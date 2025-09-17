  • Новость часаКиев объявил о начале поставок закупленного НАТО оружия США
    Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    Дмитрий Дабб Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд

    Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.

    Геворг Мирзаян Израиль выживает ценой всех остальных

    Израиль возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. Это может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций, геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос.

    17 сентября 2025, 14:49 • Новости дня

    ВСУ атаковали дронoм храм в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона храм великомученика Димитрия Солунского в поселке Брилевка Херсонской области, сообщил глава Алешкинского округа Руслан Хоменко.

    Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона храм великомученика Димитрия Солунского в поселке Брилевка Херсонской области, передает ТАСС.

    По информации главы Алешкинского округа Руслана Хоменко, атака произошла примерно в 02:15 по московскому времени 17 сентября. Беспилотник сбросил боеприпас на территорию православного храма Русской православной церкви.

    В результате удара были выбиты стекла и поврежден фасад здания. Жертв и пострадавших среди местных жителей и прихожан не зафиксировано.

    Ранее украинские боевики нанесли удар по автомобилю скорой помощи в городе Алешки в Херсонской области, в результате чего пострадали два человека.

    Украинский дрон атаковал населенный пункт Голая Пристань в Херсонской области, где погибла 70-летняя женщина.

    В ходе удара украинской армии по Князе-Григоровке в Херсонской области погиб мирный житель.

    16 сентября 2025, 22:58 • Новости дня
    Трамп перед вылетом в Британию отметил, что Украина «в серьезной беде»
    Трамп перед вылетом в Британию отметил, что Украина «в серьезной беде»
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп перед вылетом в Британию, куда он собрался с официальным визитом, пообщался с прессой, сказав несколько слов по актуальным международным вопросам.

    Общаясь с  журналистами перед поездкой в Великобританию, Трамп выразил надежду, что визит будет приятным, так как он ожидает участия, в частности, в переговорах по торговле. Сопровождать президента США в поездке будет супруга Меланья.

    Трамп также сказал журналистам в ответ на вопрос об Украине, что Владимиру Зеленскому «придется действовать и заключить сделку», чтобы положить конец конфликту.

    «Ему придется заключить сделку; Зеленскому придется заключить сделку, и Европа должна прекратить покупать нефть у России. Хорошо? Вы же знаете, что говорят, но они прежде должны прекратить покупать нефть у России», – приводит слова Трампа Guardian.

    Позже, отвечая на вопрос украинского журналиста, Трамп добавил, что «любит Украину», но признал, что «у нее серьезные проблемы».

    «Этого не должно было случиться. Это война, которой не должно было случиться. У страны очень серьезные проблемы. Но я собираюсь остановить это», – сказал он.

    Затем Трамп снова напомнил, как остановил семь войн за последние восемь месяцев и думал, что украинский конфликт станет самым простым, потому что он знаком с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Но это не так, потому что между Зеленским... и Путиным существует огромная ненависть, но мы собираемся это остановить», – резюмировал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта. Президент США Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским, а позднее заявил, что ему, похоже, придется присутствовать на встрече России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.

    Зеленский 16 сентября встретился с представителями партии «Слуга народа» и сообщил, что допускает «худший сценарий» развития событий.

    16 сентября 2025, 17:08 • Новости дня
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому потребуется заключить сделку по ситуации на Украине.

    «Зеленскому придется заключить сделку», – сказал американский лидер, общаясь с журналистами в Белом доме перед вылетом в Британию, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также подчеркнул, что во время возможных будущих переговоров между Россией и Украиной о мире ему, вероятно, придется лично присутствовать с обеими делегациями.

    «Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной», – заявил Трамп.

    Ранее Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским.

    16 сентября 2025, 16:40 • Видео
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    17 сентября 2025, 06:14 • Новости дня
    Штурмовик рассказал, как спасался от ВСУ под водой полчаса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время форсирования реки в Днепропетровской области штурмовик с позывным «Линза» около тридцати минут скрывался под водой, дыша через стебель камыша, чтобы остаться незамеченным для дронов ВСУ.

    Штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Линза» рассказал, как во время выполнения боевой задачи в Днепропетровской области оказался под обстрелом ВСУ и вынужден был скрываться под водой в течение тридцати минут, передает РИА «Новости». Боец отметил, что командование поручило ему первым переправляться через реку в районе Новопетровского, поскольку он умел плавать. Для переправы он использовал верёвку, чтобы помочь товарищам и доставить провизию.

    Во время операции по российским военным был открыт огонь с помощью FPV-дрона, который удалось уничтожить. Однако вскоре противник начал миномётный обстрел. «Полминуты не прошло, как по нам открылся минометный огонь. Не знаю, каким чудом, но я выжил. Лёг в воду, сломал камыш, вставил его в рот и молился. Дышал через трубку минут тридцать», – рассказал «Линза».

    В результате штурмовик получил контузию левого уха и ранения ноги и ступни. Его товарищи на лодке перебросили его на противоположный берег, после чего он смог вернуться в расположение. Часть группы продолжила выполнение задачи и, по словам бойца, уничтожила противника на том участке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области. Российский штурмовик в одиночку уничтожил шестерых бойцов ВСУ в этом населенном пункте. Один из бойцов ВС России рассказал об уничтожении иностранных наемников в Новопетровском.

    17 сентября 2025, 11:22 • Новости дня
    Ставридис призвал НАТО закрыть небо над Украиной

    Экс-командующий НАТО Ставридис призвал закрыть небо над Украиной

    Ставридис призвал НАТО закрыть небо над Украиной
    @ Panayiotis Tzamaros/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис заявил о необходимости закрытия неба над Украиной, несмотря на риск эскалации конфликта.

    Бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал создать бесполетную зону над Украиной, передает ТАСС.

    В своей колонке для агентства Bloomberg Ставридис предложил расширить зону операции НАТО Eastern Sentry («Восточный часовой»), чтобы она охватывала воздушное пространство Украины.

    «Это могло бы стать частью новых мер, которые рассматриваются уже несколько месяцев в ожидании решений из Вашингтона и Брюсселя», – написал Ставридис. При этом он признал, что такой шаг может быть воспринят как агрессивный и чреват риском эскалации конфликта. Тем не менее, по словам экс-адмирала ВМС США, «настало время закрыть небо над Украиной» из-за «неуступчивости Москвы» в переговорах по украинскому кризису.

    Ставридис также отметил, что страны НАТО пока не решаются вводить бесполетную зону из-за опасения прямого военного столкновения с Россией. Он считает, что отношение альянса могло измениться после инцидента с беспилотником в Польше. В подтверждение своей позиции он приводит недавние слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, который заявил, что странам НАТО стоит задуматься о возможности сбивать беспилотники над Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше начали обсуждать возможность создания бесполетной зоны над Украиной. Дмитрий Медведев предупредил о возможных тяжелых последствиях этих инициатив. Румыния заявила, что не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной.

    16 сентября 2025, 20:18 • Новости дня
    Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине

    Reuters: Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Дональда Трампа согласовала предоставление Украине первого пакета военной помощи, полностью оплаченного европейскими союзниками, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, такое решение принято на фоне договоренности, достигнутой ранее между США и странами Евросоюза, передает ТАСС.

    В июле Трамп сообщил, что США и европейские государства достигли формата, при котором поставки американских вооружений для Киева будут оплачиваться ЕС. По словам президента, новая схема должна снизить финансовую нагрузку на Вашингтон.

    Ранее в Италии заявили об отсутствии у США оружия для перелома ситуации на Украине.

    В начале сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов альянса ускорить оформление заказов и оплату американских вооружений для Киева.

    17 сентября 2025, 09:16 • Новости дня
    Зеленский обратился к Западу с требованием думать об Украине

    Зеленский потребовал от Запада уделять больше внимания Украине, а не России

    Зеленский обратился к Западу с требованием думать об Украине
    @ Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский потребовал, чтобы западные страны перестали думать только о себе и о будущих отношениях с Россией, а больше обращали внимание на Украину, сообщает Sky News.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky News выразил мнение о необходимости западных стран сконцентрироваться на ситуации на Украине, а не на перспективе отношений с Россией. передает РИА «Новости».

    «Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине – потому что это вопрос сегодняшнего дня, это происходит прямо сейчас», – заявил Зеленский.

    Также Зеленский отметил, что обсуждение союзниками возможных санкций против России является несправедливым по отношению к Киеву.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу обозначить четкую позицию по гарантиям безопасности для завершения конфликта.

    Зеленский допустил развитие худшего сценария разрешения конфликта. Он также упрекнул Трампа в недостаточном давлении на президента России.

    Президент США Дональд Трамп спрогнозировал скорую встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и позже заявил, что, вероятно, ему придется присутствовать на переговорах России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.

    17 сентября 2025, 13:03 • Новости дня
    Лавров: Киев отверг предложения США после саммита на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти не приняли предложения, переданные спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом после саммита в Анкоридже, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев отверг все оценки, которые спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф передал украинской стороне по итогам встречи России и США в Анкоридже, передает ТАСС.

    В ходе круглого стола для зарубежных послов, посвященного вопросам украинского урегулирования, Лавров уточнил, что Уиткофф регулярно посещает Москву и занимается продвижением подхода, предполагающего достижение устойчивого и взаимоприемлемого решения ситуации.

    По словам главы МИД, предложения и оценки, переданные американской стороной после саммита, были полностью отклонены киевским режимом.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу обозначить четкую позицию по гарантиям безопасности для завершения конфликта.

    Дональд Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку по Украине.

    В МИД заявили, что противники мирного процесса на Украине препятствуют реализации договоренностей между Россией и США, заключенных после встречи в Анкоридже.

    16 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    Моди поддержал усилия США по урегулированию конфликта на Украине

    Моди: Индия поддерживает усилия США по урегулированию конфликта на Украине

    Моди поддержал усилия США по урегулированию конфликта на Украине
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил поддержку усилиям США по поиску мирного решения конфликта на Украине.

    Об этом он сообщил после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    «Мы поддерживаем ваши инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта», – заявил Моди в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Трамп назвал беседу с Моди «чудесной» и поблагодарил индийского премьера за выраженную поддержку усилий по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее Трамп отклонил проект торгового соглашения с Индией из-за того, что Нью-Дели не стала сокращать закупку российской нефти.

    Центробанк Индии начал снижать вложения в американские гособлигации и наращивать золотой запас задолго до торговых пошлин США.

    17 сентября 2025, 09:13 • Новости дня
    На Украине назвали цену за спасение от мобилизации

    Депутат Рады Дмитрук: Уклонисты на Украине платят до 50 тыс. долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские мужчины вынуждены платить десятки тысяч долларов, чтобы избежать призыва на фронт, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

    Цена «билета на жизнь» для украинских мужчин составляет от 30 до 50 тыс. долларов, заявил Дмитрук, передает ТАСС.

    Дмитрук также заявил, что мобилизация на Украине сопровождается массовыми облавами на мужчин, которые происходят не только на улицах и в транспорте, но и в медицинских учреждениях и даже в домах граждан.

    Депутат охарактеризовал происходящее как «мобилизационный террор» и отметил, что сотни тысяч человек были похищены и отправлены на фронт.

    Ранее сообщалось, что действующий глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно уклонялся от призыва в армию, игнорируя повестки в годы президентства Петра Порошенко.

    До этого призывник в городе Черкассы во время военно-врачебной комиссии выпрыгнул из окна медучреждения. В подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей местные жители создали группы для сопротивления территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

    16 сентября 2025, 21:55 • Новости дня
    Зеленский на встрече с однопартийцами признался, что готовится к худшему

    Зеленский признался, что допускает худший сценарий разрешения конфликта

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 сентября встретился с представителями партии «Слуга народа» и сообщил, что Украина добивается гарантий безопасности, прежде всего, и продолжения военной помощи от союзников, признавшись, что допускает «худший сценарий» развития событий.

    «По словам Зеленского, есть какие-то силы в украинском политикуме, которые пытаются через окружение президента США Дональда Трампа донести ему альтернативную точку зрения, не в интересах Украины. Кроме того, президент сказал, что он хочет скорейшего прекращения войны, однако должен готовиться и к худшему сценарию. По этой логике власти вынуждены закладывать значительный бюджет на финансирование оборонки и армии в следующем году», – приводит «РБК Украина» слова источника с вышеозначенной встречи.

    Они уточнили, что военному вопросу была посвящена основная часть встречи, длившейся два часа. Вопрос выборов или каких-либо новых кадровых перестановок не обсуждался.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта. Президент США Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским, а позднее заявил, что ему, похоже, придется присутствовать на встрече России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.


    17 сентября 2025, 14:38 • Новости дня
    Киев объявил о начале поставок закупленного НАТО оружия США
    Киев объявил о начале поставок закупленного НАТО оружия США
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки американского оружия, приобретенного Североатлантическим альянсом по программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), стартовали, заявил главный представитель НАТО в Киеве Патрик Тернер.

    Тернер сообщил агентству Reuters, что четыре пакета вооружений уже оплачены, и техника поступила на Украину, передает ТАСС.

    Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине.

    Ранее в Италии заявили об отсутствии у США оружия для перелома ситуации на Украине.

    17 сентября 2025, 07:45 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали восемь украинских беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на среду над российскими регионами дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Над Ростовской и Брянской областями сбили по три дрона, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Воронежской и Курской областями уничтожили по одному дрону.

    Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.

    Напомним, вечером во вторник над российскими регионами уничтожили пять украинских беспилотников.

    До этого за час над Курской областью сбили 24 украинских дрона.

    17 сентября 2025, 12:42 • Новости дня
    Бойцы «Севера» уничтожили диверсантов ВСУ у границы с Курской областью
    Бойцы «Севера» уничтожили диверсантов ВСУ у границы с Курской областью
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мотострелковый полк группировки «Север» пресек попытку проникновения диверсантов ВСУ на границу Курской области, уничтожив их в Сумской области.

    Военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки «Север» обнаружили и уничтожили группу диверсантов ВСУ на территории Сумской области, передает ТАСС.

    По данным Минобороны, противник пытался приблизиться к российской границе в районе населенного пункта Теткино. Воздушная разведка выявила движение врага, после чего огневая поддержка нанесла прицельный удар из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов «Утес».

    В Минобороны подчеркнули, что украинские диверсанты не оставляют попыток проникновения на российскую территорию, однако их действия оперативно фиксируются разведкой, а координаты сразу передаются расчетам для поражения целей.

    В ведомстве особо отметили: «Боевиков отправляют на «мясные» штурмы. В каждом таком накате полно наемников, которые нашли свой покой, так и не дойдя до русской земли».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в интернете появились фото украинских боевиков, замаскированных под бойцов спецназа России. Российские войска уничтожили диверсионную группу ВСУ под Горловкой. Российские военные также уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области.

    16 сентября 2025, 22:44 • Новости дня
    Foreign Policy указал на утрату Зеленским связи с реальностью

    Tекст: Ирма Каплан

    В течение последнего месяца правительство Украины приняло две важные меры, связанные с истощенными вооруженными силами, однако эти шаги вызвали неоднозначную реакцию и заставили некоторых наблюдателей усомниться в том, что Владимир Зеленский и его советники адекватно оценивают ситуацию за пределами коридоров власти в Киеве.

    Собеседники журнала Foreign Policy заподозрили, что Зеленский и его команда пребывают в некоем «пузыре», который держит их оторванными от реальности, поэтому инициативы, которые предлагают власти, требуют очень подробного пояснения.

    Издание упоминает две идеи правительства Украины – драконовские меры за нарушения воинской дисциплины и позволение молодым людям до 22 лет покидать страну. Обе новинки вызвали у народна настороженность и недоумение.

    «Неудачные военные реформы накладываются на другие промахи правительства, которые проливают свет на ближайшее окружение советников президента. <...> Действительно, опросы показывают, что уровень недоверия населения к партиям и парламенту очень высок, хотя в этом нет ничего нового. Украинцы давно скептически относятся к этим институтам», – сказано в статье.

    FP отмечает, что попытки Зеленского заигрывать с молодыми украинцами ради рейтинга дают быстротечный эффект: он находится у власти почти шесть лет, вопиющая ошибка в борьбе с коррупцией показала, что его внутренние советники совершенно оторваны от украинского общества.

    «Очевидный вывод заключается в том, что Зеленскому нужен новый советник, знания которого помогут восстановить связи с украинской общественностью», – делает вывод автор материала.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бессент еще в апреле назвал Зеленского «эстрадным артистом» с плохими советниками. Теперь Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта.

    Президент США Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским, а позднее заявил, что ему, похоже, придется присутствовать на встрече России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.

    Зеленский 16 сентября встретился с представителями партии «Слуга народа» и сообщил, что Украина добивается гарантий безопасности, прежде всего, и продолжения военной помощи от союзников, признавшись, что допускает «худший сценарий» развития событий.

    17 сентября 2025, 08:18 • Новости дня
    Российские войска продвинулись под Северском
    Российские войска продвинулись под Северском
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные за сутки вклинились в оборону украинских войск под Северском, где ширина линии боев составляет более двенадцати километров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, военнослужащие России за последние сутки продвинулись на триста метров в оборону украинских сил под Северском Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Марочко отметил: «В ходе активных боевых действий ВС РФ выровняли линию фронта на участке Серебрянка – Выемка в ДНР и начали продвижение в западном направлении. За истекшие сутки бойцы РФ на одном из участков вклинились в оборону противника на 300 м. Ширина фронта, на котором давят наши войска, составляет более 12 км».

    По оценке эксперта, российские бойцы продолжают наступление с целью освобождения Северска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России практически завершили зачистку Серебрянского лесничества. Российские войска ранее выбили ВСУ из большей части Серебрянки в ДНР. ВСУ уже не менее десяти раз пытались вернуть контроль над этим населенным пунктом.

