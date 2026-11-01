В Тернопольской области 12 населенных пунктов остались без света

На Украине 12 населенных пунктов Тернопольской области остались без света

Tекст: Вера Басилая

Пастух сообщил, что в Тернопольской области на Украине полностью или частично остались без электричества двенадцать населенных пунктов, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в Кременецкой общине Тернопольской области поврежден объект энергетической инфраструктуры, однако не пояснил, о каком именно объекте идет речь.

ВС России поразили объекты энергетики и места сборки беспилотников ВСУ.

В воскресенье в результате ударов по объектам энергетической инфраструктуры более 650 населенных пунктов Житомирской области остались без света.

В Днепропетровской области около 100 тыс. человек остались без электричества.

В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии.