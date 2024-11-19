Лавров: Ударами ATACMS по Брянской области Запад хочет эскалации

  • Новость часаДепутаты Рады назвали «план стойкости» Зеленского «полной фигней» и идиотизмом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В решение Байдена об ударах по России хотят впутать Трампа
    Лейтенант ВДВ две недели сдерживал наступление ВСУ в Курской области
    Пьяные украинские вертолетчики нарушили режим пребывания миссии ООН в ЦАР
    Эксперт: Украина устраивает провокацию в ОЗХО по примеру «Белых касок» в Сирии
    Минобороны: ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS
    Песков объяснил увеличение сроков спецоперации
    Стало известно о зачистке промзоны Купянска от украинских войск
    Зеленский представил Раде «план стойкости»
    В Госдуму внесли законопроект об ограничении числа находящихся под опекой детей
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Российская оппозиция» способна только грантососить

    Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. А кричалки «Спасибо, Германия» – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: «победил бы Гитлер – пили бы баварское».

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем футбольным легионерам давать российские паспорта

    Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.

    5 комментариев
    19 ноября 2024, 17:12 • Новости дня

    Лавров: Ударами ATACMS по Брянской области Запад хочет эскалации

    Лавров заявил об участии США в ударах ВСУ по Брянской области ракетами ATACMS

    Удары Вооруженных сил Украины по Брянской области ракетами ATACMS являются сигналом стремления Запада к эскалации конфликта, эта атака была бы невозможна без участия США, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20.

    По словам Лаврова, применение таких высокотехнологичных ракет было бы невозможно без участия США, передает ТАСС. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно указывал на эту связь.

    Министр отметил, что использование ракет ATACMS для ударов по Брянской области подчеркивает, что Запад заинтересован в усилении напряженности.

    Ранее Минобороны сообщило, что вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Газета New York Times писала, что решение Джо Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли изменит конфликт на Украине.

    19 ноября 2024, 15:07 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS
    Минобороны: ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS
    @ SOUTH KOREA MND/EYEPRESS/Ruters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины минувшей ночью выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, в результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена, передает ТАСС.

    Атака была произведена в 3.25, жертв и разрушений на территории региона нет, добавили в Минобороны.

    Ранее помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что президент США Джо Байден официально одобрил применение дальнобойного оружия для ударов по российской территории. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев выразил опасения по поводу потенциальных последствий ударов НАТО вглубь России, учитывая новую ядерную политику, утвержденную президентом Владимиром Путиным.

    Коментарии (91)
    19 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    Белый дом: Разрешение на удары ATACMS вглубь России не означает участия США в конфликте
    Белый дом: Разрешение на удары ATACMS вглубь России не означает участия США в конфликте
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Разрешение на удары ATACMS вглубь России не будет свидетельством участия США в конфликте на Украине, заявил помощник президента США Джейк Салливан.

    Салливан заявил, что подобное решение будет частью продолжающейся политики, проводимой США с начала конфликта, передает ТАСС.

    При этом он сказал, что разрешение Вашингтона на применение тактических баллистических ракет ATACMS для ударов вглубь России не будет означать участия США в конфликте на Украине.

    Салливан также отметил, что, несмотря на значительные поставки вооружений в Украину, включая танки, истребители F-16, реактивные системы залпового огня HIMARS и системы противовоздушной обороны Patriot, положение Украины на поле боя не улучшилось.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



    Результаты
    54 комментария

    Он добавил, что нет ни одной системы вооружения, которая могла бы кардинально изменить ход конфликта.

    Салливан выразил мнение, что это свидетельствует о том, что наличие современных вооружений не гарантирует успеха на поле боя.

    Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц ранее, напротив, назвал разрешение действующего американского лидера Джо Байдена на удары по России шагом к эскалации.

    Напомним, The New York Times писала, что решение Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли существенно изменит конфликт на Украине.

    В сентябре Путин указал, что вооруженные силы Украины самостоятельно не смогут применять западные дальнобойные системы. Он подчеркнул, что такие удары возможны «только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает». «Полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – также отметил глава государства. Путин заявил, что речь не идет о разрешении Украине использовать данное оружие, а о прямом участии НАТО в военном конфликте.

    Коментарии (81)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    19 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    Песков назвал условие отмены российских санкций против Рубио

    Песков назвал в качестве условия отмены российских санкций против Рубио снятие санкций США с Лаврова

    Песков назвал условие отмены российских санкций против Рубио
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пока глава МИД России Сергей Лавров находится под санкциями, Россия не снимет санкции с американского сенатора Марко Рубио, который выдвинут в США на пост главы Госдепа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пескову был задан вопрос о том, могут ли с Рубио снять санкции в качестве жеста доброй воли. Пресс-секретарь президента России заявил: «У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями?» Песков подчеркнул, что возможен только «обоюдный процесс», передает ТАСС.

    Он также заверил, что Россия «открыта для нормализации» отношений с США, но не может и не собирается «в одиночку танцевать танго». Песков указал, что не Москва запустила «санкционную гонку», та была «инициирована Вашингтоном».

    Напомним, избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет видеть сенатора Марко Рубио госсекретарем в своей новой администрации.

    Коментарии (4)
    18 ноября 2024, 19:46 • Новости дня
    Неизвестные оставили послание на месте снесенного памятника Пушкину в Кривом Роге
    Неизвестные оставили послание на месте снесенного памятника Пушкину в Кривом Роге
    @ WDKeeper/wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    На месте снесенного памятника Александру Пушкину в Кривом Роге неизвестные оставили надпись «Пушкин вечен, а вы – нет», сообщили местные СМИ.

    Как пишет издание «Страна», это является реакцией на решение властей убрать памятник русскому поэту, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Кривом Роге снесли памятники Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову, что стало частью продолжающейся на Украине кампании по демонтажу памятников российским и советским деятелям в рамках политики декоммунизации.

    Коментарии (11)
    18 ноября 2024, 20:11 • Новости дня
    В МИД пообещали адекватный и ощутимый ответ на удары вглубь России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва готова к адекватному и ощутимому ответу на удары западными ракетами вглубь России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, использование Киевом дальнобойных ракет для атак вглубь России будет расценено как прямое участие США и их союзников в боевых действиях против России. Захарова подчеркнула, что такое развитие событий радикально изменит суть и природу текущего конфликта. Она уточнила, что Москва готова дать адекватный и ощутимый ответ на подобные действия, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что никакое «чудо-оружие», на которое «молятся [Владимир] Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО».

    В понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение о нанесении ударов западными вооружениями с территории Украины вглубь России будет крайне опасным.

    Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что одобрение ударов вглубь России стало отчаянным шагом президента США Джо Байдена, пытающегося улучшить позиции Украины перед сменой власти в США и сохранить свое политическое наследие.

    В Кремле назвали решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным.

    Коментарии (43)
    19 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

    Путин подписал указ о новых основах политики ядерного сдерживания России

    Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, уточнив параметры применения ядерного оружия.

    В документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия проводит ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз, нейтрализация которых требует подобных действий.

    Согласно новой доктрине, нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию, передает ТАСС. Президент России сохраняет исключительное право принимать решения о применении ядерного оружия.

    Обновленные Основы госполитики также подчеркивают, что ядерное сдерживание может быть направлено против стран, предоставляющих свои территории или ресурсы для агрессии против России.

    Кроме того, в документе указано, что ядерное сдерживание будет осуществляться и в отношении государств, которые предоставляют контролируемые территории, воздушные или морские пространства и ресурсы для агрессии.

    В доктрине также указано, что агрессия против Белоруссии, как участника Союзного государства, и массовый запуск военных летательных аппаратов, пересекающих российскую границу, может вызвать ответный ядерный удар.

    Напомним, президент России Владимир Путин обозначил направления обновления ядерной доктрины страны. Как пояснили в МИД, доктрина корректируется, чтобы у противников России не возникло иллюзий в оценке готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми средствами.

    Коментарии (23)
    19 ноября 2024, 09:12 • Новости дня
    Эстония призвала Европу готовиться отправить войска на Украину

    Financial Times: МИД Эстонии предложил Европе быть готовой отправить войска на Украину в рамках плана Трампа

    Эстония призвала Европу готовиться отправить войска на Украину
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахна предложил европейским лидерам быть готовыми отправить военные силы на Украину в случае реализации мирного плана Дональда Трампа.

    Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахна в интервью газете Financial Times подчеркнул необходимость подготовки Европы к отправке военных сил на Украину для поддержки возможного мирного соглашения, предложенного Дональдом Трампом. Он отметил, что европейским лидерам следует быть готовыми развернуть войска в случае мирного соглашения между Киевом и Москвой, разработанного Трампом, передает РИА «Новости».

    Цахна выразил мнение, что наилучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. Однако, если США будут против приглашения Киева в альянс, Европе придется вмешаться и развернуть войска после окончания боевых действий для сдерживания возможной российской агрессии. Он подчеркнул, что без участия США вступление Украины в НАТО будет невозможным, и тогда необходимы будут альтернативные формы гарантии безопасности, в том числе военное присутствие.

    Цахна также заявил, что Европа должна быть готова к различным сценариям, чтобы поддержать Украину в этой сложной ситуации. Он подчеркнул важность обсуждения и планирования на уровне европейских стран, чтобы быть готовыми к потенциальным вызовам и угрозам, связанным с ситуацией на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский продолжает уклоняться от серьезных переговоров с Россией после победы Дональда Трампа на выборах в США.

    Союзники Украины признали необходимость компромисса Киева с Москвой для достижения мира в регионе.

    Между тем сын Дональда Трампа назвал «имбецилами» тех, кто предлагает использовать американские ракеты для ударов вглубь России.

    Коментарии (35)
    19 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Потери ВСУ с начала СВО составили около 906,5 тыс. человек убитыми и ранеными
    Потери ВСУ с начала СВО составили около 906,5 тыс. человек убитыми и ранеными
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    С начала спецоперации с 24 февраля 2022 года потери ВСУ составили около 906,5 тыс. человек, включая убитых и раненых.

    Согласно подсчетам ТАСС, с начала СВО потери ВСУ составили около 906,5 тыс. человек.

    В этом году потери превысили суммарные потери Украины за два предыдущих года операции.

    В феврале действующий на тот момент министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за время СВО украинские вооруженные силы лишились более 444 тыс. военнослужащих, ежедневно ВСУ теряют более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения.

    Коментарии (15)
    19 ноября 2024, 14:50 • Новости дня
    Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа

    Политолог Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа

    Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе сохраняются некоторые страны, выступающие против эскалации вокруг текущего украинского конфликта. Однако их голос перекрывают Брюссель и Париж, действующие в фарватере американской политики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии в организации единой позиции по нанесению ударов вглубь территорий России.

    «Вашингтон, Брюссель, Лондон, Париж и Варшава выступают единым лагерем за одобрение дальнобойных ударов вглубь России. Они доминируют в дискуссии по данной теме, и к ним прилегают многие либеральные СМИ, а также силовые структуры. Вполне возможно, что к решению дальнейшего вооружения ВСУ и эскалации конфликта Байдена подтолкнули именно европейцы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Об этой инициативе, однако, можно говорить лишь с большим сожалением. Проблема заключается в ошибочном мнении многих европейских политиков о том, что Украина, обладая большим количеством вооружений, якобы действительно сумеет победить Россию. На Западе имеется катастрофическая недооценка военной мощи Москвы. К тому же ни Брюссель, ни Вашингтон не верят в то, что они могут проиграть», – отмечает он.

    «Конечно, в Европе и НАТО сохраняются некоторые страны, которые противятся втягиванию в возможную войну с Россией, однако на общую картину это слабо влияет. Все зависит от американцев: если они остановят поставки вооружений Украине, ЕС не захочет оставаться один на один в конфликте с Россией», – акцентирует собеседник.

    «Но если Штаты продолжат эскалировать ситуацию, то и Брюсселю будет все равно на протесты Братиславы или Будапешта. Лично у меня сохраняется последняя надежда на Дональда Трампа, но до его прихода к власти еще два месяца. Если в начале конфликта Запад был готов к капитуляции Украины, то сегодня он насмерть вцепился в идею отвоевывания этой страны», – полагает эксперт.

    «При этом сообщений о том, что Париж или Лондон критикуют инициативу США, не видно. Германия же устами Фридриха Мерца и парламента поддерживает решение Байдена, только Олаф Шольц пока выступает против. К тому же сейчас появилась информация, что об этом шаге с действующей американской администрацией договорился Дональд Трамп», – рассуждает он.

    «Он якобы хочет надавить вооружением ВСУ на Россию, чтобы Москва, когда республиканец начнет переговоры с Владимиром Путиным, оказалась более сговорчивой. Однако против такой американской тактики могут выступить англичане и французы», – заключил Рар.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии в Евросоюзе единой позиции по нанесению ударов вглубь территорий России. По его словам, решение о поставках вооружений до сих пор должно рассматриваться каждым государством союза на национальном уровне.

    «Все будут действовать по своему усмотрению. Мы также принимаем к сведению, что американская администрация, долго отвечавшая отказом, наконец согласилась», – сказал он. Боррель добавил, что в данном вопросе необходимо опираться на непосредственное решение США. Между тем вопрос о нанесении дальнобойных ударов вглубь России действительно разделил политиков ЕС.

    Так, несмотря на вероятное одобрение Штатами данного шага, канцлер Германии Олаф Шольц не станет менять решения относительно поставок ракет Taurus ВСУ. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, предоставление данных боеприпасов Украине «не изменит ситуацию», сообщает Tagesschau.

    Кроме того, Италия отказалась одобрить использование переданных ею ВСУ вооружений для нанесения ударов вглубь России, пишет Le Monde. Как заявил министр иностранных дел республики Антонио Таяни, технологии Рима могут применяться исключительно на территории Украины.

    Примечательно, что издание Le Figaro сообщало о готовности Франции и Британии также поддержать использование их вооружений против России, однако позже данная фраза была удалена из статьи. При этом Эммануэль Макрон сообщил о поддержке инициативы США, добавив, что это станет значительным изменением в ходе текущего конфликта, сообщает телеканал BFM.

    Ранее газета The New York Times писала, что Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. При этом сам президент США данную информацию не комментировал. В Госдепартаменте страны также отказались отвечать на вопросы, связанные с этой темой, пишут РИА «Новости».

    В то же время в интервью бразильскому изданию O Globa помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил, что Джо Байден действительно разрешил применение дальнобойного вооружения для ударов по территории России. По его словам, данный шаг позволит Украине заручиться «большими возможностями для защиты себя».

    Примечательно, что Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме 13 ноября. Согласно официальным данным, они обсуждали процесс мирной передачи власти от одной администрации к другой.

    Коментарии (29)
    19 ноября 2024, 12:21 • Новости дня
    Медведев предрек Третью мировую войну
    Медведев предрек Третью мировую войну
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев высказал опасения относительно потенциальных последствий ударов НАТО вглубь России в свете новой ядерной политики страны, утвержденной российским президентом Владимиром Путиным.

    В своем Telegram-канале он указал, что решение США разрешить наносить удары вглубь России может привести к серьезным последствиям, вплоть до мировой войны.

    Медведев подчеркнул, что не имеет значения, кто и когда решил применять тактические баллистические и крылатые ракеты стран НАТО для ударов по российской территории. Он также отметил, что количество ракет у украинских войск не будет иметь существенного влияния на ход военных действий.

    Кроме того, Медведев добавил, что текущая администрация США сознательно создает эскалацию конфликта, с которой, возможно, придется разбираться следующему американскому президенту.

    В контексте этих событий Медведев упомянул об утверждении новой версии Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания, что, по его мнению, имеет ключевое значение.

    Помощник президента США Джейк Салливан ранее заявил, что разрешение на удары ATACMS вглубь России не будет свидетельством участия США в конфликте на Украине.

    Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц, напротив, назвал разрешение действующего американского лидера Джо Байдена на удары по России шагом к эскалации.

    The New York Times писала, что решение Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли существенно изменит конфликт на Украине.

    Коментарии (5)
    19 ноября 2024, 10:54 • Новости дня
    Белый дом призвал Киев увеличить численность войск на фронте

    Белый дом объяснил необходимость Украине нарастить численность военнослужащих на фронте

    Белый дом призвал Киев увеличить численность войск на фронте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белый дом выступил за увеличение численности украинских военнослужащих, находящихся на передовой, что, по мнению Джейка Салливана, важнее используемых Киевом систем вооружений.

    Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинским властям следует активнее укреплять свои позиции на поле боя за счет увеличения численности личного состава, передает ТАСС. В интервью телеканалу PBS News Салливан подчеркнул, что для Украины важнее усилить свои позиции военнослужащими, чем использовать системы вооружений.

    Салливан отметил, что основной акцент должен быть сделан на боеприпасах и других моментах, от которых зависит национальная мощь страны. По его словам, речь идет о моральном духе, сплоченности и промышленной базе. Эти факторы, по его мнению, оказывают решающее влияние на успех Украины в текущем конфликте.

    Ранее пленный из ВСУ рассказал, что его мобилизовали, когда он работал дальнобойщиком, что подчеркивает принудительный характер мобилизации на Украине.

    Сообщалось, что на Украине начали продавать пустые повестки для уклонения от мобилизации, что свидетельствует о попытках избежать участия в военных действиях.

    В Кремле призвали Киев прекратить отправлять украинцев на смерть, подчеркивая необходимость прекратить военные действия и найти мирное решение конфликта.

    Коментарии (14)
    19 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    Песков объяснил увеличение сроков спецоперации

    Песков объяснил увеличение сроков спецоперации вмешательством НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция, начавшаяся против киевского режима, продолжается в виде конфликта с НАТО, из-за чего затягивается и может продлиться дольше, чем планировалось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, когда операция только начиналась, она была направлена против киевского режима, однако сейчас это уже война между Россией и НАТО, передает ТАСС. «Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного», – заявил Песков в эфире индийского информационного агентства ANI.

    Представитель Кремля отметил, что сложно определить, когда специальная военная операция может завершиться. «Я не думаю, что возможно ответить на вопрос, когда она может закончиться, когда это может подойти к концу. Но единственное, что я могу вам сказать, это закончится, как только мы достигнем наших целей», – добавил он.

    Песков также подчеркнул, что киевский режим отказывается от возможности переговоров с Россией. Он напомнил, что глава режима Владимир Зеленский выпустил указ, запрещающий вести переговоры с Россией. «Мы продолжаем военную операцию. Потому что возможность мирных переговоров сейчас отрицается как Киевом, так и их руководителями в Вашингтоне», – сообщил Песков.

    Ранее Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжена до достижения всех поставленных целей, несмотря на войну, развязанную против России Западом. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты «в любом случае, дипломатическим или военным путем».

    Коментарии (15)
    19 ноября 2024, 00:46 • Новости дня
    На провальную операцию в Крынках Украину подбила Британия

    Провальную украинскую операцию ВСУ в Крынках придумала Британия с целью прорыва украинских войск в Крым

    На провальную операцию в Крынках Украину подбила Британия
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская операция по высадке войск в районе села Крынки на левом берегу Днепра была направлена на прорыв в Крым, провести ее Украину уговорили британские власти, сообщают украинские СМИ.

    Целью операции был прорыв к Перекопскому перешейку и выход в Крым. Однако, как пишут украинские СМИ, мероприятие завершилось неудачей из-за недостаточной подготовки и нехватки ресурсов, передает ТАСС.

    По данным СМИ, идея о проведении операции украинской морской пехотой вместо ее участия в боевых действиях в Донбассе долгое время не находила поддержки у украинского лидера Владимира Зеленского и на тот момент главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако после визита британской делегации в начале 2023 года было принято решение подготовить несколько батальонов для операции на Днепре.

    В мае 2023 года Зеленский объявил о создании Корпуса морской пехоты в составе ВСУ, что вызвало поддержку у командующего морской пехотой генерала Юрия Содоля, но недовольство командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы. Планирование операции столкнулось с логистическими проблемами, в частности нехваткой лодок.

    Бойцы, участвовавшие в операции, выразили недовольство планами командования. Командование морской пехоты составило списки необходимого снаряжения, но они не были переданы западным партнерам. Переговоры осложнялись непростыми отношениями между Содолем и Неижпапой.

    Прошлой зимой ситуация на левом берегу Днепра стала серьезно ухудшаться для ВСУ, в мае 2024 года стала катастрофической, в июле последние украинские морпехи покинули левый берег Днепра.

    Комбриг одной из украинских бригад назвал операцию «мертворожденным ребенком». Источник в оборонном комитете Рады заявил, что Украина в условиях нехватки людей и боеприпасов не может долгое время находиться в обороне. В конечном счете оборона может «посыпаться», как это происходит сейчас в Донбассе, сказал источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле сообщалось, что потери ВСУ в Крынках Херсонской области превысили 5 тыс. человек. В августе украинские войска прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны Херсонской области.

    Коментарии (3)
    18 ноября 2024, 20:28 • Новости дня
    Венгрия заблокировала средства ЕС для Украины

    Главы МИД стран ЕС не договорились о разблокировании средств для Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы МИД стран ЕС не смогли достичь соглашения о разблокировании средств Европейского фонда мира для Украины из-за вето Венгрии.

    На заседании Совета ЕС по иностранным делам, прошедшем в Брюсселе, Венгрия вновь наложила вето на это решение, сообщает ТАСС.

    По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который выступил перед журналистами после заседания, его расстроило то, что фонд по-прежнему остается заблокированным.

    «К сожалению, сегодня не могу вас проинформировать о том, что Европейский фонд мира разблокирован. Поскольку, к сожалению, его все еще блокирует венгерская сторона», – отметил Сикорский. Трансляцию его заявления вел телеканал TVP Info.

    Ранее Евросоюз пообещал выполнить целевой показатель поставки 1 млн снарядов на Украину до конца 2024 года, несмотря на задержку в выполнении обязательств.

    Коментарии (5)
    18 ноября 2024, 21:52 • Новости дня
    Боррель подтвердил снятие США ограничений на удары вглубь России
    Боррель подтвердил снятие США ограничений на удары вглубь России
    @ US Army

    Tекст: Валерия Городецкая

    США сняли ограничения на использование ракет на расстояние до 300 км для нанесения ударов вглубь территории России, заявил глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.

    На пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран ЕС Боррель подчеркнул, что это решение было обсуждено на встрече, хотя некоторые его детали остались неясными, передает ТАСС.

    «Администрация США разрешила применение своих ракет на расстояние до 300 км вглубь территории России. Это не очень далеко, но это решение администрации США. Почему они приняли это решение сейчас, а не раньше, я не знаю», – сказал Боррель.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия является опасным и безрассудным, а официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Москва готова к адекватному и ощутимому ответу на такие удары.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



    Результаты
    54 комментария

    Коментарии (12)
    Главное
    Объявлено о подготовке к продаже автомобилей Lada в ОАЭ
    Назначен исполняющий обязанности президента Абхазии
    На окраине Кишинева обнаружили упавший беспилотник
    Госдума приняла закон о списании просроченных кредитов для участников СВО
    Лукьянов: Разгон спецназом протестующих в Тбилиси не станет началом майдана
    Гендерно-нейтральные туалеты в «Ельцин Центре» объяснили удобством инвалидов
    Российскую фигуристку Понтелеенко заподозрили в употреблении допинга

    Россия нашла против США силовой прием в ядерной энергетике

    Обогащенный уран, необходимый в качестве топлива для атомных электростанций, теперь будет поставляться из России в США в особом порядке. Фактически Москва ввела против Вашингтона ответные энергетические санкции. Однако происходящее имеет не только энергетическое и экономическое, но и чисто политическое измерение. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп приготовил для конфликта на Украине «Авраамский подход»

    Американские СМИ назвали возможного кандидата на пост спецпосланника США по Украине. Данный пост может занять личный юрист Дональда Трампа, уроженец Москвы Борис Эпштейн. По оценкам экспертов, эта кандидатура может свидетельствовать о серьезных намерениях республиканца урегулировать текущий конфликт, а также о его приверженности «Авраамскому подходу» в решении международных противоречий. В чем он заключается? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина проиграла Мариуполю в привлекательности

    Треть жителей Мариуполя, которые в 2022 году выехали на территорию Украины, вернулись обратно. Как признают на самой Украине, у «внутренне перемещенных лиц» не было возможностей найти себе жилье и обустроиться. Эксперты констатируют, что Украина не может предложить адекватные социально-экономические условия, а местная пропаганда об «ужасах» жизни в России дала обратный эффект. Подробности

    Перейти в раздел

    Ссора с Россией заставляет ЕС предать интересы Франции ради Германии

    Евросоюз пытается купировать далеко идущие последствия разрыва экономических связей с Россией. Ради этого Брюссель готов заключить эпохальное торговое соглашение с Латинской Америкой. О чем идет речь – и почему новый договор окажется в интересах Германии, но в итоге погубит целую отрасль французской экономики? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............