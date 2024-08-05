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    5 августа 2024, 13:12 • Новости дня

    Эксперты: Применение F-16 ВСУ ставит новые вызовы перед разведкой России

    Военные эксперты объяснили, почему F-16 будут базироваться в приграничной к Румынии Одесской области

    Эксперты: Применение F-16 ВСУ ставит новые вызовы перед разведкой России
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Татьяна Алабугина

    Аэродромы Одесской области обладают необходимой базой для эксплуатации и защиты F-16. Близость к Румынии позволит быстро перемещать истребители на территорию НАТО для техобслуживания, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Владимир Попов и Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ расположат F-16 на аэродроме Лиманское в Одесской области.

    «Аэродром в Лиманском вполне может оказаться не конечной точкой базирования F-16. Здесь всего лишь проходил пробный полет, превращенный украинскими властями в демонстрацию якобы военной мощи. Тем не менее, истребители, скорее всего, действительно разместят в Одесской области», – сказал генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    «Для этого есть сразу несколько причин. Первая – близость границы с Румынией. Это позволяет осуществлять стратегию «вывода из-под удара». То есть если ВСУ получат информацию о попытке ликвидации самолета с нашей стороны, у них будет возможность быстро переправить машину в соседнее государство, где, теоретически, наши ракеты его не достанут», – подчеркивает он.

    «Вторая – на территории Румынии имеется подготовленная техническая база для обслуживания F-16. В случае диагностирования каких-либо проблем у истребителя, его также можно будет переправить для последующих ремонтных работ», – уточняет собеседник.

    «Третья – аэродромы Одесской области находятся на максимальном удалении от линии боевого соприкосновения. С этим расчетом здесь целенаправленно готовились специальные укрепления для самолетов. Несколько F-16 они могут укрыть железобетонными конструкциями. Вероятно, дополнительную защиту создадут с помощью сооружения ложных целей», – акцентирует эксперт.

    «Кроме того, истребители постараются регулярно перемещать с одного аэродрома на другой. Сделать это будет сложно, поскольку Россия давно прицельно била по взлетно-посадочным полосам, пригодным для эксплуатации F-16. Возможно, после боевых вылетов они попытаются «убежать» в Румынию или Молдавию, но это колоссальные риски для обеих стран. Неэффективность данной стратегии диктуется и нашими поражающими мощностями», – считает Попов.

    «Скорее всего, для ударов по истребителям мы будем использовать «Кинжалы». Речь идет о гиперзвуковых боеприпасах, уклониться от которых крайне сложно. Даже если ВСУ удастся получить данные о готовящемся ударе, время полета ракеты останется минимальным. Предпринять что-либо практически невозможно», – указывает он.

    «Конечно, необходимость поражения F-16 ставит перед нашей разведкой новые вызовы. Обнаружить истребители – непростая задача. Однако у нас уже имеется опыт, накопленный в рамках СВО. Уверен, что мы сумеем приспособить знания под изменившуюся реальность. В конечном счете, пример западных танках говорит о многом», – уточняет собеседник.

    «Известно, что истребители будут оснащены ракетами AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder. Это хорошие боеприпасы класса «воздух-воздух», которые, тем не менее, очень требовательны к условиям видимости. Формально, они применяются в большей степени в целях обороны, но  думаю, что ВСУ попытаются с их помощью предпринять и ряд атак», – отмечает Попов.

    Другой точки зрения придерживается военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его мнению, F-16 будут использоваться для защиты авиационных мощностей от ударов России. «Кроме того, данные истребители очень часто применяются в качестве усиления ПВО в воздухе, с их помощью планируется организовать оборону целого ряда украинских городов», – считает он.

    «На это намекают и выбранные ракет класса «воздух-воздух». Тем не менее, названные боеприпасы достаточно старые. Наши РЛС хорошо справляются с задачей их обнаружения. Вести борьбу за авиационное превосходство у ВСУ не выйдет: свою роль играет относительно небольшое количество доступных F-16. Таким образом, в использовании новой техники противник будет крайне ограничен», – заключил Онуфриенко.

    Ранее стало известно о местонахождении истребителей, которые Киев получил от западных партнеров. Самолеты будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области на границе с Румынией, сообщил Telegram-канал Condottiero.

    Военкоры уточняли, что переданные Украине первые истребители несут ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и малой дальности AIM-9 Sidewinder, а также оснащены системами раннего предупреждения о нападении. Планируется, что их будут применять для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, уточняет Telegram-канал «Военный осведомитель». Получение Украиной первых F-16 Владимир Зеленский подтвердил накануне.

    Между тем, американский политолог Марк Слебода заявил, что переданные Киеву истребители являются устаревшими и не смогут противостоять применяемой российской стороной «лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано». Также эксперт указал на высокий риск уничтожения F-16 в случае их применения в зоне боевых действий. Москва, по его мнению, будет активно выслеживать эти самолеты, и применять против них все доступные средства поражения.

    Кроме того, военный аналитик Михаил Онуфриенко сказал газете ВЗГЛЯД, что истребители не изменят расклад сил в зоне СВО, они будут уничтожаться так же, как танки Abrams и Leopard. Напомним, еще в апреле этого года эксперт Майкл Пек предсказал уничтожение аэродромов Украины в случае поставок F-16 киевскому режиму.

    4 августа 2024, 22:45 • Новости дня
    ВС России зашли в тыл ВСУ в Часовом Яре по подземным тоннелям

    «Царьград»: ВС России зашли в тыл ВСУ в Часовом Яре по подземным тоннелям

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска преодолели канал Северский Донец – Донбасс и заняли позиции на западном берегу Часова Яра в микрорайоне Новый, зашли в тыл к ВСУ по подземным тоннелям, сообщил «Царьград».

    Информация о прорыве российских войск была опубликована украинскими СМИ и медиа. Отмечается, что российские войска использовали старые подземные коммуникации, прорвали оборону ВСУ и зашли в тыл противника, пишет «Царьград».

    Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили в район Часова Яра до нескольких батальонов мобилизованных граждан Украины.


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    5 августа 2024, 05:11 • Новости дня
    Ударом «Искандера-М» уничтожено 80 иностранных наемников в районе Балаклеи
    Ударом «Искандера-М» уничтожено 80 иностранных наемников в районе Балаклеи
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожило пункт дислокации иностранных наемников с 80 боевиками в районе Балаклеи Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

    Бигма заявил, что удар «Искандером» был нанесен ракетным подразделением группировки «Запад», пункт временной дислокации наемников в районе Балаклеи уничтожен вместе с 80 боевиками, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия за минувшие сутки нанесла удар по пункту временной дислокации подразделений иностранных наемников.

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    5 августа 2024, 03:11 • Новости дня
    Переданные Украине F-16 разместили на границе с Румынией

    Condottiero: Переданные Украине F-16 размещены на аэродроме Лиманское на границе с Румынией

    Переданные Украине F-16 разместили на границе с Румынией
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Переданные Украине истребители F-16 будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области на границе с Румынией, куда они будут прилетать с базы НАТО, сообщил Telegram-канал Condottiero.

    Из публикации Telegram-канала Condottiero следует, что британский военный самолет Airbus A330 Stratotanker приземлился в воскресенье в Констанце в Румынии, он будет осуществлять дозаправку F-16, взлетающих с авиабазы НАТО для перелета в Лиманское, куда приехал для торжественной церемонии Владимир Зеленский, пишет «Лента.ру».

    Канал отмечает, что на аэродром были доставлены зенитные комплексы Patriot и две IRIS-T для защиты.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от западных партнеров первую партию истребителей F-16.

    Военкоры сообщили, что переданные Украине первые истребители F-16 оснащены ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности.

    Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что российская шпионская сеть распространилась вокруг украинских аэродромов для противодействия истребителям F-16.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил газете ВЗГЛЯД, что F-16 не изменят расклад сил в зоне СВО, они будут уничтожаться так же, как танки Abrams и Leopard.

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    4 августа 2024, 18:50 • Новости дня
    Эксперт: F-16 на Украине повторят судьбу Abrams и Leopard

    Военный эксперт Онуфриенко: F-16 на Украине повторят судьбу Abrams и Leopard

    Эксперт: F-16 на Украине повторят судьбу Abrams и Leopard
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Переданные Украине десять F-16 не изменят расклад сил в зоне СВО. Самолеты будут уничтожаться так же, как и ранее стоявшая на вооружении ВСУ авиация советского образца, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «F-16 был разработан корпорацией General Dynamics ровно 50 лет назад. Первый полет совершил 47 лет назад. Это нормальный самолет 80-х годов, аналогичный тем советским образцам, которые стояли на вооружении ВСУ. При этом модернизированные F-16, судя по всему, не дают», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Напомню, что в распоряжении ВСУ на февраль 2022 года было 240 рабочих самолетов. И где они сейчас? Конечно, легче нам не будет, но одна эскадрилья не изменит расклад сил в зоне СВО. Вроде бы Запад обещал Киеву всего 79 самолетов, но в течение нескольких лет. К моменту поставки следующей партии нынешние F-16 вряд ли будут живы», – заметил он.

    «Украинские националисты так и не поняли, что Западу нужна не победа Украины, а война с Россией. Они лишь продлевают боевые действия. Потому и дают ВСУ авиацию в соответствующей дозировке. То же самое касалось и некоторых других видов техники, включая танки», – добавил собеседник.

    «В общем, у Зеленского главная задача – радовать подмандатное население. Вот он и использует такие поводы для объявления «перемог». Ну а российские силы после уничтожения Abrams и Leopard начинают охоту за F-16», – резюмировал Онуфриенко.

    В свою очередь авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber прогнозируют, что сейчас украинская сторона получит «максимум медийного эффекта», но затем наступит «чугунная реальность».

    По мнению аналитиков, в ближайшее время выяснится, где расположены «гнезда» F-16, после чего начнется охота и на самолеты, и на аэродромы. «В принципе, она уже началась. Сезон охоты объявляется открытым. Желающих их сбить – тьма», – отмечают эксперты.

    Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что F-16 находятся на Украине и уже эксплуатируются украинскими летчиками. Он также опубликовал видео, на котором он выступает перед летчиками на фоне самолетов.

    Как пишет Economist, первые 10 из обещанных 79 истребителей доставили на Украину 31 июля, через год после того, как президент США Джо Байден дал «зеленый свет» на их отправку. Издание отмечает, что к концу 2024 года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей, остальные прибудут партиями к 2025 году.

    Издание Wall Street Journal сообщало, что F-16 оснастят ракетами класса «воздух – воздух», а также противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM класса «воздух – земля», ракетами класса «воздух – воздух» AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X.

    При этом украинский главком Александр Сырский заявил, что F-16 не смогут подобраться к линии фронта ближе чем на 40 км из-за риска быть сбитыми. Однако позволят Украине укрепить силы ПВО.

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    4 августа 2024, 14:17 • Новости дня
    Под Волчанском уничтожили бежавшего из Мариуполя командира роты ВСУ

    Военкор Поддубный: Под Волчанском уничтожили бежавшего из Мариуполя командира роты ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Волчанска уничтожен командир роты 36-й ОБрМП ВСУ Игорь Федоренко, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Как рассказал Поддубный в своем Telegram-канале, бригада была сформирована в 2015 году из подразделений, бежавших из Крыма. Боевики терроризировали Донбасс, а в 2022 году большая часть бригады дислоцировалась в Мариуполе вместе с боевиками «Азова». Поддубный добавил, что бежавшие из Мариуполя, осели в Николаеве и на Херсонщине, откуда в мае 2024 года командование ВСУ перебросило 36-ю ОБрМП под Харьков.

    Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видео, подтверждающее, что в атаке на границы Белгородской области участвовали граждане США.

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    4 августа 2024, 23:36 • Новости дня
    Раскрыто вооружение переданных Украине истребителей F-16

    «ВО»: Переданные Украине истребители F-16 оснащены ракетами средней дальности

    Tекст: Вера Басилая

    Переданные Украине первые истребители F-16 оснащены ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности, сообщили военкоры.

    Истребители несут ракеты «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder малой дальности, оснащены системами раннего предупреждения о ракетном нападении. Планируется, что их будут применять для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель».

    Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от западных партнеров первую партию истребителей F-16. Он опубликовал видео, на котором он выступает перед украинскими летчиками на фоне этих боевых самолетов.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил газете ВЗГЛЯД, что F-16 не изменят расклад сил в зоне СВО, они будут уничтожаться так же, как танки Abrams и Leopard.

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    5 августа 2024, 00:13 • Новости дня
    Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной

    FP: Власти Мали решили разорвать дипотношения с Украиной из-за поддержки Киевом террористов

    Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной
    @ HADAMA DIAKITE/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Мали приняли решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в связи с поддержкой Киевом действий вооруженных террористов, сообщило France-Presse.

    Власти Мали заявили, что разрывают дипотношения с Украиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

    В коммюнике малийского правительства отмечается, что власти Мали удивлены словам представителя ГУР Украины Андрея Юсова о причастности Украины к нападению вооруженных террористов на военнослужащих Сил обороны и безопасности Мали.

    Также власти Мали указали на заявления посла Украины в Сенегале Юрия Пивоварова, который «продемонстрировал однозначную поддержку своей страны международному терроризму, в частности в Мали».

    В документе указано, что украинские власти не опровергли и не осудили заявления Пивоварова и Юсова, что может говорить «о явной официальной поддержке правительством Украины терроризма в Африке, в Сахеле и, в частности, в Мали», передает ТАСС.

    «Действия украинских властей нарушают суверенитет Мали, представляют собой агрессию и поддержку международного терроризма, что является грубым нарушением международного права, включая Устав ООН»,  – следует из документа.

    В итоге переходное правительство Мали приняло решение «немедленно разорвать дипломатические отношения между Республикой Мали и Украиной».

    Ранее МИД Сенегала сообщило, что посол Украины в Дакаре Юрий Пивоваров был вызван в МИД страны из-за публикации в аккаунте посольства в Дакаре пропагандистского видео о поддержке украинской армии террористов в Мали.

    Позже Буркина-Фасо выразила резкое осуждение действий украинского посольства в Дакаре, которое, по утверждениям властей страны, публично поддержало повстанцев, атаковавших правительственные войска Мали.

    До этого стало известно, что на украинской территории обучение проходили террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA.

    Украинская военная разведка сообщила, что причастна к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер».

    Коментарии (5)
    4 августа 2024, 13:38 • Новости дня
    ВС России освободили Новоселовку Первую в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска освободили населенный пункт Новоселовка Первая в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что российские Вооруженные силы продолжают успешно вести наступательные действия на различных направлениях. Так, подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР. Кроме того, российские военные нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка Донецкой народной республики. Отражена контратака противника.

    Отмечается, что потери противника за сутки составили до 365 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113, 11 автомобилей, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119, 100-мм противотанковая пушка «Рапира», комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк» и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а также уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

    Как указали в пресс-службе, на других направлениях также достигнуты успехи. Так, подразделения группировок войск «Север», «Запад», «Юг» и «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике противника, уничтожили склады боеприпасов и военную технику.

    В сообщении говорится, что подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 106-й и 129-й бригад теробороны в районах Старицы, Волчанска Харьковской области, Мирополье и Басовки Сумской области. В ведомстве указали, что потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть пикапов, две 155-мм гаубицы М777, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», две 152-мм гаубицы Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, станция радиоэлектронной борьбы TCI и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

    В частности, подразделения группировки войск «Запад» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили несколько западных танков Leopard и артиллерийских систем. Подразделения группировки войск «Юг» улучшили тактическое положение, нанеся поражение украинским формированиям и отразив контратаки противника. Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи, уничтожив несколько западных самоходных артиллерийских установок.

    В ведомстве отметили, что подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 54-й и 100-й механизированных, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Красногоровка, Северск и Серебрянка ДНР. ВС РФ ликвидировали до 690 украинских военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, 155-мм гаубицу FH-70, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм пушку «Гиацинт-Б», 105-мм орудие М109.

    Как указали в Минобороны, подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 103-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье Запорожской области и Казацкое Херсонской области. В ведомстве добавили, что потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, семь автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией российских вооруженных сил в течение суток поражены: радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot, склад горючего, склад хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника. Средствами противовоздушной обороны сбиты украинский самолет Су-27, несколько реактивных снарядов HIMARS и большое количество беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что подразделения ВС России продолжают продвижение в районе высотных домов в центре Волчанска, заняли уже практически его половину.

    Коментарии (2)
    4 августа 2024, 17:20 • Новости дня
    Зеленский подтвердил прибытие первой партии F-16 на Украину
    Зеленский подтвердил прибытие первой партии F-16 на Украину
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев получил от западных партнеров первую партию истребителей F-16, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в своем Telegram-канале официально подтвердил, что истребители F-16 находятся на Украине и уже эксплуатируются украинскими летчиками, передает ТАСС.

    Точное количество переданных Киеву истребителей и место их базирования не уточняются.

    Зеленский также опубликовал видео, на котором он выступает перед украинскими летчиками на фоне этих боевых самолетов.

    Напомним, в воскресенье журнал The Economist сообщил, что Украина в конце июля получила первые 10 из 79 самолетов F-16, обещанных США.

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    5 августа 2024, 06:51 • Новости дня
    Жители Украины начали вывозить детей за границу из-за мобилизации с 18 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Украины из опасений, что мобилизация коснется 18-летних граждан, стараются отправить своих детей за границу, сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, на Украине ходят слухи, что мобилизация будет с 18 лет, поэтому детей вывозят за границу, в «окоп провожать» своего ребенка никто не хочет, передает ТАСС.

    Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются от мобилизации.

    До этого Наталуха заявил, что ежегодно мужчины призывного возраста на Украине отдают до 2 млрд долларов, чтобы не попасть в армию и не очутиться на передовой

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие последствия будут на Украине после того, как жители Ковеля Волынской области устроили массовый протест против беспредела украинских военкомов и полиции.

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    5 августа 2024, 11:22 • Новости дня
    Украинский политик: Конфуз Киева привел к разрыву дипотношений с Мали

    Украинский политик Олейник: Конфуз Киева привел к разрыву дипотношений с Мали

    Украинский политик: Конфуз Киева привел к разрыву дипотношений с Мали
    @ LEGNAN KOULA/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев на фоне отсутствия достижений на фронте хотел продемонстрировать украинцам успехи в странах Африки, но все это закончилось большим конфузом, заявил украинский политик Владимир Олейник, комментируя разрыв дипотношений Мали с Украиной.

    Олейник в эфире радио Sputnik связал решение властей Мали с заявлением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины о подготовке боевиков в этой африканской стране.

    «Я думаю, что Мали принимает такое решение, исходя из заявления, которое сделало ГУР, это их рук дело – подготовка боевиков и так далее. То есть идиоты полные, которые расписались в том, что они являются террористической организацией», – сказал он.

    По мнению Олейника, другие страны Глобального Юга поддержат Мали, некоторые из них тоже могут разорвать дипотношения с Украиной.

    «Мали, безусловно, будет поддержана Глобальным Югом, потому что теперь там будут понимать, что Украина – это государство, которое проводит политику вмешательства во внутренние дела других государств, и будут, безусловно, делать выводы», – считает политик.

    Ранее украинская военная разведка сообщила, что причастна к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер».

    Коментарии (4)
    5 августа 2024, 12:05 • Новости дня
    Зеленский объяснил отказ Запада сбивать российские ракеты над Украиной

    Зеленский: Запад отказывается сбивать российские ракеты над Украиной из-за реакции Москвы

    Зеленский объяснил отказ Запада сбивать российские ракеты над Украиной
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соседние с Украиной страны боятся сбивать ракеты Вооруженных сил России из-за возможной реакции Москвы, пишут украинские СМИ со ссылкой на главу киевского режима Владимира Зеленского.

    По словам Зеленского, союзники Украины «боятся излишней эскалации», но Киев будет «продавливать эту тему», передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что для уничтожения российских ракет нужно создать коалицию стран, так как для одного государства это «очень большая ответственность».

    Ранее германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца сбивать российские ракеты над Украиной.

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    5 августа 2024, 10:05 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили два танка Leopard под Харьковом

    Минобороны: Российские бойцы уничтожили два танка Leopard под Харьковом

    Российские бойцы уничтожили два танка Leopard под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные ликвидировали два немецких танка Leopard в Харьковской области при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» и высокоточного снаряда «Краснополь», сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, разведчики группировки «Запад» обнаружили и зафиксировали огневые позиции украинских танков, которые обстреливали позиции российских подразделений, передает ТАСС.

    Решение о нанесении точечного удара было принято после тщательного анализа данных, полученных в ходе разведывательных мероприятий.

    «В результате ударов, нанесенных оператором барражирующего боеприпаса «Ланцет» и экипажем самоходной гаубицы «Мста-С», применившим высокоточный снаряд «Краснополь», оба танка были уничтожены», – сообщило Минобороны.

    В пятницу подполье сообщило об уничтожении двух систем Patriot в Одессе.

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    4 августа 2024, 14:58 • Новости дня
    Военкомат на Украине обвинил Россию в организации протеста

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Волынский областной военкомат на Украине обвинил спецслужбы России в организации митинга местных жителей, потребовавших отпустить мобилизованных мужчин, сообщило украинское издание «Страна».

    Как сообщило издание, волынский ТЦК обвинил спецслужбы России в организации митинга под зданием военкомата в Ковеле, передает РИА «Новости».

    В военкомате подтвердили, что после задержания трех мужчин, между сотрудниками ТЦК и местными жителями начался конфликт, в организации которого военкомат обвинил российские спецслужбы.

    Ранее сообщилось, что у ТЦК в Ковеле произошел митинг, в ходе которого участники потребовали отпустить горожан.

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    4 августа 2024, 15:20 • Новости дня
    На Западе рассказали о полученных Украиной F-16

    Economist: Украина получила в конце июля 10 из 79 истребителей F-16

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина в конце июля получила первые 10 из 79 самолетов F-16, обещанных США, сообщил журнал Economist.

    Как пишет Economist, первые 10 из обещанных 79 истребителей доставили на Украину 31 июля, через год после того, как президент США Джо Байден дал «зеленый свет» на их отправку, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что к концу 2024 года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей, остальные прибудут партиями к 2025 году.

    Ранее New York Post сообщала, что в ВСУ существует нехватка пилотов, способных управлять истребителями F-16.

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