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ВС России нанесли массированный ракетный удар по 15 областям Украины
Под массированную ракетную атаку со стороны Вооруженных сил России попали 15 областей Украины, пишут украинские СМИ со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
По данным журналистов, удары были направлены на энергетические объекты, в ряде регионов зафиксированы повреждения.
Как сообщил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, в результате атаки сложилась «сложная» ситуация в энергосистеме страны. В ряде регионов введены экстренные отключения электроэнергии, сообщила украинская энергокомпания ДТЭК, передают «Ведомости».
По информации украинских СМИ, в Днепропетровске экстренные отключения света вызвали перебои в работе электротранспорта, власти Луцка и Чернигова предупредили о возможных перебоях с водоснабжением.
В Запорожской области под удар попал объект критической инфраструктуры, в Киевской и Волынской областях поражены объекты инфраструктуры.
В Волынской, Винницкой и Полтавской областях прозвучали повторные взрывы.
Напомним, ПВО ВС России за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников, девять из них над Саратовской областью. Обломки сбитых БПЛА попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, пострадала женщина.