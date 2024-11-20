Мария Захарова заявила о преобладании фейков в статьях «Википедии» на политические темы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Захарова выразила резкую критику в адрес онлайн-энциклопедии «Википедия», передает ТАСС. Она заявила, что статьи на платформе часто демонстрируют крайнюю степень ангажированности и содержат множество фейков, особенно в темах, касающихся политики и истории. Захарова отметила, что у пользователей недостаточно возможностей для внесения изменений в статьи, особенно если они являются объектом этих материалов.

По словам Захаровой, на «Википедии» преобладает западоцентричная точка зрения, а прямой возможности для исправления ложной информации практически нет. Даже в случае успешного изменения, система может вернуться к изначальной версии. Она подчеркнула, что пользователи, не имеющие должных знаний и квалификации, могут годами публиковать ложную информацию.

Дипломат также коснулась темы платформы X, принадлежащей Илону Маску, подчеркнув, что внедренные на ней пометки сообщества также могут быть объектом манипуляций. Захарова привела пример активности организованных групп троллей и ботов, связанных с киевским режимом и западными пиар-агентствами. Англоязычный аккаунт МИД России оказался на 25 месте по числу полученных пометок, обогнав даже аккаунт самого Илона Маска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Стивен Сигал заявил, что ЦРУ играет ведущую роль в создании фейковых новостей, а эксперты оценили шансы на блокировку «Википедии» в связи с распространением недостоверной информации.