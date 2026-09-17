Монахиня заявила о целенаправленных атаках БПЛА ВСУ на Свято-Успенский монастырь

Tекст: Мария Иванова

Украинские боевики продолжают атаковать Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Донецкой Народной Республике с помощью беспилотников, передает РИА «Новости». Очередной удар пришелся на собор обители.

«Через день утром была атака ВСУ по собору, вверху, целенаправленно прилетел беспилотник и ударил, ну слава Богу, что немного тросы только повредил», – рассказала насельница монастыря Зосима. Она также выразила благодарность рабочим, которые продолжают восстанавливать комплекс, несмотря на постоянную угрозу обстрелов.

Ранее Донецкая епархия сообщала о серии атак дронами на монастырь в ночь на 8 сентября. Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь находится в селе Никольское Волновахского округа ДНР и включает в себя мужской и женский монастыри.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Пасху в 2024 году украинские войска атаковали дронами участников крестного хода у Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря.

В апреле того же года беспилотник противника напал на доставлявших гуманитарную помощь священников в окрестностях этой обители.

В прошлом году украинские военные сбросили с дрона боеприпас на территорию православного храма в Херсонской области.