Женщина погибла при ударе БПЛА по Голой Пристани
70-летняя женщина погибла в результате удара украинского беспилотника по населенному пункту Голая Пристань, сообщил представитель экстренных служб, подчеркнув, что инцидент произошел днем.
За прошедшие сутки силы киевского режима нанесли по левому берегу Днепра в Херсонской области в общей сложности 80 ударов артиллерией и совершили 18 атак с помощью беспилотников. По словам источника, «в течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 57 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 23 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. 18 ударов по области украинская армия нанесла с помощью БПЛА», передает РИА «Новости».
Под обстрелами оказались 11 населенных пунктов, среди них Голая Пристань, Старая Збурьевка, Бехтеры, Алешки, Новая Каховка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Каховка, Новая Маячка и Старая Маячка. Информация о других жертвах или разрушениях уточняется. Власти и экстренные службы продолжают мониторить ситуацию и оказывать помощь пострадавшим.
1 сентября в экстренных службах сообщили, что в результате удара украинской армии по Алешкам Херсонской области погиб один мирный житель, еще двое получили ранения.
Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрелов региона за прошедшие сутки погиб один человек, четверо получили ранения. Ранее сообщалось, что в результате удара украинской армии по Князе-Григоровке Херсонской области погиб один мирный житель, за сутки зафиксирован 61 обстрел региона.