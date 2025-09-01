Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.4 комментария
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Херсонской области
В результате удара украинской армии по Алешкам Херсонской области погиб один мирный житель, еще двое получили ранения, сообщили в экстренных службах.
Кроме того, в ходе обстрела Голой Пристани боевиками киевского режима был ранен еще один человек. По данным экстренных служб, за сутки по Херсонской области было нанесено 60 ударов с применением ствольной артиллерии и беспилотников, передает РИА «Новости».
Представитель сообщил: «В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 18 ударов были нанесены ночью, семь – с помощью БПЛА».
Обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, среди которых Алешки, Голая Пристань, Новая Маячка, Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Казачьи Лагери, Днепряны и Корсунка.
Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрелов региона за прошедшие сутки погиб один человек, четверо получили ранения.
Ранее сообщалось, что в результате удара украинской армии по Князе-Григоровке Херсонской области погиб один мирный житель, за сутки зафиксирован 61 обстрел региона.