США перехватили у Венесуэлы танкер с принадлежащей трейдеру из Китая нефтью

Tекст: Антон Антонов

Танкер следовал под флагом Панамы. Он перевозил нефть, которая принадлежит одному из крупнейших нефтетрейдеров из Китая. Китайский трейдер занимается регулярными поставками венесуэльской нефти на нефтеперерабатывающие заводы КНР, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Судно Centuries не внесено в санкционные списки США. Газета также подчеркивает, что задержанный танкер не имеет известных связей с Ираном. По информации государственной нефтяной компании Венесуэлы, ранее в 2024 году этот танкер уже перевозил мазут из Венесуэлы в Китай.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщало, что Береговая охрана США провела задержание судна под санкциями у берегов Венесуэлы. Однако, по данным Axios, власти США перехватили танкер, не находящийся под санкциями.

В декабре военные США уже захватывали супертанкер у побережья Венесуэлы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США подтвердили задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы. Axios со ссылкой на источники заявляет, что захват танкера является сигналом президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.