  • Новость часаРоссийские войска освободили Новоалексеевку в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Президент Абхазии: «Точка невозврата не пройдена»
    Европа резко увеличила отбор газа из хранилищ
    Маск указал на угрозу «зеркального ответа» России на решение США по ATACMS
    Кремль заявил о новом витке напряженности с США
    Долгов: Уходящая администрация Байдена пытается что-то урвать и как-то нагадить
    Пекин заявил о важности охлаждения ситуации на Украине
    Президент Абхазии оценил перспективы выхода из политического кризиса
    Рамасвами объявил о планах закрыть ФБР
    Мнения
    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия останется в плюсе даже при «канцлере-ястребе» в Германии

    Политический кризис в Германии, с точки зрения России, выглядит торжеством справедливости. Шольц и Ко пожинают бурю посеянного Западом украинского ветра. Владимир Путин много раз говорил о готовности к диалогу, но Шольц под давлением младших партнеров продолжал поддерживать ВСУ.

    0 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Что говорит теория событий о решении Запада бить вглубь России

    Ситуация совершенно не меняется от того, на сто километров летят западные ракеты или на сто один. И все, кому надо, это понимают. И те, кто собирается палить, и те, кто собирается на это как-то отвечать.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Споры среди своих не должны работать на противника

    Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от методов манипуляции врага массовым сознанием.

    19 комментариев
    18 ноября 2024, 13:14 • Новости дня

    Военные эксперты: Россия готова дать отпор американским ракетам ATACMS

    Военные эксперты: Реакция Москвы на удары ракетами ATACMS будет очень жесткой и нарастающей

    Военные эксперты: Россия готова дать отпор американским ракетам ATACMS
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Очевидно, что наведением западный ракет займутся иностранные специалисты. В числе целей окажутся объекты критической военной и гражданской инфраструктуры. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали военные эксперты. Ранее СМИ сообщили, что Байден решил снять ограничения на применение ATACMS для ударов вглубь России.

    «Запад никогда не отказывался от своей цели нанести стратегическое поражение России. Другое дело, что американские элиты рассчитывали на победу Камалы Харрис на выборах президента США. Это позволило бы Вашингтону продолжит свою политику», – отметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Теперь же, когда возвращение Дональда Трампа стало очевидным, на Западе решили пойти на очередную провокацию. «Республиканец может все поменять. Поэтому нынешняя администрация посчитала нужным передать ситуацию на Украине в таком виде, когда будет сложно что-либо отыграть. Трампу просто придется следовать назначенному курсу», – допускает собеседник.

    К этой версии склоняется и военный эксперт Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке. «Администрация Байдена хочет максимально усложнить жизнь Трампу, чтобы он первые месяцы президентства потратил на «разбор завалов», оставленных демократами. Это в духе американцев: поставить подножку своему конкуренту на прощание», – считает он.

    Собеседник подчеркнул: ВСУ не способны самостоятельно применять подобное оружие, поэтому наведение будет осуществляться с помощью профессиональных западных специалистов. «Скорее всего, противник постарается наносить удары по объектам критической военной и гражданской инфраструктуры. В этом плане для них никаких моральных ограничений нет», – отмечает Кошкин.

    «При этом Россия готова дать отпор. Мы обладаем масштабной системой ПВО, которая способна сбивать дальнобойные ракеты. Напомню, что у нас уже имеется опыт работы с ATACMS. В нашем распоряжении находятся комплексы С-400, С-350», – акцентирует эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается и Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук. По его мнению, ATACMS будут использоваться в Курской области и некоторых других регионах России. «Дальность действия ракет составляет до 300 км. Впрочем, западные специалисты способны увеличить расстояние полета за счет уменьшения веса боезаряда. В числе целей окажутся штабы российских войск, узлы связи, склады вооружений и боеприпасов», – считает эксперт.

    На этом фоне, по его прогнозам, российские ВКС увеличат интенсивность воздействия на военную инфраструктуру и объекты двойного назначения на Украине. «Речь пойдет в том числе об ударах по складам, которые доставляют боеприпасы в одесские порты. Не сомневаюсь – реакция Москвы на решение США будет очень жесткой и нарастающей», – заключил Бартош.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. По информации издания, такое решение было принято на фоне якобы ввода северокорейских военных в бой против ВСУ в Курской области. Байден, используя последние два месяца на посту президента, пошел на значительное изменение политики США, разрешив применение ракет ATACMS для поддержки украинских войск, отмечает NYT. Некоторые американские официальные лица опасаются, что такие действия могут спровоцировать ответную реакцию со стороны России, однако другие считают эти опасения преувеличенными.

    Как сообщает Axios, Вашингтон около трех дней назад проинформировал Киев о решении Байдена по дальнобойному оружию. По данным портала, ракеты разрешено применять только для ударов по Курской области. Собеседник издания назвал мотивом для этого решения «желание удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в Россию».

    По информации Reuters, Киев собирается нанести дальнобойные удары уже в ближайшие дни. Подробностей о возможных целях атаки агентство не раскрыло «из-за проблем оперативной безопасности». Белый дом и Пентагон отказались комментировать эти сообщения. Команда Дональда Трампа в разговоре с ТАСС допустила, что решение Байдена может быть пересмотрено после вступления избранного президента США в должность.

    Газета Le Figaro позднее сообщила, что Франция и Британия также сняли ограничения на использование дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow. Владимир Зеленский не подтвердил, но и не опроверг сообщения СМИ. «Удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут», – заявил он.

    На этом фоне Мария Захарова напомнила о словах президента России. Владимир Путин в сентябре предупреждал, что снятие ограничения на удары западным дальнобойным оружием будет означать «прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине». «Это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта <…> Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – подчеркивал глава государства.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, кто на самом деле принимает решение о запуске дальнобойных ракет и какую роль в этом вопросе отвели ВСУ.

    18 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    Команда Трампа заявила о возможном пересмотре решения Байдена по ATACMS

    В команде Трампа заявили о возможном пересмотре решения Байдена снять запрет на удары ракетами ATACMS вглубь России

    Команда Трампа заявила о возможном пересмотре решения Байдена по ATACMS
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация Дональда Трампа, вероятно, будет пересматривать почти все решения нынешнего президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России, сообщил представитель переходной команды Трампа.

    На вопрос о возможном пересмотре решения Байдена об ударах ATACMS вглубь территории России представитель переходной команды Трампа заявил: «Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», – передает ТАСС.

    Также он добавил, что в США «в любой конкретно взятый промежуток времени» есть только один президент. До передачи полномочий решения о применении оружия принимает Байден, но «осталось недолго», сказали в команде Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын избранного президента США Дональд Трамп-младший назвал «имбецилами» тех, кто стоит за решением позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России.

    Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден, дав согласие на удары вглубь территории России американским дальнобойным оружием, пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



    Результаты
    14 комментариев

    Коментарии (41)
    18 ноября 2024, 06:40 • Новости дня
    Axios рассказал подробности решения США по ударам ракетами ATACMS вглубь России

    Axios сообщил о получении Киевом информации относительно решения Байдена по ударам ракетами ATACMS вглубь России

    Axios рассказал подробности решения США по ударам ракетами ATACMS вглубь России
    @ Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон около трех дней назад проинформировал Киев о разрешении применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России, пишет Axios со ссылкой на источник.

    Источник Axios сообщил, что «информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней назад», передает РИА «Новости».

    Сообщается, что речь идет о ракетах ATACMS, которые доступны для применения только против Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Вашингтон разрешил в рамках конфликта на Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области. Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя эту информацию, заявил, что «такие вещи не анонсируют». Однако, по данным СМИ, Киев рассчитывает, что удары вглубь России дальнобойным оружием будут нанесены в ближайшие дни. Сами США не стали комментировать сообщения о согласии на удары ATACMS вглубь России.

    Коментарии (24)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 04:26 • Новости дня
    Маск указал на угрозу «зеркального ответа» России на решение США по ATACMS
    Маск указал на угрозу «зеркального ответа» России на решение США по ATACMS
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Москва может зеркально ответить на решение президента США Джо Байдена снять запрет на удары вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, заявил миллиардер Илон Маск.

    «Проблема в том, что Россия ответит зеркально», – приводит слова Маска РИА «Новости».

    Напомним, Маск поддержал мнение о том, что «либералы любят» войну, так как она ведет к росту «большого правительства». По данным СМИ, Белый дом уже разрешил или близок к тому, чтобы разрешить применение ракет ATACMS для ударов вглубь территории России. Однако пока США не подтвердили данную информацию.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



    Результаты
    14 комментариев

    Коментарии (10)
    18 ноября 2024, 00:55 • Новости дня
    Сын Трампа назвал «имбецилами» желающих бить американскими ракетами вглубь России
    Сын Трампа назвал «имбецилами» желающих бить американскими ракетами вглубь России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший подверг резкой критике решение позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России. В то же время сын одного из спонсоров демократов, миллиардера Джорджа Сороса Алекс поддержал нанесение таких ударов.

    Трамп-младший заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Военный промышленный комплекс, похоже, хочет успеть начать третью мировую войну до того, как мой отец сможет добиться мира и спасти жизни. Надо же обеспечить себе триллионные доходы. Жизни людей? Им все равно! Имбецилы!» – передает РИА «Новости».

    В то же время Алекс Сорос назвал разрешение на удары дальнобойными ракетами «отличной новостью».

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал пост пользователя в Х, в котором тот написал, что «либералы любят» войну и что она ведет к росту «большого правительства». «Правда», – ответил Маск.

    Миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети X, что избранный глава американского государства Дональд Трамп «получил явный мандат на прекращение войны на Украине». «Что делает Байден в последние два месяца пребывания в должности? Сильно обостряет ее», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Байден впервые разрешил удары вглубь России дальнобойными ракетами, но он сам и Пентагон не стали комментировать эти сообщения. Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



    Результаты
    14 комментариев

    Коментарии (11)
    18 ноября 2024, 02:30 • Новости дня
    CNN заявил о попытке Вашингтона не дать выбить ВСУ из Курской области

    CNN счел разрешение на удары ATACMS вглубь России попыткой США помешать изгнанию ВСУ из Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    США, давая разрешение на удары американскими ракетами ATACMS по Курской области, хотят помешать российским войскам выбить из региона украинские силы, заявил CNN.

    «Идея состоит в том, чтобы помочь Украине удерживать (часть Курской области) как можно дольше», – заявил CNN.

    Со ссылкой на американского чиновника отмечается, что ATACMS планируют применять «в первую очередь в Курской области». Указывается, что Россия хочет лишить Киев возможности использовать ситуацию в Курской области «на любых будущих мирных переговорах», а США пытаются помешать планам Москвы.

    Напомним, New York Times заявила, что Вашингтон дал согласие на удары по российским войскам в Курской области ракетами ATACMS. Ни президент США Джо Байден, ни министерство обороны США не подтвердили эту информацию.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



    Результаты
    14 комментариев

    Коментарии (8)
    18 ноября 2024, 11:28 • Новости дня
    В Киеве начались массовые отключения света

    В Киеве отключили свет, обесточен городской фуникулер

    В Киеве начались массовые отключения света
    @ Mikhail Palinchak/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве из-за повреждений теплоэлектростанций компании «ДТЭК» начались отключения электроэнергии, которые затронули городской фуникулер.

    Отключения света в Киеве начались из-за повреждений теплоэлектростанций, передает ТАСС. Украинское издание «Страна» сообщило, что в столице обесточены многие объекты, включая городской фуникулер. Эти меры стали следствием ударов по энергетической инфраструктуре.

    17 ноября компания «ДТЭК» сообщила о повреждении теплоэлектростанций в нескольких регионах Украины. Тогда экстренных отключений удалось избежать. Однако нынешние отключения связаны с потерей 90% собственной генерации.

    Министерство обороны ранее информировало о массированных ударах по энергетическим объектам, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины. Это могло вызвать значительные перебои в энергоснабжении страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

    Накануне мэр Одессы Геннадий Труханов объявил об остановке электротранспорта из-за перебоев с электроснабжением в некоторых районах города.

    Коментарии (5)
    18 ноября 2024, 09:45 • Новости дня
    Стало известно о попытке ВСУ перебросить резервы в Курахово

    Пушилин: ВСУ пытались перебросить резервы в Курахово для удержания позиций

    Стало известно о попытке ВСУ перебросить резервы в Курахово
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские войска предпринимают попытки отправить подкрепления в Курахово, чтобы сохранить контроль над городом и его водохранилищем, несмотря на ухудшающуюся ситуацию, заявил в эфире канала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин.

    Украинские войска продолжают попытки переброски резервов в город Курахово, передает ТАСС. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что эти действия обусловлены стратегическим значением Курахово. По его словам, освобождение города позволит прекратить обстрелы Петровского района Донецка.

    Пушилин отметил, что ключевую роль для обеих сторон играет Кураховское водохранилище. Он подчеркнул, что несмотря на безнадежную ситуацию для ВСУ в этом регионе, украинские войска не получают приказа на отход и продолжают удерживать позиции.

    «После освобождения Курахова у противника не будет физической возможности доставать до самого города Донецка – Петровского района. При этом для нас очень важно еще и само Кураховское водохранилище. Именно поэтому столь долго противник пытается перебрасывать туда резервы», – заявил Пушилин.

    Он указал, что отсутствие команд на отход для украинских подразделений свидетельствует о стойкости и упорстве, но текущая обстановка делает их положение безвыходным.

    Утром в понедельник стало известно, что российские войска приблизились к перерезанию стратегически важной трассы Запорожье – Курахово, что может усилить позиции России в регионе. Накануне сообщалось, что российские войска установили огневой контроль над ключевой трассой снабжения ВСУ в районе Курахово, затрудняя поставки боеприпасов и личного состава. Отметим, что около 3 тыс. солдат ВСУ могут оказаться в окружении российских войск в районе Курахово ДНР, где украинское командование предпринимает попытки разорвать кольцо.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 00:27 • Новости дня
    Писториус заявил, что ракеты Taurus не изменили бы ситуацию на Украине

    Министр обороны Германии Писториус не поверил в возможность изменить ситуацию на Украине с помощью ракет Taurus

    Писториус заявил, что ракеты Taurus не изменили бы ситуацию на Украине
    @ Defense Ministry ROK/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поставки дальнобойных ракет Taurus Киеву не изменили бы ситуацию в конфликте на Украине, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    «Taurus не изменили бы ситуацию», – приводит слова Писториуса ТАСС со ссылкой на ARD.

    При этом он добавил, что существуют «вещи, о которых нельзя публично говорить». Писториус сказал, что в ситуации вокруг Taurus имеются «аргументы, которые действительно важны для национальной безопасности и стратегии в НАТО».

    Министр также призвал задуматься о долгосрочной помощи Киеву, вместо того чтобы концентрироваться на теме поставок ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по информации СМИ, США разрешили использовать ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области, Париж и Лондон также дали разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России.

    Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла о необходимости поставки Украине Taurus, однако канцлер Олаф Шольц сообщил, что Германия не намерена изменять свою позицию по данному вопросу.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 00:03 • Новости дня
    Зеленский прокомментировал сообщения о разрешении бить ракетами ATACMS вглубь России

    Зеленский в ответ на сообщения о разрешении бить ракетами ATACMS вглубь России заявил, что «такие вещи не анонсируют»

    Зеленский прокомментировал сообщения о разрешении бить ракетами ATACMS вглубь России
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал сообщения СМИ о том, что страны Запада разрешили наносить удары вглубь территории России своими дальнобойными ракетами.

    Зеленский в видеообращении напомнил, что ранее «представил партнерам» свой план, в котором «дальнобойность» вооруженных сил Украины была «одним из главных пунктов». Комментируя сообщения СМИ, Зеленский заявил: «Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут».

    Напомним, по информации СМИ, США, а также Франция и Великобритания дали согласие на использование их дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Президент России Владимир Путин уже говорил, что такие удары будут означать изменение «самой природы конфликта».

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 05:29 • Новости дня
    Польша задумалась о передаче Украине здания генконсульства России

    Глава МИД Польши Сикорский не исключил передачи Украине здания генконсульства России в Познани

    Польша задумалась о передаче Украине здания генконсульства России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Польша готова «с глубочайшим пониманием» рассмотреть возможность передачи Украине здания генконсульства России в Познани в случае соответствующего запроса со стороны Киева, заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

    «Мы, конечно, отнеслись бы к такой просьбе украинской стороны с глубочайшим пониманием», – приводит слова Сикорского ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

    Аренда этой недвижимости истекает в конце месяца. Сикорский подчеркнул, что сеть украинских консульств в Польше не справляется с возросшими потребностями в консульских услугах из-за «беспрецедентного роста числа украинских граждан в Польше».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Сикорский объявил о решении закрыть Генконсульство России в Познани и выслать его персонал из страны. Президент Польши Анджей Дуда выразил сомнение в обоснованности этого решения.


    Коментарии (9)
    18 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Российские войска приблизились к перерезанию стратегической трассы Запорожье – Курахово
    Российские войска приблизились к перерезанию стратегической трассы Запорожье – Курахово
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска приблизились к перерезанию стратегически важной трассы Запорожье – Курахово, что может осложнить снабжение украинских сил в западной части ДНР и усилить позиции России в регионе, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Российские войска приближаются к стратегически важной трассе снабжения украинских войск в Курахово, сообщает РИА «Новости». Рогов заявил, что силы России продвинулись в направлении села Константинопольское, расположенного юго-западнее Курахово, и теперь находятся на пути к перерезанию основной транспортной артерии, связывающей Запорожье и Курахово.

    Курахово, находящееся в западной части ДНР, имеет стратегическое значение и является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который продолжает оставаться под контролем ВСУ. Город расположен в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска).

    Захват Курахово может открыть путь российским войскам для дальнейшего продвижения на запад, в направлении населенных пунктов Богатырь и Великая Новоселка. Это позволит усилить давление на позиции украинских сил в регионе и продвинуться к новым стратегическим целям.

    Накануне российские войска установили огневой контроль над ключевой трассой снабжения ВСУ в районе Курахово, что затрудняет поставки боеприпасов и личного состава.

    Отмечается, что около 3 тыс. солдат ВСУ могут оказаться в окружении в районе Курахово, где украинское командование предпринимает попытки разорвать кольцо.

    Российские военные достигли центра Курахово, до полного окружения города осталось пять-шесть километров, сообщал советник главы ДНР Ян Гагин.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 08:22 • Новости дня
    Эрдоган решил предложить заморозить конфликт на Украине по линии фронта

    Эрдоган решил предложить на G20 заморозить конфликт на Украине по линии фронта

    Эрдоган решил предложить заморозить конфликт на Украине по линии фронта
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20 в Бразилии представит план заморозки конфликта на Украине по текущей линии фронта с созданием демилитаризованной зоны под контролем международных войск, сообщает Bloomberg.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предложить на саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро заморозить конфликт на Украине по текущей линии фронта, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Согласно информации агентства, план предполагает отсрочку обсуждения вступления Украины в НАТО на минимум десять лет, создание демилитаризованной зоны в восточной части Донбасса и размещение там международных войск в качестве дополнительной гарантии. Также предлагается обеспечить Украину военными поставками как компенсацию за отказ от вступления в НАТО.

    Саммит G20 проходит в Бразилии с 18 по 19 ноября, Россию на нем представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан призвал завершить конфликт на Украине с учетом ее территориальной целостности.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются.

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления в МИД России предложил Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории. Путин призвал вывести украинские войска с территории Донбасса и Новороссии. Статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России должен быть зафиксирован в международных договорах. Также Украина должна отказаться навсегда от намерений вступить в НАТО, а западные санкции должны быть отменены.

    Коментарии (13)
    18 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    Мадуро заявил о переходе США в «фазу безумия и мести»

    Президент Венесуэлы Мадуро осудил решение Запада снять запрет на удары дальнобойным оружием вглубь России

    Мадуро заявил о переходе США в «фазу безумия и мести»
    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко осудил решение США, Франции и Великобритании об использовании дальнобойных вооружений для ударов вглубь территории России.

    Мадуро выступил на закрытии Конгресса исторического боливарианского блока XXI века. Комментируя сообщения о том, что страны Запада разрешили своими дальнобойными ракетами «атаковать нашу сестру Россию», Мадуро сказал: «Американский империализм вошел в фазу безумия и мести».

    Мадуро также отметил, что Венесуэла поддерживает многополярный мир и стремится к освобождению Латинской Америки и Карибского бассейна от влияния американского империализма и европейских вассалов США. Президент Венесуэлы призвал защитить страну от «воинственного сумасшествия империи гринго», передает ТАСС со ссылкой на Venezolana de Television.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решение Вашингтона раскритиковали и в самих США. Так, сын избранного президента США Дональд Трамп-младший заявил, что «военный промышленный комплекс» пытается помешать его отцу «добиться мира и спасти жизни». А миллиардер Илон Маск указал на угрозу «зеркального ответа» России.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 05:08 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Летевший на Москву БПЛА уничтожен в Павлово-Посадском городском округе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что экстренные службы прибыли на место происшествия.

    Напомним, еще один беспилотник был сбит в Раменском городском округе.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 10:25 • Новости дня
    Сийярто обвинил Запад в глобальном расширении войны

    Сийярто обвинил США и ЕС в готовности расширить конфликт на Украине до мировой войны

    Сийярто обвинил Запад в глобальном расширении войны
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сторонники продолжения конфликта на Украине в США и Евросоюзе в своем отчаянии готовы пойти на расширение военных действий до глобальных масштабов, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что сторонники войны, находясь в отчаянии, готовы дойти «до самого худшего» рассмотреть возможность расширения боевых действий на Украине до мирового уровня, передает ТАСС.

    При этом Сийярто прямо не упомянул, что США, Великобритания и Франция разрешили использовать свои системы вооружений большой дальности для ударов вглубь России.

    Ранее Сийярто заявлял, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине из-за невозможности Европы в одиночку поддерживать украинскую армию.

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США находятся в состоянии войны с Россией после одобрения Джо Байденом ракетных ударов ATACMS вглубь российской территории.

    Коментарии (0)
    Главное
    Le Figaro удалила фразу о разрешении Парижа на удары вглубь России
    Сын Трампа назвал «имбецилами» желающих бить ракетами вглубь России
    Нидерланды пожалели о раскрытии данных о разрешении США на удары вглубь России
    Бербок поддержала решение США об ударах по России
    Польша задумалась о передаче Украине здания генконсульства России
    В Новосибирской области мигрантам запретили работать в детсадах
    Продажи игристых вин в России выросли на 10,9%

    Россия нашла против США силовой прием в ядерной энергетике

    Обогащенный уран, необходимый в качестве топлива для атомных электростанций, теперь будет поставляться из России в США в особом порядке. Фактически Москва ввела против Вашингтона ответные энергетические санкции. Однако происходящее имеет не только энергетическое и экономическое, но и чисто политическое измерение. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп приготовил для конфликта на Украине «Авраамский подход»

    Американские СМИ назвали возможного кандидата на пост спецпосланника США по Украине. Данный пост может занять личный юрист Дональда Трампа, уроженец Москвы Борис Эпштейн. По оценкам экспертов, эта кандидатура может свидетельствовать о серьезных намерениях республиканца урегулировать текущий конфликт, а также о его приверженности «Авраамскому подходу» в решении международных противоречий. В чем он заключается? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина проиграла Мариуполю в привлекательности

    Треть жителей Мариуполя, которые в 2022 году выехали на территорию Украины, вернулись обратно. Как признают на самой Украине, у «внутренне перемещенных лиц» не было возможностей найти себе жилье и обустроиться. Эксперты констатируют, что Украина не может предложить адекватные социально-экономические условия, а местная пропаганда об «ужасах» жизни в России дала обратный эффект. Подробности

    Перейти в раздел

    Президент Абхазии: «Точка невозврата не пройдена»

    Протесты в Абхазии привели к захвату оппозицией комплекса правительственных зданий и переезду президента из столицы в его родовое село. В интервью газете ВЗГЛЯД глава республики Аслан Бжания рассказал, каким он видит выход из политического кризиса и насколько власти и протестующие настроены на дружбу и сотрудничество с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............