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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    18 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

    24 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    17 сентября 2026, 08:08 • Новости дня

    Монахиня заявила о целенаправленных атаках БПЛА ВСУ на Свято-Успенский монастырь

    Tекст: Мария Иванова

    Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Донецкой Народной Республике вновь подвергся атаке украинского беспилотника, целенаправленно ударившего по восстанавливаемому собору, сообщила монахиня и насельница монастыря Зосима.

    Украинские боевики продолжают атаковать Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Донецкой Народной Республике с помощью беспилотников, передает РИА «Новости». Очередной удар пришелся на собор обители.

    «Через день утром была атака ВСУ по собору, вверху, целенаправленно прилетел беспилотник и ударил, ну слава Богу, что немного тросы только повредил», – рассказала насельница монастыря Зосима. Она также выразила благодарность рабочим, которые продолжают восстанавливать комплекс, несмотря на постоянную угрозу обстрелов.

    Ранее Донецкая епархия сообщала о серии атак дронами на монастырь в ночь на 8 сентября. Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь находится в селе Никольское Волновахского округа ДНР и включает в себя мужской и женский монастыри.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Пасху в 2024 году украинские войска атаковали дронами участников крестного хода у Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря.

    В апреле того же года беспилотник противника напал на доставлявших гуманитарную помощь священников в окрестностях этой обители.

    В прошлом году украинские военные сбросили с дрона боеприпас на территорию православного храма в Херсонской области.

    16 сентября 2026, 09:11 • Новости дня
    Герой России Грунис погиб в зоне спецоперации

    Военный эксперт Рожин: Герой России Грунис погиб в зоне спецоперации

    Герой России Грунис погиб в зоне спецоперации
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне проведения спецоперации погиб командир 4-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России, Герой России Антон Грунис, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин сообщил в Max, что во время обстрела 14 сентября погиб командир 4-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России Антон Грунис. Незадолго до гибели ему было присвоено звание Героя России.

    «Он сыграл немаловажную роль в освобождении Константиновки, которая по меркам СВО была взята очень быстро. Мог далеко пойти. Мир праху», – сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Антон Грунис родился в Казани в 1979 году. Он окончил Казанское Суворовское училище и Московское высшее общевойсковое командное училище. За плечами офицера участие в боевых действиях в Чечне, Южной Осетии и Сирии. В 2021 году он ушел в запас, но после начала СВО вернулся на службу.

    В начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Командир 4-й мотострелковой бригады Антон Грунис доложил Владимиру Путину о прорыве бетонных укрепрайонов противника в Константиновке.

    В конце августа удостоенный звания Героя России генерал-майор заверил в выполнении всех целей спецоперации.

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    16 сентября 2026, 08:50 • Новости дня
    На Украине после атаки БПЛА загорелся поезд Киев – Николаев

    После атаки БПЛА загорелся поезд Киев – Николаев

    Tекст: Вера Басилая

    Под Киевом после атаки вспыхнул поезд, направлявшийся в Николаев, сообщили военкоры.

    После атаки под Киевом загорелся поезд. Информацию о происшествии передают местные СМИ, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Известно, что горящий поезд выполнял рейс по маршруту Киев – Николаев.

    Накануне российские военные уничтожили железнодорожный состав с военными грузами.

    Объекты железнодорожной инфраструктуры в Луцке и Фастове на западе Украины подверглись атаке, из-за чего изменился график движения поездов.

    Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения об ударе по поезду с западными чиновниками информационной кампанией Киева для получения военной помощи.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 12:19 • Новости дня
    ВС России пресекли попытку штурмовой группы ВСУ выйти из окружения под Гогино
    ВС России пресекли попытку штурмовой группы ВСУ выйти из окружения под Гогино
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля, отчитались в Минобороны.

    Пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе Гогино, говорится в канале Max Минобороны.

    В кольце окружения продолжаются бои за освобождение Малой Волчьей. Было нанесено поражение живой силе и технике противника около Сердобино, Хрипунов и Бузово.

    За минувшие сутки потери украинских вооруженных формирований в кольце окружения составили до 50 боевиков, две бронемашины и два наземных роботизированных комплекса.

    Всего же с начала месяца в кольце окружения уничтожено свыше 600 военнослужащих ВСУ, 15 бронемашин, 13 квадроциклов и 23 наземных роботизированных комплекса, перечислили в Минобороны.

    В ходе расширения внешней зоны контроля нанесено поражение формированиям ВСУ возле Приколотного, Петропавловки и Новоалександровки.

    Кроме того в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике двух танковых, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ поблизости от Малого Бурлука, Корбины Иваны, Рассоховатого, Варваровки, Избицкого и Рубежного.

    А в Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Толстодубово, Студенока, Кровного, Вакаловщины и Дорошовки.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 220 военнослужащих, две бронемашины и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковскую Ольховатку

    Днем ранее они  освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

    В конце прошлой недели российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР.

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    16 сентября 2026, 08:56 • Новости дня
    ВС России поразили автозавод в Киеве и сухогруз в порту Черноморска
    ВС России поразили автозавод в Киеве и сухогруз в порту Черноморска
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на среду российская армия поразила объекты украинского оборонно-промышленного комплекса и сухогруз с вооружением в порту Черноморска, сообщило Минобороны.

    Целями стали предприятия военной промышленности, порты и морские суда, задействованные в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.

    В Киеве удары пришлись по территории автомобильного завода. Уточняется, что данное промышленное предприятие занималось производством специализированной техники для оснащения украинских вооруженных сил.

    Кроме того, в Одесской области поражен сухогруз. Судно находилось в порту Черноморска, оно доставляло груз военного назначения.

    Во вторник днем российские войска уничтожили железнодорожный состав с грузами для украинской армии во время его погрузки в порту Южный.

    Несколько дней назад российские военные поразили грузовое судно с военным имуществом в порту Одессы.

    В начале сентября ВС России уничтожили транспортное судно с военными грузами в порту Черноморска.

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    16 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    ВС России уничтожили контейнеровоз с грузом для ВСУ в порту Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Удары российских беспилотных летательных аппаратов привели к успешному поражению транспортного судна с предназначенными для ВСУ военными грузами на территории черноморского побережья, сообщило Минобороны.

    Армия России продолжила наносить прицельные удары по портовой инфраструктуре на Украине и морским судам, которые используются в интересах украинских войск. В результате атаки российских беспилотников в порту Черноморск был успешно поражен крупный контейнеровоз, сообщает Минобороны в Max.

    Уничтоженное судно доставляло грузы, предназначенные для материального обеспечения подразделений противника. Российские военные систематически пресекают попытки снабжения украинской армии морским путем, отметили в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные уничтожили в Черном море сухогруз и контейнеровоз с оружием.

    Днем ранее Вооруженные силы поразили сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск.

    В конце августа армия России атаковала танкер с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

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    16 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Российский FPV-дрон беспрепятственно пролетел над ночным Харьковом
    Российский FPV-дрон беспрепятственно пролетел над ночным Харьковом
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие сняли видео пролета FPV-дрона над Харьковом, который не встретил никаких препятствий.

    Бойцы российской бригады «Барс Белгород» успешно провели полет FPV-дрона над ночным Харьковом без каких-либо препятствий, сообщил канал WarGonzo в Max. Отмечается, что успешная операция российских военных демонстрирует способность подразделений работать глубоко на территории противника без потерь.

    Кроме того, беспрепятственный полет дрона указывает на слабость украинской противовоздушной обороны, которая не способна надежно закрыть небо даже над крупными населенными пунктами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы российской группировки войск «Север» совершили массированный налет FPV-дронами на позиции противника в Харьковской области.

    Ранее российские дроны-камикадзе долетали до Харькова для пресечения переброски вражеской техники.

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    16 сентября 2026, 12:32 • Новости дня
    Алаудинов подтвердил гибель Героя России Груниса

    Tекст: Вера Басилая

    Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил о гибели командира 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады генерал-майора Антона Груниса.

    Алаудинов в Max сообщил, что Грунис погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

    «Один из самых уважаемых мной генералов на СВО, человек, принципы которого были непоколебимы, настоящий мужчина, истинный офицер и большой патриот своей Родины, командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии генерал-майор Антон Грунис «Грозный», к глубокому сожалению, ушел в мир иной. Ушел героем, выполнившим свой священный долг! Выражаю искренние соболезнования родным и близким Антона!» – написал Алаудинов.

    Военный эксперт Борис Рожин сообщил о гибели командира четвертой мотострелковой бригады Антона Груниса при обстреле.

    В конце августа Грунис заверил россиян в обязательном достижении всех целей специальной военной операции.

    В июле генерал-майор доложил президенту Владимиру Путину о прорыве обороны противника при освобождении Константиновки.

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    16 сентября 2026, 22:10 • Новости дня
    Карлсон назвал ситуацию на Украине «самым ужасным, что происходит»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский журналист Такер Карлсон признался, что не до конца понимает мотивы главы киевского режима Владимира Зеленского, который вместе с НАТО и США развязал большую войну, но считает это самым ужасным, что происходит в мире.

    Карлсон заявил, что ситуация при нынешнем руководстве Украины является самой ужасной из тех, что он видел.

    «На самом деле я никогда не мечтал, что какая-либо страна распалась бы или какая-то нация бы исчезла. Нет, об этом я никогда не мечтал, но очень трудно смотреть, как Зеленскому удастся избежать своей страшной судьбы. И посмотрите, при поддержке НАТО и США он развязал эту войну, и он движим другими интересами. И я на самом деле не понимаю полностью его мотивы», – заявил Карлсон «Вестям».

    Журналист отметил, что одной из задач Владимира Зеленского является уничтожение христианства на Украине, и выразил уверенность, что рядовые украинцы не поддерживают происходящее и желают мирного соглашения.

    Кроме того, Карлсон считает, что глава киевского режима стремится уничтожить население страны посредством изменений в украинском законодательстве и завоза иностранных рабочих взамен погибших на поле боя украинцев.

    «Зеленский изменяет законодательство на Украине, позволяя крупным корпорациям закупать и земли, и приобретать в собственность крупные залежи природных ресурсов. И, в общем-то, также завозятся иностранные рабочие на Украину, потому что многие украинцы уже погибли на поле боя. Я думаю, что это самое ужасное, что происходит при моей жизни», – заявил журналист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон в августе уличил Запад в использовании Украины для уничтожения России и заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    В сентябре Карлсон назвал Украину тоталитарным государством без свобод.


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    16 сентября 2026, 10:29 • Новости дня
    Российские штурмовики устроили засаду на спецназ ВСУ в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие заманили украинский спецназ и пехоту в подготовленную ловушку во время попытки контратаки в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Источник в силовых структурах сообщил, что российские штурмовые подразделения успешно организовали засаду для украинского спецназа и пехоты в Сумской области, передает ТАСС.

    По его словам, украинские силы попытались предпринять неудачную контратаку, отбить занятые позиции в лесном массиве. Малая группа спецназа противника без доразведки и прикрытия БПЛА зашла в посадку, общаясь жестами в полной тишине, начала производить разведку местности, после чего зашла группа украинских солдат для закрепления.

    «За всей работой ВСУ наблюдали российские штурмовики, после того как противник собрался в лесополосе, по ним был нанесен удар», – сообщил источник в силовых структурах.

    Собеседник агентства отметил высокую подготовку украинского подразделения. Бойцы передвигались скрытно, общались жестами и соблюдали дистанцию, однако это не помогло им избежать удара после того, как группа собралась в лесополосе.

    В августе российские военнослужащие разгромили несколько штурмовых групп противника на Сумском направлении.

    В конце июля подразделения территориальной обороны ВСУ отошли с занимаемых позиций в районе Малой Слободки.

    Перед этим бойцы группировки «Север» пресекли восемь безуспешных вражеских контратак.

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    16 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Лавров заявил о пользе достижения целей СВО для всей Евразии

    Лавров: Достижение целей спецоперации поможет оздоровить обстановку в Евразии

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что успешное завершение спецоперации России поможет оздоровить политическую обстановку во всей Евразии.

    По словам Лаврова, достижение целей российской спецоперации будет способствовать улучшению ситуации на всем континенте, передает ТАСС.

    «Достижение этих целей, которые президент Путин сформулировал, послужат не только урегулированию этого кризиса, но и оздоровлению обстановки на всем Евразийском континенте», – отметил министр на Международном фестивале молодежи.

    По словам главы ведомства, это станет важным шагом к формированию нового мирового порядка, основанного на балансе интересов и лишенного гегемонии. Министр добавил, что защита прав русскоязычного населения, включая право на родной язык и православную веру, остается ключевой задачей операции.

    Ранее Лавров назвал условием украинского урегулирования выполнение изначальных задач спецоперации.

    Несколькими днями ранее Лавров исключил остановку боевых действий на период возможных мирных переговоров.

    В августе Лавров выразил уверенность в обязательном достижении всех целей военной кампании.

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    16 сентября 2026, 21:38 • Новости дня
    В ДНР ликвидировали трех украинских офицеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Донецкой народной республике ликвидировали трех украинских офицеров, включая майора Национальной полиции Андрея Балицкого.

    Российские силовые структуры подтвердили гибель трех украинских офицеров на территории Донецкой народной республики, передает ТАСС. В числе убитых оказались представители Вооруженных сил Украины и Национальной полиции.

    «В ДНР уничтожен начальник отдела вооружения, управления, логистики и материально-технического обеспечения Главного управления Национальной полиции майор полиции Балицкий Андрей. Кроме того, в результате точного попадания ФАБа был уничтожен командир роты БПЛА лейтенант Бонк Любомир Петрович», – сообщил собеседник агентства.

    Также стало известно о ликвидации младшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Михаила Луца. Точные обстоятельства его гибели не приводятся.

    Несколькими днями ранее российские военнослужащие уничтожили в зоне спецоперации трех украинских офицеров и кадрового британского военного.

    В начале месяца бойцы ВС России ликвидировали в ДНР двух офицеров батальона полиции особого назначения.

    Незадолго до этого точные ракетные удары поразили двух высокопоставленных украинских военнослужащих в Харьковской и Полтавской областях.

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    16 сентября 2026, 13:39 • Новости дня
    ВС России уничтожили укрытие ВСУ внутри котла под Харьковом

    Tекст: Вера Басилая

    Российские артиллеристы нанесли высокоточный удар по укрытию украинских подразделений, оказавшихся в окружении на Харьковском направлении, сообщило Министерство обороны.

    Артиллеристы поразили цель в районе населенного пункта Малая Волчья Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Позиции противника были обнаружены во время разведывательных мероприятий с помощью беспилотного летательного аппарата.

    «В результате точного удара артиллерией группировки войск «Север» с использованием высокоточного снаряда «Краснополь» укрытие с живой силой противника было уничтожено», – сообщили в Министерстве обороны.

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что ликвидация выявленной цели подтверждена кадрами объективного контроля, которые были получены в режиме реального времени.

    Российские войска взяли под контроль населенные пункты Широкое и Шевченково в Харьковской области.

    Министерство обороны сообщило о нанесении ударов по окруженным украинским формированиям в районе Малой Волчьей.

    Внутри образовавшегося Волчанского котла осталось около 1,7 тыс. боевиков.

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    17 сентября 2026, 03:55 • Новости дня
    Пранкеры рассказали, что Запад хотел бы видеть «корейский сценарий» на Украине

    Вован и Лексус: Запад хотел видеть «корейский сценарий» на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как представители Запада неоднократно выражали мнение, что «корейский сценарий» на Украине – наиболее предпочитаемый вариант развития событий, только заявить об этом напрямую невозможно.

    «Мы разговаривали с Генри Киссинджером и людьми из Бильдербергского клуба, так вот они тоже считают, что все решения принимаются там, а не на публике. Он говорил, что все мировые лидеры хотели бы видеть «северокорейский сценарий» на Украине. Мы говорили с основателем Давосского форума Клаусом Швабом, и он сказал нам это», – рассказали пранкеры ведущему RT Рику Санчесу.

    Они уточнили, что задали Швабу вопрос, что думают мировые лидеры об украинском конфликте, и он ответил, что «мы идем к северокорейскому сценарию, но не можем объявить об этом публично».

    «Корейским сценарием» называют заморозку вооруженного конфликта по примеру Корейской войны 1950–1953 годов. Война на Корейском полуострове в  завершилась перемирием, а не мирным договором. Вдоль 38-й параллели была создана демилитаризованная зона, а формально КНДР и Южная Корея до сих пор официально находятся в состоянии войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в 2025 году поднимал вопрос о «корейской» и «финской» моделях для Украины. Создание буферной зоны между Россией и Украиной предполагало участие военных не из стран НАТО и помощь США в наблюдении. FT писала в декабре, что США обещали Украине создать самую передовую буферную зону.

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    16 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

    Кроме того, удары наносились по складам горючего и военного имущества, местам сборки и хранения БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 258 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 236 847 беспилотников, 672 ЗРК, 30 935 танков и других бронемашин, 1778 боевых машин РСЗО, 36 470 орудий полевой артиллерии и минометов, 72 033 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, утром в среду ВС России поразили автозавод в Киеве и сухогруз в порту Черноморска.

    Накануне вечером ВС России ударили по железнодорожному составу с грузами для ВСУ в порту Южный.

    ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

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    16 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    FPV-дроны уничтожили робота и блиндаж ВСУ на краснолиманском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Российские операторы FPV-дронов успешно уничтожают технику и укрытия противника на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Министерство обороны.

    Российские операторы ударных FPV-дронов устроили «настоящий ад» для противника на краснолиманском направлении, сообщает Минобороны. Под удары беспилотников попадают самые разные цели неприятеля.

    В результате успешных действий военнослужащих уничтожаются наземные роботы, автомобильная техника и блиндажи с укрывшейся пехотой.

    «Без добычи не возвращаемся», – отметили в Минобороны.

    Российские операторы беспилотников поразили натовскую бронетехнику и роботизированные системы на Краснолиманском направлении.

    Расчеты БПЛА группировки войск «Запад» пресекли попытки украинских подразделений доставить материальные средства на передовые позиции.

    Удары FPV-дронов вынудили противника отступить без сопротивления у Белого Колодезя в Харьковской области.

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    Датский вертолет нарвался на российские сигналы

    Дания обвинила российский фрегат в опасном сближении с ее военным вертолетом после того, как корабль выпустил в его сторону две сигнальные ракеты. В Копенгагене утверждают, что одна из них прошла в непосредственной близости от воздушного судна, однако Москва возложила ответственность на саму датскую сторону, заявив о провокационных маневрах вертолета. Посол России в Дании Владимир Барбин уже вручил Копенгагену ноту протеста. Что на самом деле стояло за действиями датского экипажа и был ли инцидент частью сознательной провокации? Подробности

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    Французскую полицию утешат за счет стариков

    Масштабные акции протеста устроили во Франции те, кто обычно обязаны их разгонять – полицейские. Чем недовольны стражи порядка, у которых, на первый взгляд, и приличная зарплата, и социальный пакет – и у кого отнимут деньги для того, чтобы в условиях дефицита бюджета повысить оклады полиции? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Британия трещит по швам

      Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Бабье лето – 2026: когда наступит и какая погода ожидается в Москве

      Бабье лето – устойчивый период теплой и сухой погоды, который приходит в конце лета или осенью, после первого похолодания. Когда наступает этот период, сколько длится и на что ориентироваться жителям столицы?

    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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