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    30 августа 2024, 14:58 • Политика

    F-16 пополнил список «подвигов» украинских пэвэошников

    Эксперты назвали версии крушения истребителя F-16 на Украине

    F-16 пополнил список «подвигов» украинских пэвэошников
    @ Office of the President of Ukrain/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    Крушение истребителя F-16 вызвало политический скандал на Украине. ВСУ не только потеряли «лучшего пилота», но и, судя по всему, столкнулись с проблемой «дружественного огня»: депутаты Верховной рады сообщают, что самолет могла сбить система Patriot. Отразится ли инцидент на будущих поставках истребителей и насколько реальной звучит версия о ЗРК Patriot?

    Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине американского истребителя F-16. «Во время захода на цель с самолетом была потеряна связь. Как выяснилось позже, он потерпел крушение, летчик погиб», – говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел в понедельник во время отражения массированного удара со стороны Вооруженных сил России.

    О гибели пилота впервые сообщил глава Луцкого городского совета Игорь Полищук. «Лучанин Месь Алексей Сергеевич, 20.10.1993 года рождения, проходил войсковую службу по контракту», – написал он. Однако вскоре публикация была удалена без объяснения причин.

    Тем временем депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в докладах украинских военных указана версия о крушении самолета по причине ошибки пилота. Однако, ссылаясь на собственные источники, она утверждает, что F-16 был сбит комплексом Patriot «из-за дискоординации между подразделениями».

    К слову, Пентагон не смог подтвердить данные Безуглой. «У меня недостаточно достоверной информации, поэтому не могу говорить о том, был ли этот пилот сбит дружественным огнем», – сказала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

    Заявления Безуглой уже спровоцировали на Украине масштабный политический скандал. Так, экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал правоохранительные органы возбудить уголовное дело в отношении депутата «за разглашение заведомо ложной информации». По его словам, ее действия наносят серьезный ущерб моральному духу военнослужащих.

    Западные СМИ называют произошедшее серьезным ударом по репутации ВСУ. Так, Forbes пишет, что потеря хорошо обученного пилота означает гораздо большее, чем крушение самого истребителя. По информации издания, Месь был одним из первых украинских летчиков, отправленным на обучение в Данию. Кроме того, The Wall Street Journal считает, что гибель пилота во время первого боевого вылета значительно ослабит авиацию ВСУ. Интересно, что Месь считался в Штатах «лучшим летчиком», который стал символом всей кампании по предоставлению Украине истребителей.

    Положение дел осложняет и тот факт, что еще в конце июля The Times сообщали о предоставлении Украине шести экземпляров F-16, хотя офис Зеленского запрашивал минимум 300 истребителей якобы для отражения российских ракетных ударов. При этом до конца текущего года у ВСУ должно появиться порядка 20 самолетов данной модели.

    Оценивая инцидент, эксперты сходятся во мнении: украинские операторы ПВО либо положились на электронику, либо не справились с управлением сложной западной техникой. «Наиболее вероятно, что F-16 действительно был сбит системой Patriot. Украинская армия уже не раз поражала собственные самолеты. У них наблюдаются серьезные проблемы с целеполаганием. Ситуация для офиса Зеленского складывается крайне неприятная», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Фактически, Полищук раскрыл критически важные данные о месте ликвидации истребителя. Другие депутаты также начали делиться информацией, которая считается очень чувствительной для военного руководства. Собственно, после такого многих политиков постараются поставить на место или даже прижать к стене», – подчеркнул он.

    «Что касается самого F-16, допускаю, что он летел на малой высоте. В этом случае Patriot мог перепутать сигналы российской ракеты и самого самолета.

    Объекты были расположены очень близко друг к другу, из-за чего система и запустила процесс перенацеливания», – уточнил собеседник. «Помимо ошибок расчета, речь может идти и о личном провале пилота истребителя. В ситуации особого напряжения он мог пойти на риск самостоятельной ликвидации ракеты, но из-за сложных маневров попасть под огонь Patriot. В общем, потенциальных причин произошедшего много», – считает эксперт.

    «Теперь офис Зеленского будет еще больше беречь оставшиеся F-16. Скорее всего, противник готовит их для нанесения ударов на южном направлении фронта. Но не думаю, что данный инцидент приведет к остановке поставок истребителей. Запад может пойти и на «тихую» замену потерянной техники», – добавляет он.

    «Сейчас в США и ЕС ведутся активные работы по сокрытию данных об объемах помощи Украине. Вполне возможно, что цифры, публикуемые в СМИ, являются намеренно заниженными. В конфликт вложено очень много сил и средств. Вашингтон и Брюссель не будут так просто отказываться от столь ценного актива. Поэтому они сделают все возможное, чтобы поддерживать боеспособность своих союзников», – акцентирует Климов.

    Существует несколько версий того, как Украина потеряла истребитель F-16, напоминает генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. «Согласно одной из них, самолет был поражен ударом ВС России. В понедельник целями нашей атаки среди прочего были военные объекты в Ивано-Франковской области. Возможна ситуация, при которой летчик в воздухе пытался уйти от нашей ракеты, но его маневр в силу определенных ошибок привел к падению», – сказал он. «Другая версия – наиболее вероятная – предполагает, что F-16 был сбит комплексом Patriot, – продолжил он. По мнению собеседника,

    летчик истребителя, который был поднят в воздух для отражения российской атаки, мог в «азарте боя» войти в зону поражения ПВО, и это закончилось «дружественным огнем».

    Однако не исключено, что вина за инцидент лежит исключительно на украинском расчете ПВО. «Военные, которые не в полной мере знакомы с нюансами работы ЗРК, могли попросту довериться автоматике. В этом случае события, вероятно, развивались следующим образом: программа обнаружила цель, включила автосопровождение, система вовремя не получила сигнал от человека или же из-за сбоя истолковала его иначе, а потому отработала по истребителю», – рассуждает Попов.

    То, что не сработала система «свой – чужой» вполне объяснимо. «ЗРК Patriot – тот, который стоит на вооружении у США, и тот, который Вашингтон продает или поставляет третьим странам – отличается комплектацией. Кроме того, F-16 передали Киеву не из Штатов, а из резерва Нидерландов, то есть машина, судя по всему, была подготовлена в Европе», – пояснил эксперт. Он напомнил, что на «дружественный огонь» жаловались в Израиле и Ираке, на вооружении которых также стояли Patriot. «Кроме того, в момент отражения атаки у ВСУ одномоментно работали не совсем совместимые системы – авиация и ПВО разных уровней обеспечения безопасности полетов.

    Все действия, как правило, отрабатываются в ходе учений и тренировок, таковых на Украине не проводили. Поэтому нюансы технологии эксплуатации могли сработать против Киева.

    Таким образом, ВСУ потеряли F-16 из-за человеческого фактора, незнания техники и отсутствия навыков», – акцентировал спикер. По мнению генерала авиации, США вряд ли будут подтверждать информацию о том, что F-16 был сбит из Patriot, потому что это стало бы антирекламой для ЗРК. «Если они признают этот факт на официальном уровне, то покупатели этих комплексов задумаются, зачем нужна ПВО, которая будет бить по своим», – отметил он.

    Собеседник допускает, что потеря F-16 может притормозить поставки Киеву следующей партии истребителей. «Западные страны передали ВСУ совсем небольшое число машин. Если «самолетопад» продолжится, то это тоже станет антирекламой еще и F-16, в чем абсолютно не заинтересованы США», – заключил Попов.

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    Крушение истребителя F-16 вызвало политический скандал на Украине. ВСУ не только потеряли «лучшего пилота», но и, судя по всему, столкнулись с проблемой «дружественного огня»: депутаты Верховной рады сообщают, что самолет могла сбить система Patriot. Отразится ли инцидент на будущих поставках истребителей и насколько реальной звучит версия о ЗРК Patriot? Подробности

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