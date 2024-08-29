CNN: Погибший «лучший украинский летчик» Месь одним из первых обучился пилотированию F-16

Tекст: Валерия Городецкая

Обучение украинских летчиков пилотированию F-16 стартовало в США осенью и продлилось полгода, хотя полная подготовка может занять годы, отмечает CNN. Среди первых летчиков, приступивших к тренировкам, был Месь? который хорошо говорил по-анеглийски.

Он и еще один украинский пилот Андрей Пильщиков «стали лицами кампании Украины по получению истребителей F-16», полет на F-16 был их мечтой, сообщает американский телеканал. После гибели Пильщикова в августе прошлого года Месь поставил перед собой цель осуществить эту мечту.

В интервью телеканалу летчик признавался, что он и другие украинские пилоты вынуждены проходить урезанную версию обучения управлению F-16.

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16. По его словам, крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.

Депутат Луцкого городского совета Игорь Полищук заявил о гибели летчика 204-й бригады тактической авиации подполковника Алексея Меся, который проходил обучение на F-16. Позже ВСУ официально подтвердили гибель пилота.