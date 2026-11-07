Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение. Так, в Харьковской области было нанесено поражение живой силе и технике подразделений трех механизированных, мотопехотной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Хатнего, Избицкого, Бугаевки, Погорелого, Великого Бурлука и Колодезного, говорится в канале Max Минобороны.

А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной и двух аэромобильных бригад ВСУ рядом с Михайловским, Вакаловщиной, Битицей и городом Сумы.

Противник при этом потерял более 150 военнослужащих, бронемашину и три станции РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Малеевки, Моначиновки, Нечволодовки Харьковской области и Маяков Донецкой Народной Республики (ДНР).

Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, две бронемашины, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Краматорска, Славянска, Семеновки, Николаевки и Стародубовки ДНР.

При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две бронемашины и две станции РЭБ.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Новопавловки, Каменки, Андреевки, Белозерского, Веселой Горы, Криворожья, Яковлевки, Роганского ДНР и Ивановки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военнослужащих, пять бронемашин и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

Утром в субботу сообщалось, что российские военные нанесли массированный удар по объектам в Киеве.

За прошлую неделю ВС России нанесли массированный и 11 групповых ударов.