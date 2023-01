В России ограничили доступ к сайтам ФБР и ЦРУ

В США ввели санкции против связанных с группой «Вагнер» лиц и компаний

Соединенные Штаты объявили санкции в отношении нескольких юрлиц и физлиц, якобы связанных с ЧВК «Вагнер», заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Санкции вводятся против тех лиц и структур, которые связаны с «российской военизированной «Группой Вагнер» и ее руководителем Евгением Пригожиным, заявил Блинкен, передает ТАСС.

Это сделано для того, чтобы осложнить России проведение спецоперации на Украине. Также американский Минфин определил «Вагнер» как «серьезную транснациональную преступную организацию».

Под санкции за связи с группой попали российская компания Terra Tech и китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что планы США по определению «ЧВК Вагнер» как преступной организации вряд ли смогут повлиять на компанию.