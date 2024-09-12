  • Новость часаФСБ предотвратила подрыв ж/д моста в Севастополе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Названа причина смерти Николая Сванидзе
    Глава МИД Польши заявил Вовану и Лексусу об отсутствии желания защищать Украину
    Психолог рассказала, как вести себя при встрече с агрессивными квадроберами
    Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области
    Ростех передал армии новую партию самолетов Су-57 и Су-35С
    Зеленский передал США план по нанесению ударов вглубь России
    Китай приготовил «мощные меры» против размещения ракет США в Азии
    Медведев предсказал гибель Украины и Британии
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Американцам придется привыкать к правилам «Концерта держав»

    Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Честность приближает победу и справедливость

    Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 11 сентября – важнейший по последствиям день XXI века

    «Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

    3 комментария
    12 сентября 2024, 14:34 • Политика

    Украина станет ширмой для американских ударов по России

    Украина станет ширмой для американских ударов по России
    @ Николай Лазаренко/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    США в скором времени одобрят использование Украиной американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. В экспертном сообществе уверены, что решающую роль в целеполагании ударов возьмут на себя Штаты, однако западные СМИ пытаются представить происходящее как планирование под руководством Зеленского. Что на самом деле скрывается за планами Киева наносить удары по территории России западным оружием?

    Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план нанесения дальнобойных ударов по территории России. По данным ABC News, в документе также представлен «список возможных целей». Глава дипведомства пообещал доложить Джо Байдену о результатах переговоров.

    Примечательно, что американский президент уже заявил о начале работы по отмене ограничений на удары американским вооружением. По мнению замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, действия Белого дома являются «элементом психологической войны». Он также добавил, что сложившаяся ситуация никак не повлияет на «курс» страны.

    Тем временем глава дипведомства Сергей Лавров полагает, что разрешение на дальнобойные удары было давно принято США. «Сейчас его пытаются покрасивее, поприличнее, поизящнее оформить в публичном пространстве», – уточнил он. По его словам, обстрелы сугубо гражданских целей в ручном режиме координируются западными военными.

    Схожей позиции придерживается и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил, что с большой долей вероятности решение Штатов можно считать «уже принятым». «Естественно, это повышает существенно степень вовлеченности стран коллективного Запада в эту войну вокруг Украины. Конечно же, это приведет к соответствующей реакции», – добавил он.

    На этом фоне появились сообщения о том, что ВСУ уже израсходовали большую часть дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Как CNN сообщил американский чиновник, в распоряжении офиса Зеленского было «несколько сотен» таких боеприпасов, однако к текущему моменту их количество значительно снизилось.

    В экспертной среде сходятся во мнении: якобы переданный Зеленским план по нанесению ударов – всего лишь ширма, за которой скрываются Штаты. По версии собеседников, американцы будут не только сами определять цели, но и обслуживать вооружение. Впрочем, российское военное и политическое руководство в полной мере понимает это и принимает необходимые меры для отражения угрозы. «Украина давно превратилась в инструмент Запада по борьбе с Россией. Это удобная игрушка, находящаяся в руках США, Британии и других государств. И в этом смысле

    я затрудняюсь даже представить себе момент, когда Зеленский диктует Вашингтону какие-то свои планы по целям»,

    – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук. «ВСУ действуют по указке Пентагона. Им буквально указывают пальцем, куда и зачем бить. Более того, у Украины нет собственных современных средств разведки. Тогда как она может составить некий детальный план?» – риторически спрашивает спикер.

    «Очевидно, что целеполаганием снова займутся американцы. Не стоит забывать и о том, что западное вооружение нуждается в обслуживании. А для этого надо понимать, как работает техника, каковы ее особенности применения и прочие детали. ВСУ, как мы уже могли убедиться, в большинстве своем этими навыками не обладают», – полагает собеседник.

    Однако, кто бы ни управлял техникой, продолжает Бартош, изменить ход спецоперации противнику не удастся. «ВСУ уже применяли ATACMS для обстрела наших приграничных регионов. Тем не менее добиться перевеса в свою пользу им не удалось. Конечно, угрозу от данных боеприпасов не стоит преуменьшать, даже несмотря на сообщения о том, что ВСУ израсходовали большую часть этих ракет. Штаты наверняка готовятся передать им новую партию вооружений. Помогут и другие западные государства, в арсенале которых немало дальнобойных снарядов», – добавляет он.

    «Дело в том, что Вашингтон пытается добиться нескольких целей. Первая – изучить методы работы российского ПВО. Учащение украинских ударов по нашим регионам может «подарить» им немало ценных данных, которые впоследствии они будут анализировать», – рассуждает собеседник.

    «Вторая – нанести как можно больше урона России руками одураченных украинцев. Штаты относятся к солдатам ВСУ как к расходному материалу. Для них все эти военные давно превратились в инструмент реализации собственных интересов. Однако Москва непременно положит конец этой американской тактике», – подчеркивает Бартош.

    Сообщения о том, что Зеленский якобы передал Вашингтону план по нанесению дальнобойных ударов по России, выглядят так, «будто хвост виляет собакой», сыронизировал полковник в отставке Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

    Он подчеркивает: именно США, обладающие разведкой, в том числе и спутниковой, определяют цели ударов. «Попытка выставить Зеленского как главного в этом вопросе выглядит нелепо и призвана, по всей видимости, скрыть правду от западных обывателей», – добавил собеседник. Кошкин согласен с Бартошем, что руководить процессом применения дальнобойного оружия будут, скорее всего, западные представители.

    «На Украину поступает все более и более высокотехнологичное вооружение. Истребитель F-16 уже разбился. Трудно сказать, чья именно была ошибка: пилота или военного, который производил пуски из ЗРК Patriot. Но очевидно одно: в рядах ВСУ существует проблема со специалистами, решить которую пытаются наемниками и инструкторами из стран НАТО», – детализировал спикер. Как считает полковник в отставке,

    разрешение на дальнобойные удары по России американским оружием никак не повлияет на ход СВО.

    «Сегодня наши военные довольно успешно продвигаются по всем направлениям. Более того, у нас есть очевидные достижения в Курской области. На этом фоне США, Британия и Украина пытаются создать некую медийную картинку», – пояснил он.

    Кошкин указал, что вражеские дроны уже сбиваются над территорией России. «Когда будут ракеты, мы справимся и с этой угрозой. Тем более использование ВСУ ATACMS не принесло им результатов», – добавил спикер.

    По его мнению, в дальнобойных ударах по России заинтересован военно-промышленный комплекс США. «Пентагон продолжает проводить в военной лаборатории «Украина» свои исследования. Я не исключаю, что одна из целей – научиться обходить нашу ПВО. Они хотят апробировать свой арсенал в боевых условиях», – допустил эксперт. Кроме того, Вашингтон не оставляет попыток нанести максимально возможный урон России. «Но мы понимаем, что поражение Украины неизбежно», – заключил Кошкин.

    Главное
    Лавров: Запад давно решил дать Киеву возможность бить вглубь России
    Вооруженные силы нанесли удары по военным аэродромам Украины
    Замглавы управления Росгвардии по Крыму арестовали
    Поклонская объяснила разговор о рунах на открытом уроке в школе
    Муж Блиновской задержан в зоне СВО
    Роджер Уотерс: Властям США наплевать на народ Украины
    Актер Щербаков рассказал о состоянии после сердечного приступа

    Наличные деньги пригодятся россиянам в будущем

    Доля наличных расчетов в России снизилась до 10%, поэтому дискуссия об отказе от купюр станет актуальной уже к 2030 году. Об этом сообщили в «Гознаке». По мнению экспертов, расставание с наличкой несет в себе немало преимуществ: помимо бытового комфорта оно улучшит и показатели прозрачности рынка. Однако в таком решении есть и риски, в том числе военного и политического характера. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина станет ширмой для американских ударов по России

    США в скором времени одобрят использование Украиной американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. В экспертном сообществе уверены, что решающую роль в целеполагании ударов возьмут на себя Штаты, однако западные СМИ пытаются представить происходящее как планирование под руководством Зеленского. Что на самом деле скрывается за планами Киева наносить удары по территории России западным оружием? Подробности

    Перейти в раздел

    Беспилотник-«дракон» станет разочарованием ВСУ

    Появляются подробности о характеристиках нового украинского беспилотника, который ВСУ начали применять в зоне спецоперации, – летающего огнемета. Аппарат успел получить и яркое прозвище, и упоминание в западной прессе – и был тут же успешно сбит российскими военными на территории Курской области. Как устроен этот БПЛА и насколько серьезную угрозу он представляет? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему энергетика Украины еще жива

    Крайне противоречивые заявления звучат с Украины по поводу предстоящей зимы. С одной стороны, говорится, что Харьков полностью остался без энергоснабжения. С другой, отвергается любой «апокалиптический сценарий». Какому из этих утверждений стоит верить, в каком реально состоянии находится украинская энергетика – и от чего зависит ее обвал? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Камала Харрис наконец-то себя показала

      Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

    • На Украине появятся «языковые инспекторы»

      Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

    • Шольц передумал: Берлин просит переговоров

      Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............