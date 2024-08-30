Пентагон отказался подтвердить, что F-16 был сбит из Patriot

  • Новость часаГлава МАГАТЭ назвал крайне сложной ситуацию с ядерной безопасностью ЗАЭС
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    Как и когда ВСУ выгонят из Курской области
    ВСУ допустили уничтожение «лучшего украинского пилота на F-16» своей ПВО
    Сийярто: Страны ЕС тайно покупают российскую нефть в обход санкций
    В Польше призвали объявить Кулебу персоной нон грата
    Солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области
    Польша отказалась выдавать ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
    В США назвали погибшего украинского летчика F-16 «лучшим пилотом»
    Власти Нигера захотели назвать одну из улиц в честь Путина
    СМИ: Дуров много лет не навещал отца в Петербурге
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    Игорь Караулов Игорь Караулов России нужен тихоокеанский фасад

    В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему мы не уничтожаем Киев

    Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

    27 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война стала не политикой, а вопросом выживания

    Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    22 комментария
    30 августа 2024, 00:10 • Новости дня

    Пентагон отказался подтвердить, что F-16 был сбит из Patriot

    Сингх: Пентагон не может подтвердить информацию о том, что F-16 на Украине был сбит из Patriot

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны США не может подтвердить, что переданный Украине истребитель F-16 был сбит самими украинцами из зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх отметила, что не готова подтвердить информацию о том, что украинцы по ошибке сбили из Patriot самолет F-16. Она так же добавила, что США не получали от Украины запроса об оказании помощи в связи с потерей Киевом F-16. Сингх предложила обратиться за комментариями к украинской стороне, передает РИА «Новости».

    Она также отказалась сообщить, сколько F-16 находится на Украине, отправив журналистов за ответами к киевским властям.

    Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16. По его словам, крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.

    Депутат Луцкого городского совета Игорь Полищук заявил о гибели летчика 204-й бригады тактической авиации подполковника Алексея Меся, который проходил обучение на F-16. Позже ВСУ официально подтвердили гибель пилота.

    Между тем, телеканал CNN сообщил, что погибший летчик F-16 Алексей Месь был «лучшим украинским пилотом», он одним из первых прошел обучение управлению этими американскими истребителями.

    29 августа 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР
    Российские войска освободили Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Запад» за последние сутки взяла под контроль Стельмаховку в ЛНР, группировка «Центр» – Николаевку в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    Группировка «Запад» также поразила живую силу и технику 14-й механизированной и 4-й танковой бригад ВСУ у Петропавловки и Купянска (Харьковская область), Торского и Серебрянки (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила шесть контратак украинских штурмовиков 1-й бригады нацгвардии, 110-й, 117-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназа «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России).

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 520 человек, американскую гаубицу М198, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус». Уничтожено три склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» освободила Николаевку в ДНР и поразила формирования 44-й, 53-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии у Розовки, Гродовки, Карловки и Михайловки в ДНР. Она также отразила семь контратак штурмовиков 32-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии.

    В зоне ее действия ВСУ потеряли до 530 человек, американский БТР М113, два орудия Д-20, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Южная группировка поразила живую силу и технику 24-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной и 4-й танковой бригад ВСУ у Часова Яра, Красногоровки, Карповки, Ступочек и Константиновки в ДНР.

    В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 740 человек, БТР М113, британскую гаубицу FH-70, орудие Д-20, четыре гаубицы Д-30, два американских орудия М119 и три станции радиоэлектронной борьбы.

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    29 августа 2024, 08:12 • Новости дня
    ЦРУ признало успехи российской армии в Донбассе
    ЦРУ признало успехи российской армии в Донбассе
    @ Kevin Wolf/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска добиваются успехов на Красноармейском направлении, не исключена возможность освобождения Красноармейска (украинское название – Покровск), заявил замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн.

    По его словам, бои в этом районе длятся уже несколько недель, и российские силы демонстрируют определенные достижения, передает ТАСС.

    В ходе выступления на конференции по безопасности в США Коэн отметил, что российские войска ведут успешные наступательные операции в районе города и добиваются там определенных успехов.

    По его мнению, российские силы могут взять Красноармейск под контроль.

    Ранее украинские власти ввели почти круглосуточный комендантский час в Красноармейске.

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    29 августа 2024, 20:35 • Видео
    В Британии испугались российской мести

    Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

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    29 августа 2024, 12:48 • Новости дня
    Группировка «Север» начала действовать на Брянском направлении
    Группировка «Север» начала действовать на Брянском направлении
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Север» подключились к боевым действиям на Брянском направлении, до этого они уже участвовали в боях на Волчанском и Липцовском направлениях, указало Минобороны России.

    Группировка на этих трех направлениях в последние сутки поразила формирования 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 118-й бригады теробороны у Пустогорода (Сумская область), Волчанска и Липцов (Харьковская область), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Она также отразила две контратаки украинских штурмовиков из 22-й механизированной бригады. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 185 человек, орудие Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны у Великой Новоселки и Новоукраинки в ДНР, а также отразила три контратаки.

    В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 105 человек, БМП, американскую гаубицу М777 и станцию РЭБ.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 128-й горно-штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ у Павловки и Степового в Запорожской области. В зоне ее действия украинская сторона потеряла до 45 человек, американский БТР М113, американскую САУ Paladin и две станции РЭБ. Уничтожен склад боеприпасов.

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    29 августа 2024, 19:53 • Новости дня
    Солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области
    Солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В районе Малой Локни в Курской области украинские военные расстреляли троих детей в возрасте 10-12 лет, которые пытались эвакуироваться на мотоцикле, сообщил заместитель командира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет.

    По его словам, действия украинских военных напоминают поведение «фашистов» во времена Великой Отечественной войны, так как они открывают огонь по мирным жителям, передает ТАСС.

    Кадет рассказал, что в Малой Локне солдаты ВСУ посадили детей на мотоцикл с коляской и указали направление, после чего расстреляли их «в спину». Он добавил, что это не единственный случай убийств гражданских лиц в Малой Локне.

    Ранее на площади около магазина собрались несколько пожилых людей, ожидавших транспорт, так как не могли эвакуироваться пешком. В этот момент к ним подлетел дрон-разведчик, а спустя несколько минут вышли двое военных и расстреляли их из стрелкового оружия.

    Он уточнил, что не знает точное количество погибших гражданских, но предполагает, что их не более десяти.

    Ранее военкор Евгений Лисицын рассказал, что в Курской области замечена боевой медик 82-й отдельной бригады спецназначения ВСУ по имени Варвара с позывным «Каннибал». Она прославилась тем, что пытала пленных.

    Также солдаты ВСУ издевались над 74-летним пенсионером, проживавших в Курской области. Украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». На просьбу о помощи солдаты обозвали пенсионера «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

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    29 августа 2024, 17:57 • Новости дня
    В США признали потерю Украиной первого F-16

    WSJ: Украина потеряла первый F-16

    В США признали потерю Украиной первого F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16, подтвердил американский чиновник изданию The Wall Street Journal.

    Самолет был уничтожен в понедельник, спустя две недели после того, как истребители поставили на Украину, сказал собеседник The Wall Street Journal, передает ТАСС.

    Источник пояснил, что его не сбили, крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.

    Ранее депутат Луцкого городского совета Игорь Полищук заявил о гибели летчика 204-й бригады тактической авиации подполковника Алексея Меся, который проходил обучение на F-16.

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    29 августа 2024, 03:00 • Новости дня
    В ЦРУ рассказали о планах ВСУ закрепиться в Курской области

    Замдиректора ЦРУ Коэн: Разведка США обсуждает с ВСУ планы по закреплению в Курской области

    В ЦРУ рассказали о планах ВСУ закрепиться в Курской области
    @ Central Intelligence Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ строят оборонительные сооружения в Курской области, ЦРУ находится в контакте с Украиной для обсуждения действий ВСУ в рамках их попытки закрепиться на российской территории, заявил заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн.

    Коэн на конференции по национальной безопасности и разведке США, заявил, что ВСУ намерены удержаться на территории России в течение некоторого времени, несмотря на то, что были вынуждены частично отступить. По его словам, у украинских военных «нет намерений аннексировать российскую территорию», ЦРУ находится в контакте с Киевом по обсуждению дальнейших планов Украины в Курской области, передает РИА «Новости».

    Ранее директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт сообщил, что ВСУ получили доступ от США к сотням тысяч снимков для вторжения в Курскую область.

    В Службе внешней разведки России заявили, что атака ВСУ на Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши.

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    29 августа 2024, 19:41 • Новости дня
    В Польше призвали объявить Кулебу персоной нон грата

    Польский депутат Ковальский призвал объявить Кулебу персоной нон грата

    В Польше призвали объявить Кулебу персоной нон грата
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба должен быть объявлен персоной нон грата в Польше, заявил польский депутат Януш Ковальский.

    Таким образом Ковальский отреагировал на слова Кулебы о Волынской резне, сказанные им на мероприятии в Польше, передает РИА «Новости». Глава украинского МИД заявил о необходимости «увековечить память украинцев», намекая на снос памятника Украинской повстанческой армии.

    «Этого политика нужно объявить персоной нон грата в Польше. Он должен немедленно покинуть нашу страну!» – написал депутат в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что резня поляков становится главным препятствием на пути Украины в Евросоюз.

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    29 августа 2024, 14:22 • Новости дня
    Мирошник назвал цели ВСУ при похищении мирных жителей Курской области

    Дипломат Мирошник: Киев решил увеличить обменный фонд пленных за счет жителей Курской области

    Мирошник назвал цели ВСУ при похищении мирных жителей Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгений Поздняков

    Офис Зеленского решил достичь паритета с Россией в количестве пленных. Делают ВСУ это с помощью самого жестокого способа: похищают гражданское население Курской области. Но противник понесет наказание за свои злодеяния, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее в дипведомстве заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ.

    «Нам поступает много информации о похищениях украинскими военными жителей Курской области. К сожалению, в настоящий момент нет уверенности в том, что имеющиеся данные – окончательные. Тем не менее, мы внимательно следим за обстановкой и делаем все возможное, чтобы помочь нашим гражданам», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Цель офиса Зеленского проста и понятна: украинское руководство пытается сформировать обменный фонд. Дело в том, что России удалось набрать большое количество пленных солдат ВСУ. Многие из них складывают оружие добровольно. У противника же в этой сфере дела обстоят намного хуже», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому офис Зеленского решил пойти по наиболее жестокому пути: увеличить обменный фонд за счет гражданских. Конечно, брать простых людей в плен очень легко. Но это противоречит всем известным международным нормам. Мирные граждане не могут превращаться в «живой щит». Особенно примечательны на этом фоне заявления киевских властей о якобы толерантном поведении ВСУ в приграничье», – акцентирует он.

    «В ход идет привычное классическое лицемерие, которому офис Зеленский, видимо, научился у своих западных партнеров. ВСУ нарушают не только общепризнанные международные нормы, но и цивилизационно-моральные установки, вырабатывавшиеся на протяжении веков. Мы имеем дело с откровенными преступниками, которым предстоит ответить за свои злодеяния», – заключил Мирошник.

    Ранее в МИД заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ. В интервью РИА «Новости» Родион Мирошник отметил, что Россия уже приступила к составлению предварительных списков пострадавших. По его словам, украинские военные скрывают факты своих преступлений: не предупреждают родственников и близких людей, попавших в плен.

    «Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?», – рассказывает он. Мирошник добавил, что данной темой в настоящий момент занимаются Министерство обороны и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Однако информации о происходящем до сих пор очень мало. «Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских, это не военные, не силовики, их хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении», – добавил дипломат.

    Кроме того, Мирошник сообщал и о расстрелах представителями ВСУ мирных жителей. По его словам, украинские военные разрушают социальные учреждения и инфраструктуру здравоохранения. Все данные о преступлениях противника документируются и передаются международной комиссии.

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    29 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    ВСУ допустили уничтожение «лучшего украинского пилота на F-16» своей ПВО
    ВСУ допустили уничтожение «лучшего украинского пилота на F-16» своей ПВО
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    F-16 ВВС ВСУ мог быть сбит «дружеским огнем» собственной ПВО. Такую версию рассматривает Генштаб Украины. В Раде уточняют – американский истребитель был поражен комплексом комплексом Patriot.

    Предположительно, причиной уничтожения самолета могла стать работа системы противовоздушной обороны Украины. Об этом в ВС страны заявили американским журналистам, пишет украинское издание «Страна».

    «При заходе на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», – говорится в заявлении Генштаба Украины. Сейчас выяснением причин аварии занимается специальная комиссия МОУ, работающая в районе падения самолета.

    «Тем временем в Воздушных силах сообщили на правах анонимности «Голосу Америки» (включено в реестр СМИ-иноагентов – прим. ВЗГЛЯД), что сейчас расследуются разные версии катастрофы, включая «дружеский огонь» украинской ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота», – пишет издание.

    В то же время депутат Рады Марьяна Безуглая со ссылкой на собственные источники заявила, что истребитель F-16 был сбит комплексом Patriot  «из-за дискоординации между подразделениями». При этом в докладах указано, что пилот не справился с управлением, отметила она.

    Ранее Воздушные силы Украины официально подтвердили гибель летчика Алексея Меся при крушении истребителя F-16. В США назвали погибшего украинского летчика F-16 «лучшим пилотом».

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    29 августа 2024, 18:38 • Новости дня
    СМИ: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» сбежал на машине посольства Украины

    Spiegel: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» сбежал из Варшавы на машине посольства Украины

    СМИ: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» сбежал на машине посольства Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Разыскиваемый властями ФРГ по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» некто Владимир Ш. (возможно, Ж.) бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве. Об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на источники в структурах безопасности.

    По данным источников в органах безопасности, автомобиль был с дипломатическими номерами и «использовался украинским посольством в Варшаве», пишет Spiegel, передает ТАСС.

    Ранее в Германии заявили, что не считают «Северные потоки» законной целью Украины.

    Подрыв российских газопроводов в Берлине назвали преступлением, заявил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт.

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    29 августа 2024, 19:25 • Новости дня
    Польша отказалась выдавать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Польши отказались выдать Германии подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на результаты совместного расследования нескольких изданий и датского радио.

    21 июня Германия направила в Польшу европейский ордер на арест мужчины по фамилии Ж., подозреваемого в организации терактов.

    По данным источников в немецких правоохранительных органах, сначала польская сторона согласилась на арест, но затем перестала выходить на связь. Предположительно, польские власти предупредили подозреваемого об опасности, и 6 июля он покинул страну, передает РИА «Новости».

    Немецкие журналисты пишут, что в ходе правительственных консультаций представители Польши дали понять немецкой стороне, что не намерены выдавать подозреваемого, которого они считают «героем».

    В целом, отмечают СМИ, Варшава не проявила интереса к расследованию подрыва «Северных потоков», так как польские власти, как и Киев, воспринимали газопроводы как угрозу своей безопасности.

    Ранее немецкие СМИ сообщили, что подозреваемым по делу о подрыве газопроводов является украинский гражданин Владимир Журавлев. По данным Spiegel подозреваемый бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства.

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    29 августа 2024, 20:14 • Новости дня
    ВСУ официально подтвердили гибель пилота F-16
    ВСУ официально подтвердили гибель пилота F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воздушные силы (ВС) Украины официально подтвердили гибель летчика Вооруженных сил страны Алексея Меся при крушении истребителя F-16.

    «Погиб летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины Алексей Месь», – говорится в сообщении в Telegram-канале ВС Украины, передает ТАСС.

    Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16. По его словам, крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.

    Депутат Луцкого городского совета Игорь Полищук заявил о гибели летчика 204-й бригады тактической авиации подполковника Алексея Меся, который проходил обучение на F-16.

    Коментарии (10)
    29 августа 2024, 04:23 • Новости дня
    В Киеве слышны взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы слышны в Киеве и за городом на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    По данным СМИ, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога, слышны взрывы, передает РИА «Новости».

    Ранее взрыв прогремел в Черкасской области. Также мощный взрыв был слышен в районе Балаклеи в Харьковской области.

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    29 августа 2024, 20:38 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил две РСЗО и немецкую РЛС в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Сумской области уничтожены реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град» ударом комплекса «Искандер-М», сообщило Минобороны России в четверг.

    На стоянке военной техники ВСУ в Постольном в Сумской области засекли несколько боевых машин, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Координаты цели передали расчету оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», он нанес удар. Были уничтожены немецкая радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Cobra, РСЗО «Ураган», РСЗО «Град». Также уничтожены транспортно-заряжающая машина РСЗО, семь боевых бронированных машин, два трала для перевозки техники и три пикапа.

    В среду «Искандер» уничтожил американскую РСЗО HIMARS в Сурской области.

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    29 августа 2024, 11:10 • Новости дня
    Кулеба пожаловался на задержки с поставками систем ПВО Patriot

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед началом встречи с министрами иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе выразил недовольство тем, что западные партнеры до сих пор не передали Киеву все обещанные системы противовоздушной обороны Patriot.

    По его словам, Киев до сих пор не получил все системы, которые были обещаны, передает ТАСС.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал дать Киеву больше систем ПВО и разрешить использовать западное оружие «в полную силу».

    Напомним, министры иностранных дел стран ЕС собрались на неформальную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить усиление военной поддержки Украины.

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    Главным вопросом выборов президента США стала третья мировая война

    Дональд Трамп увеличил шансы на победу на президентских выборах в США в ноябре, заручившись поддержкой Роберта Кеннеди–младшего – самого адекватного кандидата, если судить по отношению к Украине и конфликту с Россией. Риск третьей мировой войны из-за вторжения ВСУ в Курскую область становится одной из главных тем кампании, но демократы пытаются заглушить опасную повестку. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      России нужен тихоокеанский фасад

      В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему мы не уничтожаем Киев

      Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

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    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Война стала не политикой, а вопросом выживания

      Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

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    • В Британии испугались российской мести

      Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

    • Новый «план победы над Россией» от Зеленского

      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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