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    Кремль отверг возможность заморозки конфликта на Украине
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Таро – это попытка попасть в духовный мир с черного хода

    Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Лев Толстой как зеркало специальной военной операции

    Фактически Толстой первым из великих прозаиков выступил в защиту народа, отбивающего атаку Запада. И он был услышан. С тех пор эту речь повторяли в самых разных уголках планеты. Мало-помалу все зулусы завели своего Толстого. В этом смысле он может считаться первым писателем БРИКС и всего многополярного мира.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

    2 комментария
    20 ноября 2024, 13:28 • Новости дня

    Сигал заявил о ведущей роли ЦРУ в создании фейков

    Стивен Сигал обвинил ЦРУ в успехах по созданию и распространению фейков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стивен Сигал на форуме «Диалог о фейках» обвинил ЦРУ в создании дезинформации и информационной войне, что наносит огромный вред обществу и государствам.

    Центральное разведывательное управление США добилось значительных успехов в создании и распространении дезинформации, передает ТАСС со ссылкой на заявление специального представителя МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивена Сигала. Он выступил на форуме «Диалог о фейках», где отметил, что ЦРУ вкладывает значительные суммы в создание таких фейков.

    Сигал подчеркнул, что дезинформация используется для ведения информационной войны, которая направлена как на отдельных людей, так и на целые государства. По его словам, последствия распространения подобных фейков весьма серьезны: миллионы людей страдают и даже гибнут из-за их воздействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ФБР и ЦРУ в России, обвинив их в распространении ложной информации, направленной на дискредитацию российской армии, а США используют старые методички по развалу России, включая попытки создания и поддержки напряженности в регионах и политической дестабилизации.

    19 ноября 2024, 15:07 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS
    Минобороны: ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS
    @ SOUTH KOREA MND/EYEPRESS/Ruters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины минувшей ночью выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, в результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена, передает ТАСС.

    Атака была произведена в 3.25, жертв и разрушений на территории региона нет, добавили в Минобороны.

    Ранее помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что президент США Джо Байден официально одобрил применение дальнобойного оружия для ударов по российской территории. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев выразил опасения по поводу потенциальных последствий ударов НАТО вглубь России, учитывая новую ядерную политику, утвержденную президентом Владимиром Путиным.

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    19 ноября 2024, 20:48 • Новости дня
    В Тбилиси сравнили объемы продаж вина из Литвы и Грузии в Россию
    В Тбилиси сравнили объемы продаж вина из Литвы и Грузии в Россию
    @ Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе обвинил Литву в двойных стандартах по вопросу введения санкций против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Правительство Литвы оказывало давление на Грузию по вопросу введения санкций против России, при этом в прошлом году Литва продала в Россию больше вина, чем Грузия», – заявил он. По его словам, «это прекрасный пример двойных стандартов и фарисейства».

    «Интересно, какой сорт винограда растет в Литве?» – задал ироничный вопрос Николоз Самхарадзе.

    Грузия участвует во всех международных санкциях против России, но не вводила двусторонние рестрикции, исходя из собственных национальных интересов.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    19 ноября 2024, 20:41 • Новости дня
    Лавров объяснил рукопожатие с Макроном на саммите G20
    Лавров объяснил рукопожатие с Макроном на саммите G20
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил факт рукопожатия с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G20 и подчеркнул нормальность такого жеста между знакомыми людьми.

    Глава МИД отметил, что это нормальное поведение для знакомых людей, даже если между их странами существуют глубокие противоречия. Он подчеркнул, что в публичных местах вполне естественно приветствовать друг друга, передает ТАСС.

    Лавров также выразил недовольство тем, что некоторые европейские лидеры избегают российских представителей. «Я считаю, ненормально, когда многие европейские лидеры шарахаются от российских представителей, когда видят их в коридорах, кулуарах, на фотографировании», – заявил он.

    Министр привел в пример случай на саммите G20 в Индии, когда, по его словам, председатель Европейского совета Шарль Мишель отказался пожать ему руку.

    Рассказывая об этом инциденте, Лавров упомянул, что за одним столиком с Мишелем сидели два африканских лидера, которых он знал лично. Лавров подчеркнул, что он поздоровался с этими лидерами, а затем, как вежливый человек, протянул руку и Мишелю. Однако тот, по его словам, «как ужаленный, подскочил, отвернулся», что министр интерпретировал как проявление невежливости.

    Напомним, Лавров за руку поздоровался с Макроном перед началом совместного фотографирования лидеров в Рио-де-Жанейро на саммите G20.

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    20 ноября 2024, 00:29 • Новости дня
    Times: В распоряжении Киева есть около 50 американских ракет ATACMS

    Times: Киев получил около 50 американских ракет ATACMS

    Times: В распоряжении Киева есть около 50 американских ракет ATACMS
    @ dvidshub.net

    Tекст: Максим Попов

    Украина располагает около 50 американскими ракетами ATACMS, которые остаются в дефиците из-за ограниченных поставок, сообщила британская The Times, отметив, что Пентагон официально не предоставлял никаких цифр.

    Как отметили обозреватели, ситуация с вооружением остается напряженной, и дефицит ракет может повлиять на оперативные возможности Украины в случае необходимости использования данных систем, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что президент США Джо Байден официально одобрил применение дальнобойного оружия для ударов по российской территории.

    Спустя сутки ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что данная атака является сигналом стремления Запада к эскалации конфликта, эта атака была бы невозможна без участия США.

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    19 ноября 2024, 21:14 • Новости дня
    Министры шести стран ЕС обвинили Россию в гибридных атаках

    Министры шести стран ЕС заявили о росте гибридных атак России на НАТО

    Министры шести стран ЕС обвинили Россию в гибридных атаках
    @ Sascha Steinach/dpa-Zentralbild/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министры иностранных дел шести европейских стран обвинили Россию в активизации гибридных атак, направленных против безопасности стран НАТО и ЕС, что создает значительные угрозы.

    Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции сделали совместное заявление, в котором обвинили Россию в активизации гибридных атак. Эти атаки, по их мнению, направлены на подрыв европейской архитектуры безопасности, передает ТАСС.

    В документе, выдержки из которого приводит Reuters, говорится, что гибридная активность России достигла беспрецедентных масштабов. Министры заявили, что эта деятельность является крайне разнообразной и представляет серьезные угрозы для безопасности стран НАТО и ЕС.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала приток мигрантов в Польшу, Финляндию и страны Балтии «гибридной атакой России и Белоруссии». На пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС она пообещала обеспечить поддержку этим странам и принять «все меры» для борьбы с миграцией. В октябре в Совфеде указали на «несусветную глупость» фон дер Ляйен.

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    19 ноября 2024, 21:23 • Новости дня
    Выступление жены Зеленского отменили в Любляне после пророссийской акции
    Выступление жены Зеленского отменили в Любляне после пророссийской акции
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выступление Елены Зеленской, жены президента Украины, в университете в столице Словении Любляне отменили после инцидента с выкриками пророссийских лозунгов в Национальной университетской библиотеке, сообщило Словенское телеграфное агентство (STA).

    По данным STA, посещение Зеленской университета планировалось в рамках ознакомления с деятельностью в помощь студентам с Украины, передает РИА «Новости». Однако по неизвестным причинам ее визит был отменен.

    Перед запланированным выступлением Зеленская и муж президента Словении Алеш Мусар посетили Национальную университетскую библиотеку. Там произошел инцидент: неизвестный мужчина выкрикивал пророссийские лозунги, заявив, что Россия выиграет в конфликте на Украине. Полиция установила его личность, однако пока неясно, будут ли применены правовые последствия.

    Общественное движение «Словения против русофобии» ранее призвало к протестам перед университетом. Зеленская прибыла в Словению по приглашению президента страны для участия в заседании НКО ITF Enhancing Human Security, где она должна была представить гуманитарные потребности Украины

    Ранее депутаты Европейского парламента от правящей в Словакии партии Smer-SD приняли решение бойкотировать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

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    19 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    Песков объяснил увеличение сроков спецоперации

    Песков объяснил увеличение сроков спецоперации вмешательством НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция, начавшаяся против киевского режима, продолжается в виде конфликта с НАТО, из-за чего затягивается и может продлиться дольше, чем планировалось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, когда операция только начиналась, она была направлена против киевского режима, однако сейчас это уже война между Россией и НАТО, передает ТАСС. «Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного», – заявил Песков в эфире индийского информационного агентства ANI.

    Представитель Кремля отметил, что сложно определить, когда специальная военная операция может завершиться. «Я не думаю, что возможно ответить на вопрос, когда она может закончиться, когда это может подойти к концу. Но единственное, что я могу вам сказать, это закончится, как только мы достигнем наших целей», – добавил он.

    Песков также подчеркнул, что киевский режим отказывается от возможности переговоров с Россией. Он напомнил, что глава режима Владимир Зеленский выпустил указ, запрещающий вести переговоры с Россией. «Мы продолжаем военную операцию. Потому что возможность мирных переговоров сейчас отрицается как Киевом, так и их руководителями в Вашингтоне», – сообщил Песков.

    Ранее Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжена до достижения всех поставленных целей, несмотря на войну, развязанную против России Западом. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты «в любом случае, дипломатическим или военным путем».

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    20 ноября 2024, 04:05 • Новости дня
    WP: Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину

    Washington Post: Байден разрешил поставку противопехотных мин на Украину

    WP: Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину
    @ Mihir Melwani/ Keystone/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден одобрил поставку противопехотных мин на Украину, что противоречит прежней политике ограничения их применения, сообщила The Washington Post.

    По информации издания, это решение обосновано необходимостью предотвратить возможный прорыв российских войск на востоке Украины. Американские чиновники подчеркнули, что мины планируется использовать исключительно на территориях, которые Вашингтон считает украинскими, передает ТАСС.

    Как отметили обозреватели, это решение противоречит ранее принятой политике Байдена. В 2022 году администрация объявила об ограничении применения противопехотных мин, фактически отказываясь от их использования за пределами Корейского полуострова. Новый шаг вызвал неоднозначную реакцию, учитывая предыдущие заявления о необходимости минимизации использования такого типа вооружения.

    Источники WP указывают на то, что поставка мин является временной мерой и рассматривается как «исключение», обусловленное текущей ситуацией на Украине.

    Издание напоминает, что Байден, будучи кандидатом в президенты, подверг жесткой критике 45-го президента США Дональда Трампа за то, что его администрация сняла ограничения на использование противопехотных мин. Демократ называл это решение безрассудным.

    Позднее эту информацию подтвердили в Пентагоне.

    Напомним, в начале ноября сообщалось, что ВСУ усыпали Курскую область минами «Лепесток».

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    19 ноября 2024, 20:19 • Новости дня
    Боррель оценил вероятность столкновения армий России и стран ЕС на Украине
    Боррель оценил вероятность столкновения армий России и стран ЕС на Украине
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столкновение России с европейскими войсками на Украине не ожидается, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, подчеркнув, что ЕС лишь оказывает военную помощь Киеву.

    «Мы не являемся воюющей стороной, не являемся частью войны. На территории Украины нет европейских войск, столкновение России с европейскими войсками на поле боя не предвидится», – сказал Боррель журналистам после заседания министров обороны стран ЕС в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что ЕС оказывает военную помощь Киеву, но это не делает его участником конфликта.

    Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахна предложил европейским лидерам быть готовыми отправить военные силы на Украину в случае реализации мирного плана Дональда Трампа.

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    19 ноября 2024, 14:50 • Новости дня
    Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа

    Политолог Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа

    Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе сохраняются некоторые страны, выступающие против эскалации вокруг текущего украинского конфликта. Однако их голос перекрывают Брюссель и Париж, действующие в фарватере американской политики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии в организации единой позиции по нанесению ударов вглубь территорий России.

    «Вашингтон, Брюссель, Лондон, Париж и Варшава выступают единым лагерем за одобрение дальнобойных ударов вглубь России. Они доминируют в дискуссии по данной теме, и к ним прилегают многие либеральные СМИ, а также силовые структуры. Вполне возможно, что к решению дальнейшего вооружения ВСУ и эскалации конфликта Байдена подтолкнули именно европейцы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Об этой инициативе, однако, можно говорить лишь с большим сожалением. Проблема заключается в ошибочном мнении многих европейских политиков о том, что Украина, обладая большим количеством вооружений, якобы действительно сумеет победить Россию. На Западе имеется катастрофическая недооценка военной мощи Москвы. К тому же ни Брюссель, ни Вашингтон не верят в то, что они могут проиграть», – отмечает он.

    «Конечно, в Европе и НАТО сохраняются некоторые страны, которые противятся втягиванию в возможную войну с Россией, однако на общую картину это слабо влияет. Все зависит от американцев: если они остановят поставки вооружений Украине, ЕС не захочет оставаться один на один в конфликте с Россией», – акцентирует собеседник.

    «Но если Штаты продолжат эскалировать ситуацию, то и Брюсселю будет все равно на протесты Братиславы или Будапешта. Лично у меня сохраняется последняя надежда на Дональда Трампа, но до его прихода к власти еще два месяца. Если в начале конфликта Запад был готов к капитуляции Украины, то сегодня он насмерть вцепился в идею отвоевывания этой страны», – полагает эксперт.

    «При этом сообщений о том, что Париж или Лондон критикуют инициативу США, не видно. Германия же устами Фридриха Мерца и парламента поддерживает решение Байдена, только Олаф Шольц пока выступает против. К тому же сейчас появилась информация, что об этом шаге с действующей американской администрацией договорился Дональд Трамп», – рассуждает он.

    «Он якобы хочет надавить вооружением ВСУ на Россию, чтобы Москва, когда республиканец начнет переговоры с Владимиром Путиным, оказалась более сговорчивой. Однако против такой американской тактики могут выступить англичане и французы», – заключил Рар.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии в Евросоюзе единой позиции по нанесению ударов вглубь территорий России. По его словам, решение о поставках вооружений до сих пор должно рассматриваться каждым государством союза на национальном уровне.

    «Все будут действовать по своему усмотрению. Мы также принимаем к сведению, что американская администрация, долго отвечавшая отказом, наконец согласилась», – сказал он. Боррель добавил, что в данном вопросе необходимо опираться на непосредственное решение США. Между тем вопрос о нанесении дальнобойных ударов вглубь России действительно разделил политиков ЕС.

    Так, несмотря на вероятное одобрение Штатами данного шага, канцлер Германии Олаф Шольц не станет менять решения относительно поставок ракет Taurus ВСУ. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, предоставление данных боеприпасов Украине «не изменит ситуацию», сообщает Tagesschau.

    Кроме того, Италия отказалась одобрить использование переданных ею ВСУ вооружений для нанесения ударов вглубь России, пишет Le Monde. Как заявил министр иностранных дел республики Антонио Таяни, технологии Рима могут применяться исключительно на территории Украины.

    Примечательно, что издание Le Figaro сообщало о готовности Франции и Британии также поддержать использование их вооружений против России, однако позже данная фраза была удалена из статьи. При этом Эммануэль Макрон сообщил о поддержке инициативы США, добавив, что это станет значительным изменением в ходе текущего конфликта, сообщает телеканал BFM.

    Ранее газета The New York Times писала, что Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. При этом сам президент США данную информацию не комментировал. В Госдепартаменте страны также отказались отвечать на вопросы, связанные с этой темой, пишут РИА «Новости».

    В то же время в интервью бразильскому изданию O Globa помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил, что Джо Байден действительно разрешил применение дальнобойного вооружения для ударов по территории России. По его словам, данный шаг позволит Украине заручиться «большими возможностями для защиты себя».

    Примечательно, что Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме 13 ноября. Согласно официальным данным, они обсуждали процесс мирной передачи власти от одной администрации к другой.

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    19 ноября 2024, 23:15 • Новости дня
    Пентагон отказался комментировать заявление Минобороны о сбитых ракетах ATACMS

    Tекст: Максим Попов

    Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у нее нет комментариев по поводу сообщения Минобороны о том, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Брянской областью.

    Пентагон не стал комментировать заявление министерства обороны России о том, что российские силы ПВО сбили ракеты ATACMS. «У меня нет комментария по этому поводу», – приводит РИА «Новости» слова Сингх .

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Как отметили военные, в результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена

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    19 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    Депутаты от Словакии бойкотировали речь Зеленского в Европарламенте

    Депутаты от Словакии отказались смотреть выступление Зеленского в Европарламенте

    Депутаты от Словакии бойкотировали речь Зеленского в Европарламенте
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутаты Европейского парламента от правящей в Словакии партии Smer-SD приняли решение бойкотировать видеообращение Владимира Зеленского. Об этом заявил парламентарий Любош Блага.

    Блага в своем видеообращении в Telegram-канале отметил, что партия считает политику Зеленского ненавистнической по отношению к России и выразил уверенность, что такая политика толкает мир к ядерному конфликту. Он также подверг критике преследование оппозиции на Украине и обвинил киевский режим в авторитарности, утверждая, что из-за него продолжают гибнуть люди, передает РИА «Новости».

    Депутат заключил свое заявление словами: «Когда мне захочется посмотреть хорошего комедианта, то я лучше включу «Мистера Бина». В Европейском парламенте от Smer-SD представлены пять депутатов, включая самого Благу.

    Напомним, ранее Зеленский представил новый так называемый план стойкости в Верховной раде в обстановке секретности, отключив трансляцию, интернет и мобильную связь. Депутаты Верховной рады назвали «план стойкости» Зеленского «полной фигней» и идиотизмом.

    Ранее на саммите Европейского политического сообщества премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в ЕС начинают осознавать сложное положение Украины на фронте и недостаточную эффективность санкций против России.

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    19 ноября 2024, 16:57 • Новости дня
    Депутаты Рады назвали «план стойкости» Зеленского «полной фигней» и идиотизмом
    Депутаты Рады назвали «план стойкости» Зеленского «полной фигней» и идиотизмом
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутаты Верховной рады подвергли резкой критике «план стойкости» Украины, представленный президентом страны Владимиром Зеленским, отмечая, что большинство пунктов оказались неясными и популистскими.

    Как сообщает ТАСС, депутат Ярослав Железняк заявил, что в десяти пунктах плана содержится слишком много общих фраз, и только один из них, касающийся социальной защиты военных, является четким и конкретным.

    Железняк описал выступление Зеленского в парламенте как запутанное, отметив, что президент обещал полный документ только в декабре. Депутат также подверг жесткой критике пункт плана, посвященный финансам, назвав его «полной фигней». Пункты об энергетике, общинах и человеческом капитале также не содержат конкретных предложений, добавил он.

    Особое внимание привлек пункт о «культурном суверенитете», в котором Зеленский предложил создать «культурный Рамштайн» для продвижения имиджа Украины за рубежом. Депутат Алексей Гончаренко (признан террористом и экстремистом в РФ) назвал эту идею «полным идиотизмом». Также он выразил недовольство тем, что во время выступления президента в Раде была полностью заблокирована мобильная связь.

    Депутат Ирина Геращенко назвала выступление Зеленского провальным, отметив, что даже члены партии «Слуга народа» не аплодировали ему с обычным энтузиазмом. Она подчеркнула, что план был слишком оторван от реальности и не содержал ясных предложений, что вызвало разочарование среди парламентариев.

    Напомним, Зеленский представил новый так называемый план стойкости в Верховной раде в обстановке секретности, отключив трансляцию, интернет и мобильную связь.

    Коментарии (5)
    20 ноября 2024, 10:55 • Новости дня
    Главу ЕК фон дер Ляйен заметили перелезающей через забор на G20
    Главу ЕК фон дер Ляйен заметили перелезающей через забор на G20
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заметили за перелазом через забор на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале дипломат опубликовала видео, на котором глава ЕК перелезает через забор во время саммита «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро.

    На кадрах видно, как она, одетая в спортивный костюм, перелазит через металлическое ограждение в сопровождении нескольких человек.

    Захарова с иронией отметила, что фон дер Ляйен пошла «поперек закона». Один из очевидцев, заснявших инцидент, назвал главу Еврокомиссии «бабой-гопником».

    Коментарии (10)
    19 ноября 2024, 16:20 • Новости дня
    Лейтенант ВДВ две недели сдерживал наступление ВСУ в Курской области
    Лейтенант ВДВ две недели сдерживал наступление ВСУ в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Лейтенант 51-го полка ВДВ Эммануил Давыдов с позывным «Пономарь» две недели сдерживал наступление украинских войск в Курской области, несмотря на серьезное ранение после сброса дрона.

    Как сообщает kp.ru, в Глушковском районе Курской области лейтенант Давыдов вместе с напарником Хакасом и другими бойцами противостоял попыткам украинских военных прорваться к селу Веселое. Давыдов попытался остановить движение вражеской техники с помощью гранатометных выстрелов.

    В интервью «Пономарь» поделился: «Было очень страшно. На секунду появляется мысль, что ты с чем-то неизбежным пытаешься воевать. Но одна привычка спасла меня. Ее отец мне с детства привил. Он мне говорил: Если поражение неизбежно, сделай так, чтобы тебя запомнили. Отец меня учил упираться до последнего».

    На протяжении двух недель Давыдов и его команда отстреливались, заряжая магазины и собирая боеприпасы и сухпайки с подбитой техники ВСУ. Важные разведданные он передавал в штаб. В конце концов Давыдов получил серьезное ранение руки от сброса дрона, и командир приказал его эвакуировать.

    Лейтенант покинул позиции с чувством выполненного долга, уверенный в том, что его действия и действия его команды отбили у противника желание продвигаться на данном участке. Он также выразил уверенность, что ему удалось выстоять благодаря Божьей помощи.

    Ранее российский военнослужащий Закарья Алиев из группировки «Днепр» рассказал о том, как три недели оборонял опорный пункт, захваченный у Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

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