки по подозрению в распространении ложной информации об армии России.

    «На прерванном силовиками собрании находилось около 70 человек из различных регионов России. В их отношении проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России», санкция по которой подразумевает до 10 лет лишения свободы», – сообщили в правоохранительных органах РИА «Новости».

    Организация была создана на Украине под видом курсов обучения целительству и «пробуждения сознания», но де-факто ее руководители ведут против России психоментальную войну. Источник сообщил, что на собраниях обсуждают специальную военную операцию и организуют молебны «за здравие Зеленского».

    Лидеры группы позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес российских военных, называя их «орками» и «ватниками», в то время как военнослужащих Украины называли «светлыми силами».

    Членам организации запрещается делиться информацией об их деятельности с православными священниками, однако предписывается продвигать одобрение позиции группы в семье и среди друзей. По распоряжению руководства, адепты обязаны непрерывно молиться о защите россиян от мобилизации по установленному расписанию.

    В руководство секты входят преподаватели учебных заведений, которые скрывали свое участие, осознавая «незаконность и подрывной характер их деятельности».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ФСБ выявила в ЛНР украинскую секту.  Похищавшую ветеранов СВО банду вымогателей задержали в Москве.

    Комментарии (5)
    27 декабря 2025, 11:28 • Новости дня
    Киев накрыл смог из-за пожаров после взрывов
    Киев накрыл смог из-за пожаров после взрывов
    @ dsns_kyiv_region

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинской столице из-за пожаров образовался густой смог, сообщила Киевская городская государственная администрация.

    «В столице возникли пожары – над городом образовался смог», – написала администрация в Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Жителям рекомендовано закрыть окна, минимизировать пребывание на улице и соблюдать питьевой режим.

    В течение дня в Киеве уже шесть раз были слышны взрывы. В то же время воздушная тревога действует не только в столице, но и в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

    Ранее в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 12:41 • Новости дня
    ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ с целью прорыва в Купянск
    ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ с целью прорыва в Купянск
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На Купянском направлении за минувшие сутки подразделения 6-й армии отразили три атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии около Благодатовки, Паламаревки и Осиново с целью прорыва в Купянск, сообщили в Минобороны.

    Кроме того подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Подолов, Купянска-Узлового, Болдыревки Харьковской области и Яровой Донецкой народной республики (ДНР). Противник потерял до 60 боевиков. Уничтожены два бронеавтомобиля и два пикапа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего же в зоне ответственности группировки «Запад» за сутки потери противника составили до 200 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены четыре склада с боеприпасами

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Писаревкой и Гаврилово Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Прилипки, Старицы и Вильчи.

    При этом ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и три РЭБ. Уничтожены два склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны в районах Никифоровки, Донецкого, Резниковки, Славянска, Кривой Луки, Рай-Александровки и Степановки ДНР.

    Противник потерял до 115 военнослужащих, четыре бронемашины, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и склад матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты у Артемовки, Торецкого, Димитровв, Гришино, Белицкого, Родинского, Нового Донбасса ДНР, Новопавловки и Ивановки Днепропетровской области.

    Потери противника составили более 440 военнослужащих, бронемашина и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны под Добропасово, Гавриловкой Днепропетровской области, Прилуками, Воздвижевкой, Косовцево и Терноватым Запорожской области.

    ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, танк, девять бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов и два склада матсредств, отчитались в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов уничтожили технику и робота ВСУ под Купянском.

    Накануне российские войска освободили Косовцево в Запорожской области, а до этого они  освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР.

    Комментарии (7)
    26 декабря 2025, 21:37 • Новости дня
    Военные ВСУ бросили штаб в Гуляйполе, испугавшись трех россиян

    Украинские военные покинули штаб в Гуляйполе из-за паники перед тремя россиянами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Гуляйполе штаб украинской 102-й бригады теробороны был брошен личным составом без сопротивления после появления трех российских военных, сообщили в ВСУ.

    Украинские военные сдали штаб батальона 102-й бригады территориальной обороны на территории Гуляйполя Запорожской области трем российским военным из-за паники, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости». Об этом заявил командир Первого отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов.

    «Группа в количестве трех военных РФ вышла банально на шум генератора и начала штурм. Вместо того чтобы дать отпор, штаб был брошен. Те средства, носители информации, которые там были, – они не уничтожены», – рассказал Филатов.

    По словам украинского командира, оборудование и документы, оставшиеся в штабе создают риск утраты данных. Отмечается, что данный инцидент ярко иллюстрирует проблемы с подготовкой и моральным состоянием украинских военных на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе. На видео из захваченного помещения можно рассмотреть брошенные карты и средства связи, а также флаги Украины.

    А накануне российская армия также в Гуляйполе уничтожила подземные бункеры ВСУ.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 14:07 • Новости дня
    НАБУ и САП разоблачили группу ОПГ депутатов Рады
    НАБУ и САП разоблачили группу ОПГ депутатов Рады
    @ nabu.gov.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачили организованную преступную группу, в которую, по их данным, входили действующие депутаты Верховной рады.

    Об этом сообщается в официальном Telegram-канале НАБУ, передает ТАСС.

    «НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины», – сказано в сообщении. Следователи считают, что члены группы регулярно получали незаконное вознаграждение за свое голосование в парламенте.

    Ведомства отметили, что детали и роль каждого из фигурантов будут раскрыты позднее.

    Ранее НАБУ и САП раскрыли схему хищений на Украине при закупке дронов и РЭБ.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 13:21 • Новости дня
    Дизайнер рассказал о смене стиля одежды Зеленского

    Дизайнер Анисимов: Зеленский сменил стиль одежды по совету жены

    Дизайнер рассказал о смене стиля одежды Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский изменил свой гардероб в 2024 году по предложению своей жены, сообщило чешское издание iRozhlas со ссылкой на украинского дизайнера Виктора Анисимова.

    По словам Анисимова, Елена Зеленская считала, что сможет повлиять на образ мужа, пишет iRozhlas, передает РИА «Новости». «Она думала, что сможет внести изменения в образ Зеленского», – рассказал он.

    Дизайнер отметил, что прежний стиль в одежде цвета хаки выделял Зеленского на различных мероприятиях среди иностранных коллег, официальных делегаций и даже рядом с собственной женой.

    По словам Анисимова, разработка нового стиля проходила еще до февральской встречи в Белом доме.

    В августе журналисты в Белом доме удивились Зеленскому в костюме.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 18:02 • Новости дня
    Зеленский захотел обсудить Донбасс на встрече с Трампом

    Зеленский сообщил о намерении поднять вопрос Донбасса на встрече с Трампом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал украинским журналистам, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на предстоящих переговорах с Дональдом Трампом.

    Владимир Зеленский заявил о намерении поднять территориальные вопросы на встрече с  президентом США Дональдом Трампом, включая судьбу Донбасса и ситуацию вокруг Запорожской АЭС, пишет РИА «Новости».

    Украинский лидер отметил, что эти темы относятся к числу наиболее чувствительных, подчеркнув: «Что касается чувствительных вопросов, мы (с Трампом – ред.) будем их обсуждать. И Донбасс, и Запорожскую АЭС и другие вопросы».

    Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что встреча состоится в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря. Темой переговоров, по данным агентства УНИАН, будет вопрос территориальной целостности, в особенности обсуждение статуса Донбасса.

    Украинский телеканал «Новости.LIVE» опубликовал аудиозапись, где Зеленский подчеркнул готовность открыто рассмотреть вопрос безопасного управления объектами, включая Запорожскую АЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский 25 декабря сообщил о часовой беседе со спецпосланником президента США и Джаредом Кушнером, в ходе которой обсуждались возможные форматы и время будущих мероприятий.

    До этого, по данным Washington Post Зеленский предложил создать демилитаризованную зону на Донбассе и заявил о готовности отвести войска с этих территорий при сохранении позиций в других регионах.

    Напомним, украинские СМИ в начале недели опубликовали текст мирного плана Киева из 20 пунктов, включающего подтверждение суверенитета, соглашение о ненападении с международным мониторингом и гарантии безопасности от США, НАТО и Европы по аналогии с 5-й статьей Устава НАТО.

    Комментарии (0)
    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя

    Всего лишь трое российских бойцов, как выяснилось, смогли захватить командный пункт батальона ВСУ в Гуляйполе. Эта дерзкая операция стала еще одним эпизодом битвы за освобождение города, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на южном участке. Как проходит эта операция и что будет после ее завершения? Подробности

    2025 год заставил Запад пересмотреть ключевой тезис о силе России

    Тезис о нанесении России «стратегического поражения на поле боя» в 2025 году почти вышел из употребления даже среди западных лидеров. А ведь с 2022 года он провозглашался как единственная политическая цель в отношениях между Западом и Москвой. Что и как заставило западные элиты пересмотреть свой подход? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

