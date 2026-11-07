Трое офицеров украинской армии ликвидированы в Харьковской области и ДНР

Tекст: Денис Тельманов

В зоне проведения спецоперации на Украине ликвидированы трое офицеров ВСУ, в том числе подполковник «Азова*», передает РИА «Новости».

По данным российских силовых структур, в Харьковской области был ликвидирован подполковник Станислав Краков. Он занимал должность начальника одного из управлений штаба третьего армейского корпуса «Азов*» и добровольно вступил в ряды украинского подразделения в 2022 году.

На подконтрольной противнику части Донецкой народной республики ликвидированы командир взвода одной из десантно-штурмовых бригад лейтенант Виктор Николенко и командир артиллерийского взвода 45-й бригады старший лейтенант Дмитрий Соболев.

В начале ноября сообщалось о ликвидации полковника оперативного командования «Север» ВСУ Александра Илющенко в Днепропетровской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские войска ликвидировали 1,1 тыс. военнослужащих ВСУ. В четверг подразделения Вооруженных сил России улучшили положение на всех направлениях спецоперации. В среду украинская армия потеряла порядка 1 160 солдат.