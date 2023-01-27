|
|
В России ограничили доступ к сайтам ФБР и ЦРУ
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Веб-страницы американских Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований заблокированы в России.
Доступ ограничен к сайтам www.cia.gov и www.fbi.gov, передает ТАСС со ссылкой на сервис Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам.
При этом причины введенной блокировки не сообщаются.
В декабре Роскомнадзор заблокировал доступ к французскому журналу L'Officiel из-за распространения изданием фейков о специальной военной операции.
Рябков назвал странными требования США о возобновлении инспекции ядерного оружия РФ
Замглавы МИД Рябков прокомментировал требования США о возобновлении инспекции по ДСНВ
Требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) весьма странные, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Как пояснил Рябков, является странным тот факт, что США требуют от России возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных сил в условиях угрозы Киевом осуществить попытки ударить по этим объектам дальней авиации, заявил он в интервью «Коммерсанту».
Также Рябков задался вопросом, что именно хотят проверить там США. «Последствия этих атак?» – сказал он.
Ранее сообщалось, что Киев и НАТО получили стратегическое предупреждение от России.
Напомним, в Кремле прокомментировали заявление главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что украинские власти рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу.
Нуланд допустила возможность «победы» Украины в виде выживания
Заместитель госсекретаря США Нуланд допустила возможность победы Украины в виде выживания и процветания в будущем
|
|
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выразила мнение, что Киев при содействии Вашингтона якобы может одержать победу в конфликте, если под этим понимается выживание Украины и процветание в будущем.
В ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената США республиканец Билл Хагерти настойчиво добивался от Нуланд ответа на вопрос о том, считает ли действующая администрация США, что Украина может «победить».
В ответ заместитель госсекретаря США заверила, что администрация Соединенных Штатов считает, что Украина может восстановить суверенитет, выжить и процветать, и может дальше оттеснить Россию.
На уточняющий вопрос, будет ли это означать победу Киева, Нуланд сказала, что Украина сама определит, в чем заключается победа. При этом Нулад добавила, что сама она действительно считает, что Украина может «победить», передает ТАСС.
Позднее Нуланд заявила на слушаниях, что если определять победу Украины как выживание и процветание как более чистого, демократического государства, то Украина может и должна выиграть, и она это сделает при помощи Соединенных Штатов.
В прошлую субботу замглавы СБ России Дмитрий Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной.
Двумя днями ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что желание Запада победить Россию приняло очень опасные формы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Совфеде отреагировали на слова Нуланд о «победе» Украины
Сенатор Долгов: Вопрос реального выживания Украины США не интересен
|
|
Предложенные Викторией Нуланд условия снятия санкций с России – нечеловеческие. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Константин Долгов. Ранее в США допустили возможность частичной отмены санкций, если Россия выведет войска с Украины и отдаст освобожденные территории.
«Белый дом хочет, чтобы Россия отказалась от нескольких миллионов граждан, которые недавно воссоединились со своей родиной. Более того, им нужен еще и Крым, который, позволю себе напомнить, был и остается российским», – сказал сенатор Константин Долгов, экс-заместитель постпреда России при ООН.
«Эти условия нельзя назвать человеческими. Вашингтон предлагает нам предать своих людей взамен на возвращение магазинов Adidas», – отметил собеседник.
«Причем Вашингтон и ранее вводил против нас санкции под надуманным предлогом. То из-за Крыма, то из-за истории с Сергеем Магнитским. А в советские годы была поправка Джексона-Вэника. Предлогов много, но итог один: они пытаются ослабить Россию и разрушить нашу экономику», – напоминает парламентарий.
«Учитывая изначальные цели рестрикций, я уверен, что никто их смягчать не собирается. И лишнее тому доказательство – расширение санкционного списка почти одномоментно с заявлениями Нуланд. Чем больших успехов на поле боя мы будем добиваться, тем серьезнее будут в Штатах будут давить на Россию с требованием все бросить и сдаться», – уверен Долгов.
Сенатор также обратил внимание на заявление Нуланд о том, что Киев может «победить», в том числе если речь идет о «выживании Украины».
«Украина для США – пешка в шахматной партии. И все решения, которые якобы принимает Зеленский и его офис – это не что иное, как ретрансляция позиции Вашингтона. Киев не может сам решить, что будет «победой», как выразилась Нуланд. Вопрос реального выживания Украины США тоже не интересен», – сказал собеседник.
«Когда Россия достигнет всех целей СВО, Вашингтон будет первым, кто открестится от Украины. И что бы сейчас не заявляли официальные лица в Вашингтоне, нам известны их реальные цели как применительно к Украине, так и по отношению к России», – заключил Долгов.
Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что поддержала бы идею отмены части антироссийских санкций «в контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины, а также вернуть территории».
По ее словам, смягчение рестрикций при таких условиях мог бы поддержать и госсекретарь Энтони Блинкен. Нуланд также высказала мнение, что Киев при содействии Вашингтона якобы может одержать победу в конфликте, если под этим понимается выживание Украины и ее процветание в будущем.
При этом Нуланд отметила, что Киев сам должен определить, в чем именно заключается победа. Но так или иначе Вашингтон окажет в этом вопросе всяческую помощь. Сама же она считает, что Украина действительно может победить.
В прошлую субботу замглавы СБ России Дмитрий Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной. Двумя днями ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что желание Запада победить Россию приняло очень опасные формы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Депутат: Мы не позволим немецким танкам добиться реванша на полях Украины
Депутат Красов заявил, что немцы забыли историю своего поражения в Великой Отечественной войне
|
|
«У россиян не такая короткая память, как у европейцев. Мы помним о крестах на немецких танках в годы Великой Отечественной войны. И вновь танки с крестами будут гореть на полях Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Красов. На этой неделе Германия одобрила поставку Киеву своих основных тяжелых танков Leopard 2.
«В 40-х годах прошлого столетия немецкие танки со свастикой попытались проехать по территории нашей великой страны, которая называлась Советским Союзом. Но все закончилось тем, что над рейхстагом было поднято Знамя Победы, а на улицах Берлина появились постаменты с советскими танками Т-34. Мы хорошо помним о героическом подвиге наших отцов и дедов. Я не хочу никого пугать, но если немцы будут и дальше недальновидны, то история может повториться», – считает первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
По его словам, поставка танков Leopard 2 Германией и другими европейскими странами, «у которых тоже все очень плохо с исторической памятью», приводит мир к новому витку противостояния. Против войны с СССР Гитлер «собрал под свои знамена практически всю Европу, которая поставляла солдат, вооружения, технику, горючее, продовольствие».
«С одной стороны, немцы говорят, что вкладывают большие усилия в обеспечение мира на европейском континенте, но мы видим, что кроме немцев танки хотят поставить Великобритания и США. В полыхающий на Украине костер они хотят подлить бензин, чтобы вспыхнуло с еще большей силой. Наверное, немцы жаждут добиться реванша и стереть из своей истории позорные страницы, но мы не позволим им сделать этого. Мы помним, что бойцами и командирами Красной Армии была одержана победа в Великой Отечественной войне», – считает собеседник.
Он напомнил, что последние годы Запад «всячески лелеял и готовил к боевым действиям против России» режим киевской хунты, пришедшей к власти путем госпереворота. «Мы помним признание
лидеров Германии и Франции, как они саботировали минские соглашения и таким образом давали возможность Украине подготовиться к противостоянию с Россией. Мы также помним, как они закрывали глаза на геноцид русскоязычного населения на территории Донбасса, а сейчас – на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам», – подчеркнул депутат. Он отметил и роль США в том, что западные танки появились на территории Украины. По словам Красова, главная цель Вашингтона – попытаться экономически «задавить Россию» и одновременно «обнулить страны Евросоюза».
Зампредседателя комитета Госдумы по обороне выразил сожаление, что западные руководители не слышат свое население – в странах Европы все чаще проходят массовые акции протеста с требованием запретить поставки вооружений Украине. «Народ понимает, что очередная война на европейском континенте не нужна. А тем временем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что им нужны поставки вооружений и, в частности, танков на территорию Украины, чтобы победить в войне с Россией. То есть западные страны в очередной раз срывают с себя маски», – подытожил собеседник.
В среду Германия согласилась поставить Украине до конца марта танки Leopard 2. Берлин в качестве условия поставок потребовал, чтобы тяжелые танки Киеву передали также США. В результате Вашингтон согласился поставить 31 танк M1 Abrams, причем модернизированный. К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить 12 стран НАТО. Всего Украине будет передано около сотни машин – два батальона.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем основные преимущества и недостатки этих танков, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Пентагоне ближайшие месяцы назвали решающими для боевых действий на Украине
Ближайшие месяцы могут оказаться решающими для идущих на Украине боевых действий, заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.
Она добавила, что США концентрируют внимание на предоставлении Украине военных средств, которые ей необходимы «для защиты своего народа и территории», передает ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что украинские вооруженные силы (ВСУ) готовятся к осуществлению контрнаступления.
Также Байден, выступая с речью в Белом доме, подтвердил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams.
Эксперт: Быстро обучить украинцев летать на F-15 и F-16 невозможно
Авиаэксперт Пантелеев объяснил, кто будет летать на поставленных Западом на Украину истребителях F-15 и F-16
|
|
Обучение пилотов истребителей F-15 и F-16 – небыстрый процесс. Так что если самолеты будут поставлять на Украину, то и управлять ими будут иностранцы, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее издание Politico сообщило, что на Западе обсуждается вопрос поставок Киеву истребителей.
«Самолеты F-15 и F-16 относятся к четвертому поколению реактивных истребителей. В целом по своим характеристикам они соответствуют еще советским машинам МиГ-29 и Су-27. Впоследствии обе модели американских истребителей проходили модернизацию», – рассказал авиаэксперт Олег Пантелеев.
«Для начала необходимо узнать, какая конкретно модификация F-15 и F-16 может рассматриваться Вашингтоном для отправки на Украину. Без этих данных понять, что может противопоставить Россия, не представляется возможным», – продолжил он.
«Вместе с тем с уверенностью можно утверждать, что на вооружении Украины числилось достаточно серьезное число самолетов четвертого поколения. Правда, это были машины, произведенные еще в СССР», – заметил собеседник.
Эксперт обратил внимание на тот факт, что значительная часть этого потенциала «вышла из игры» еще до начала спецоперации из-за проблем с обслуживанием парка. Еще часть была уничтожена на земле или в ходе боестолкновений. «Кроме того, если мы говорим о подготовке летного и наземного технического персонала для самолетов, это более длительный процесс, нежели обучение специалистов для обслуживания наземных видов вооружений. Быстро подготовить военных из числа ВСУ объективно невозможно», – говорит он.
«В связи с этим серьезно повышается вероятность того, что управлять этой техникой и обслуживать ее придется, скажем так, легионерам. Примечательно, что F-16 – довольно распространенный по странам НАТО и другим государствам истребитель. Американцы поставляли их на экспорт в более чем достаточном количестве. Так что специалисты есть не только в США», – заключил Пантелеев.
Ранее издание Politico сообщило, что западные страны приступили к обсуждению возможности передачи Украине истребителей. Однако многие опасаются, что подобный шаг может привести к еще большей эскалации конфликта. Правда, как рассказал газете дипломат из Северной Европы, это было бы логичным решением.
При этом США заявили Киеву, что о передаче истребителей не может идти речи, пишет Politico со ссылкой на указанного дипломата. Другой источник в дипломатических кругах рассказал изданию, что обсуждение передачи истребителей может начаться «через две-три недели».
Примечательно, что Politico также указывает, что возможная поставка истребителей F-15 и F-16 Украине может превратиться в «логистический кошмар» для союзников. Причина в том, что для этого типа самолетов нужны качественные и длинные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине», поэтому ВС России могут легко выявить и уничтожить строящуюся инфраструктуру.
По мнению эксперта Politico, более подходящими для Украины были бы американские истребители F-18 или шведские Gripen, способные взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос, но в обоих типах самолетов ощущается дефицит.
Напомним, на минувшей неделе глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что страна готова рассмотреть возможность поставок на Украину истребителей F-16, если соответствующая просьба поступит со стороны Киева.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Нуланд: Танки Abrams на Украине к весне не появятся
Замгоссекретаря США Нуланд считает, что танки Abrams на Украину к весне отправить не успеют
США не успеют отправить свои танки на Украину к весне, поскольку Abrams требуют значительной подготовки, на которую нужно время, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Нуланд сообщила, что несмотря на то, что США одобрили поставку танков Abrams на Украину, к весеннему наступлению они там не появятся, потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя. По ее словам, Abrams является сложным танком, который требует значительной подготовки, передает РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден, выступая с речью в Белом доме, подтвердил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams.
До этого власти Германии официально объявили о начале поставок Киеву танков Leopard 2. Первая партия из 14 машин прибудет на Украину в течение трех месяцев.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Пентагоне ответили на вопрос о передаче Украине истребителей F-16
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх: Передача Украине истребителей F-16 потребует подготовки и обучения
|
|
США не собираются исключать возможности поставок Украине каких-либо вооружений, передача Киеву истребителей F-16 потребует подготовки и обучения обращению с новой системой, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Отвечая на вопрос о том, возможна ли в дальнейшем передача Украине истребителей F-16, представитель Пентагона предложила не забегать вперед касательно каких-либо пакетов помощи Украине или каких-либо решений президента США, о которых не было объявлено. Вместе с этим Сингх отметила, что США не проводили какие-либо черты и не собираются снимать что-либо с повестки, передает ТАСС.
Говоря о возможности поставок F-16, Сингх подчеркнула, что это тип вооружений потребует подготовки и того, чтобы дополнительное число людей покинуло поле боя для обучения обращению с совершенно новой системой. При этом она добавила, что украинцы продемонстрировали, что могут научиться обращению со сложными системами. Однако представитель Пентагона заявила, что не станет забегать вперед с объявлениями.
Ранее авиаэксперт Олег Пантелеев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что быстро подготовить пилотов истребителей F-15 и F-16 из числа украинских военных объективно невозможно, в связи с этим управлять этой техникой и обслуживать ее будут иностранцы.
СМИ: США отправят Киеву версию Abrams без секретного оборудования
Politico: США отправят Киеву версию Abrams без секретного оборудования
Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams, но без секретного оборудования, повышающего огневую мощь, сообщает Politico со ссылкой на источники.
На Украину отправятся танки усовершенствованной конфигурации М1А2, вместо версии А1, которая хранится на складах, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Но все танки будут без секретного набора вооружений, которые делают последнюю версию более летальной.
По словам собеседников Politico, Пентагон намерен поставить «экспортную» модификацию танков Abrams.
Ранее президент США Джо Байден, выступая с речью в Белом доме, подтвердил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Также сообщалось, что к весне танки на Украине не появятся.
Пентагон отказался считать эскалацией отправку на Украину танков
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх: США не считают эскалацией отправку на Украину американских танков
|
|
Администрация США серьезно воспринимает предупреждения России относительно рисков эскалации из-за поставок вооружений Киеву, но не считает эскалацией отправку на Украину американских танков, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Отвечая на просьбу прокомментировать заявления российской стороны относительно рисков, касающихся поставок новых вооружений Киеву, Сингх сказала, что в Вашингтоне не считают подобные шаги эскалационными, передает ТАСС.
Как отметила представитель Пентагона, в Вашингтоне раньше слышали подобные заявления от России касательно поставок противотанковых комплексов Javelin, реактивных систем залпового огня HIMARS, а затем и комплексов ПВО Patriot.
В свою очередь заместитель пресс-секретаря Пентагона заявила, что якобы совершенно не видит в поддержке Украины какой-либо эскалации. Отвечая на вопрос о том, считают ли в Пентагоне, что заявления Москвы о рисках эскалации можно игнорировать, Сингх сказала, что в Вашингтоне заявления России воспринимают всерьез.
При этом она добавила, что в Вашингтоне просто «уже такое слышали» каждый раз, когда объявляли о новой военной помощи Украине.
Представитель Пентагона в связи с этим также заверила, что Соединенные Штаты не видят признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие. Сингх подчеркнула, что США продолжат предоставлять Украине то, что ей требуется.
Напомним, во вторник стрелки «Часов Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи» из-за риска эскалации конфликта на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США назвали условие для смягчения санкций против России
В США заявили о готовности изучить смягчение санкций против России
Вашингтон готов рассмотреть возможность смягчения санкций в отношении России при серьезных переговорах по Украине, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Комментируя на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США возможность отмены Вашингтоном некоторых рестрикций против Москвы, она заявила, что «в контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины и вернуть территорию» она бы поддержала такую возможность, передает ТАСС.
Также, по мнению Нуланд, смягчение санкций в таком контексте мог бы поддержать и американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Ранее Нуланд заявила, что США не успеют отправить свои танки на Украину к весне, поскольку Abrams требуют значительной подготовки, на которую нужно время.
Военный эксперт объяснил опасения России вокруг поставок на Украину урановых снарядов
Эксперт Анпилогов: США могут поставить Украине танки с урановыми снарядами
|
|
США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке. Но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь. Теперь Вашингтон может повторить этот опыт на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов. Ранее в России заявили, что поставки на Украину подобных снарядов для танков и БМП будут расценены как применение грязной ядерной бомбы.
«Урановые сердечники – это хорошо известная технология, которая применяется в основном западными странами для создания эффективных боеприпасов. Их преимущество в том, что уран не только радиоактивен, но и относится к тяжелым и прочным металлам», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Уран имеет два серьезных параметра – высокая плотность и способность загораться при соприкосновении с воздухом под высокими температурами (пирофорность). Высокая температура неизбежно создается, когда снаряд попадает в броню – его кинетическая энергия гасится, превращается в теплоту и начинается самоподдерживающееся горение урана», – продолжил он.
«Сами снаряды устроены так, что снаружи находится мягкая оболочка из свинца, меди или латуни, а в середине идет урановый лом. Когда происходит удар, мягкий металл создает своего рода смазку для того, чтобы стержень мог пробить броню», – добавил собеседник.
«Пирофорность урана как радиоактивного элемента приводит к тому, что образующаяся при взрыве пыль оседает на конструкции вооружения, легких солдат и окружающей местности. Все это ветром разносится на достаточно серьезные расстояния. Несмотря на то, что в снарядах используется обедненный элемент, он все равно очень опасен при попадании внутрь человека», – объясняет эксперт.
«Так уже было в Ираке и Югославии, где США активно применяли подобные снаряды. Это выяснилось, когда американские военнослужащие стали массово испытывать симптомы лучевой болезни. Пентагон старался это не афишировать, несмотря на груду исков. Но в это же время население Ирака и Югославии получило вспышку онкологических заболеваний. Вашингтон свою причастность к этому, естественно, отвергал», – подчеркнул Анпилогов.
«Фактически боеприпасы с обедненным ураном обладают теми же свойствами, что грязная бомба, правда, в меньшей концентрации. Но важен вопрос количества. По некоторым оценкам, в Ираке и Югославии использовали несколько сотен тонн таких боеприпасов. И это серьезно превосходит объем любой возможной грязной ядерной бомбы», – замечает эксперт.
«Как я уже сказал, американцы скрывают всю информацию по использованию урана. В связи с этим для экспортных версий у них есть снаряды с вольфрамовыми сердечниками. Возможно, сейчас мы пытаемся дать понять США, что если они совместно со своими союзниками поставляют на Украину танки, то им стоит использовать экспортную версию, чтобы не навлечь на себя последствия», – заключил Анпилогов.
Ранее в России предупредили, что западные поставки Киеву снарядов с урановыми сердечниками будут расцениваться Москвой как применение грязной ядерной бомбы. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке», – цитирует его РИА «Новости».
Гаврилов также отметил, что Запад вынудил Германию передать соответствующие машины Украине. «Сначала союзники пригрозили Берлину международной изоляцией в случае отказа на передачу «Леопардов». Затем не кто иной, как представитель Госдепартамента США Нед Прайс, анонсировал «скорое известие» касательно направления немецкого «зверья» Киеву. Вот как куется трансатлантическая «солидарность», – иронично заметил он.
В то же время издание Politico сообщило, что США могут поставить на Украину танки Abrams, но без брони, которая также предполагает наличие урана. Газета утверждает, что машины будут оснащены боевым модулем с улучшенной оптикой для наведения и тепловизором, позволяющим управляющему самостоятельно сканировать цели в любых погодных и боевых условиях.
Напомним, на этой неделе лидеры ФРГ и США Олаф Шольц и Джо Байден объявили о решении поставить на Украину танки – Leopard 2A6 и M1 Abrams. К настоящему времени машины Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров обвинил Запад в стремлении сделать Африку колонией
Глава МИД РФ Лавров обвинил Запад в стремлении восстановить колониальную зависимость Африки для эксплуатации континента
|
|
Страны Запада предъявляют африканским странам требования не сотрудничать с Россией, так как стремятся восстановить колониальную зависимость Африки для дальнейшей эксплуатации континента, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава МИД РФ по итогам визита в Эритрею отметил, что в Африке регулярно появляются американские, английские и другие европейские делегации, которые с упорством, достойным лучшего применения, требуют от африканских стран не сотрудничать с Россией, не выбиваться из общей дисциплины, под которой Запад понимает восстановление колониальной зависимости в новом виде, передает РИА «Новости».
Лавров отметил, что африканский континент обладает колоссальным потенциалом экономического развития, это богатейший континент, в том числе, с точки зрения природных ресурсов, которые долгие столетия подлежали эксплуатации. Глава МИД РФ подчеркнул, что Запад хочет сохранить эксплуататорскую политику по отношению к Африке.
Глава российского внешнеполитического ведомства также обвинил западные СМИ в искаженном освещении его поездки по странам Африки – ЮАР, Эсватини, Анголы и Эритреи.
Ранее эксперт-африканист Александр Зданевич в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал главные дипломатические задачи России в Африке.
В МИД не увидели готовности США к переговорам по Украине
Глава делегации на переговорах в Вене Гаврилов: Не вижу, чтобы США были готовы к переговорам по Украине
Не видно готовности американцев к переговорам, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, говоря о словах заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о готовности ослабить санкции против России ради серьезных переговоров по Украине.
По его мнению, теперь вряд ли кто-то серьезно поверит этим призывам. Гаврилов указал, что «говорить с одной стороны «мы готовы к переговорам» и объявлять о направлении танков Abrams (на Украину), стимулировать к этому немцев, с нашей страной такие штучки вряд ли пройдут», сообщает РИА «Новости».
«Как заявляли и наши руководители, и президент (Владимир Путин), и министр (глава МИД Сергей) Лавров, мы готовы к серьезным переговорам без фиги в кармане. Но пока я вот лично нахожусь здесь, в Вене, мы видим эти переговоры, никаких таких сигналов, которые вот сейчас Нуланд послала, я здесь не слышу... Здесь я не вижу, чтобы американцы или западники каким-либо образом говорили, что они будут готовы к переговорам. Будем смотреть, как будет развиваться этот трек», – сказал Гаврилов в эфире «Соловьев LIVE».
Ранее Нуланд заявила, что Вашингтон готов рассмотреть возможность смягчения санкций в отношении России при серьезных переговорах по Украине.
В США ввели санкции против связанных с группой «Вагнер» лиц и компаний
Соединенные Штаты объявили санкции в отношении нескольких юрлиц и физлиц, якобы связанных с ЧВК «Вагнер», заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Санкции вводятся против тех лиц и структур, которые связаны с «российской военизированной «Группой Вагнер» и ее руководителем Евгением Пригожиным, заявил Блинкен, передает ТАСС.
Это сделано для того, чтобы осложнить России проведение спецоперации на Украине. Также американский Минфин определил «Вагнер» как «серьезную транснациональную преступную организацию».
Под санкции за связи с группой попали российская компания Terra Tech и китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что планы США по определению «ЧВК Вагнер» как преступной организации вряд ли смогут повлиять на компанию.