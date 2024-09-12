Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план нанесения дальнобойных ударов по территории России. По данным ABC News, в документе также представлен «список возможных целей». Глава дипведомства пообещал доложить Джо Байдену о результатах переговоров.

Примечательно, что американский президент уже заявил о начале работы по отмене ограничений на удары американским вооружением. По мнению замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, действия Белого дома являются «элементом психологической войны». Он также добавил, что сложившаяся ситуация никак не повлияет на «курс» страны.

Тем временем глава дипведомства Сергей Лавров полагает, что разрешение на дальнобойные удары было давно принято США. «Сейчас его пытаются покрасивее, поприличнее, поизящнее оформить в публичном пространстве», – уточнил он. По его словам, обстрелы сугубо гражданских целей в ручном режиме координируются западными военными.

Схожей позиции придерживается и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил, что с большой долей вероятности решение Штатов можно считать «уже принятым». «Естественно, это повышает существенно степень вовлеченности стран коллективного Запада в эту войну вокруг Украины. Конечно же, это приведет к соответствующей реакции», – добавил он.

На этом фоне появились сообщения о том, что ВСУ уже израсходовали большую часть дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Как CNN сообщил американский чиновник, в распоряжении офиса Зеленского было «несколько сотен» таких боеприпасов, однако к текущему моменту их количество значительно снизилось.

В экспертной среде сходятся во мнении: якобы переданный Зеленским план по нанесению ударов – всего лишь ширма, за которой скрываются Штаты. По версии собеседников, американцы будут не только сами определять цели, но и обслуживать вооружение. Впрочем, российское военное и политическое руководство в полной мере понимает это и принимает необходимые меры для отражения угрозы. «Украина давно превратилась в инструмент Запада по борьбе с Россией. Это удобная игрушка, находящаяся в руках США, Британии и других государств. И в этом смысле

я затрудняюсь даже представить себе момент, когда Зеленский диктует Вашингтону какие-то свои планы по целям»,

– сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук. «ВСУ действуют по указке Пентагона. Им буквально указывают пальцем, куда и зачем бить. Более того, у Украины нет собственных современных средств разведки. Тогда как она может составить некий детальный план?» – риторически спрашивает спикер.

«Очевидно, что целеполаганием снова займутся американцы. Не стоит забывать и о том, что западное вооружение нуждается в обслуживании. А для этого надо понимать, как работает техника, каковы ее особенности применения и прочие детали. ВСУ, как мы уже могли убедиться, в большинстве своем этими навыками не обладают», – полагает собеседник.

Однако, кто бы ни управлял техникой, продолжает Бартош, изменить ход спецоперации противнику не удастся. «ВСУ уже применяли ATACMS для обстрела наших приграничных регионов. Тем не менее добиться перевеса в свою пользу им не удалось. Конечно, угрозу от данных боеприпасов не стоит преуменьшать, даже несмотря на сообщения о том, что ВСУ израсходовали большую часть этих ракет. Штаты наверняка готовятся передать им новую партию вооружений. Помогут и другие западные государства, в арсенале которых немало дальнобойных снарядов», – добавляет он.

«Дело в том, что Вашингтон пытается добиться нескольких целей. Первая – изучить методы работы российского ПВО. Учащение украинских ударов по нашим регионам может «подарить» им немало ценных данных, которые впоследствии они будут анализировать», – рассуждает собеседник.

«Вторая – нанести как можно больше урона России руками одураченных украинцев. Штаты относятся к солдатам ВСУ как к расходному материалу. Для них все эти военные давно превратились в инструмент реализации собственных интересов. Однако Москва непременно положит конец этой американской тактике», – подчеркивает Бартош.

Сообщения о том, что Зеленский якобы передал Вашингтону план по нанесению дальнобойных ударов по России, выглядят так, «будто хвост виляет собакой», сыронизировал полковник в отставке Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

Он подчеркивает: именно США, обладающие разведкой, в том числе и спутниковой, определяют цели ударов. «Попытка выставить Зеленского как главного в этом вопросе выглядит нелепо и призвана, по всей видимости, скрыть правду от западных обывателей», – добавил собеседник. Кошкин согласен с Бартошем, что руководить процессом применения дальнобойного оружия будут, скорее всего, западные представители.

«На Украину поступает все более и более высокотехнологичное вооружение. Истребитель F-16 уже разбился. Трудно сказать, чья именно была ошибка: пилота или военного, который производил пуски из ЗРК Patriot. Но очевидно одно: в рядах ВСУ существует проблема со специалистами, решить которую пытаются наемниками и инструкторами из стран НАТО», – детализировал спикер. Как считает полковник в отставке,

разрешение на дальнобойные удары по России американским оружием никак не повлияет на ход СВО.

«Сегодня наши военные довольно успешно продвигаются по всем направлениям. Более того, у нас есть очевидные достижения в Курской области. На этом фоне США, Британия и Украина пытаются создать некую медийную картинку», – пояснил он.

Кошкин указал, что вражеские дроны уже сбиваются над территорией России. «Когда будут ракеты, мы справимся и с этой угрозой. Тем более использование ВСУ ATACMS не принесло им результатов», – добавил спикер.

По его мнению, в дальнобойных ударах по России заинтересован военно-промышленный комплекс США. «Пентагон продолжает проводить в военной лаборатории «Украина» свои исследования. Я не исключаю, что одна из целей – научиться обходить нашу ПВО. Они хотят апробировать свой арсенал в боевых условиях», – допустил эксперт. Кроме того, Вашингтон не оставляет попыток нанести максимально возможный урон России. «Но мы понимаем, что поражение Украины неизбежно», – заключил Кошкин.