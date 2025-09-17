Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?0 комментариев
ВСУ атаковали дронoм храм в Херсонской области
Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона храм великомученика Димитрия Солунского в поселке Брилевка Херсонской области, сообщил глава Алешкинского округа Руслан Хоменко.
Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона храм великомученика Димитрия Солунского в поселке Брилевка Херсонской области, передает ТАСС.
По информации главы Алешкинского округа Руслана Хоменко, атака произошла примерно в 02:15 по московскому времени 17 сентября. Беспилотник сбросил боеприпас на территорию православного храма Русской православной церкви.
В результате удара были выбиты стекла и поврежден фасад здания. Жертв и пострадавших среди местных жителей и прихожан не зафиксировано.
Ранее украинские боевики нанесли удар по автомобилю скорой помощи в городе Алешки в Херсонской области, в результате чего пострадали два человека.
Украинский дрон атаковал населенный пункт Голая Пристань в Херсонской области, где погибла 70-летняя женщина.
В ходе удара украинской армии по Князе-Григоровке в Херсонской области погиб мирный житель.