Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.0 комментариев
В Тернопольской области 12 населенных пунктов остались без света
На Украине 12 населенных пунктов Тернопольской области остались без света
Глава областной военной администрации Тарас Пастух сообщил, что в Тернопольской области на Украине полностью или частично остались без электроснабжения 12 населенных пунктов.
Пастух сообщил, что в Тернопольской области на Украине полностью или частично остались без электричества двенадцать населенных пунктов, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что в Кременецкой общине Тернопольской области поврежден объект энергетической инфраструктуры, однако не пояснил, о каком именно объекте идет речь.
ВС России поразили объекты энергетики и места сборки беспилотников ВСУ.
В воскресенье в результате ударов по объектам энергетической инфраструктуры более 650 населенных пунктов Житомирской области остались без света.
В Днепропетровской области около 100 тыс. человек остались без электричества.
В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии.