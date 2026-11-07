Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Подполковник «Азова» и двое офицеров ВСУ ликвидированы в зоне спецоперации
Трое офицеров украинской армии ликвидированы в Харьковской области и ДНР
Российские силовые структуры сообщили о ликвидации в зоне проведения спецоперации начальника одного из управлений штаба «Азова*» (признан террористическим, запрещен в России) Станислава Кракова и еще двух украинских офицеров.
В зоне проведения спецоперации на Украине ликвидированы трое офицеров ВСУ, в том числе подполковник «Азова*», передает РИА «Новости».
По данным российских силовых структур, в Харьковской области был ликвидирован подполковник Станислав Краков. Он занимал должность начальника одного из управлений штаба третьего армейского корпуса «Азов*» и добровольно вступил в ряды украинского подразделения в 2022 году.
На подконтрольной противнику части Донецкой народной республики ликвидированы командир взвода одной из десантно-штурмовых бригад лейтенант Виктор Николенко и командир артиллерийского взвода 45-й бригады старший лейтенант Дмитрий Соболев.
В начале ноября сообщалось о ликвидации полковника оперативного командования «Север» ВСУ Александра Илющенко в Днепропетровской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские войска ликвидировали 1,1 тыс. военнослужащих ВСУ. В четверг подразделения Вооруженных сил России улучшили положение на всех направлениях спецоперации. В среду украинская армия потеряла порядка 1 160 солдат.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ