Пентагон отказался подтвердить, что F-16 был сбит из Patriot

Сингх: Пентагон не может подтвердить информацию о том, что F-16 на Украине был сбит из Patriot

Tекст: Вера Басилая

Сингх отметила, что не готова подтвердить информацию о том, что украинцы по ошибке сбили из Patriot самолет F-16. Она так же добавила, что США не получали от Украины запроса об оказании помощи в связи с потерей Киевом F-16. Сингх предложила обратиться за комментариями к украинской стороне, передает РИА «Новости».

Она также отказалась сообщить, сколько F-16 находится на Украине, отправив журналистов за ответами к киевским властям.

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16. По его словам, крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.

Депутат Луцкого городского совета Игорь Полищук заявил о гибели летчика 204-й бригады тактической авиации подполковника Алексея Меся, который проходил обучение на F-16. Позже ВСУ официально подтвердили гибель пилота.

Между тем, телеканал CNN сообщил, что погибший летчик F-16 Алексей Месь был «лучшим украинским пилотом», он одним из первых прошел обучение управлению этими американскими истребителями.