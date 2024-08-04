Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Зеленский подтвердил прибытие первой партии F-16 на Украину
Киев получил от западных партнеров первую партию истребителей F-16, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский в своем Telegram-канале официально подтвердил, что истребители F-16 находятся на Украине и уже эксплуатируются украинскими летчиками, передает ТАСС.
Точное количество переданных Киеву истребителей и место их базирования не уточняются.
Зеленский также опубликовал видео, на котором он выступает перед украинскими летчиками на фоне этих боевых самолетов.
Напомним, в воскресенье журнал The Economist сообщил, что Украина в конце июля получила первые 10 из 79 самолетов F-16, обещанных США.