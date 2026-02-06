Не прошло и четыре года, как в стане европейских политиков разного калибра начались странные разговоры, долетающие до широкой публики. Ведь раньше в отношении России как было – «международная изоляция», «только самые жесткие санкции», «разгром на поле боя», «отмена русских», «коллективная ответственность», «международный трибунал», «раздел и репарации».

То есть удивительная новая генерация политиков, которые, как теперь выясняется на примере Демпартии США, самыми странными путями пришли к власти, пошли на тотальную конфронтацию с Российской Федерацией. Им подыгрывала наша поубежавшая оппозиция, которая готовила списочки для санкций, рассказывала о вечном империализме России и заодно – что у «медведя» ракет осталось на три дня. Прошло три дня. И еще три. И вот мы уже там, где мы есть. В полной изоляции. От Европы. Последним, кто заезжал в Москву из европейцев, был австрийский канцлер Нехаммер, которому за это тут же накидали в панамку. Но давно это было.

Душевные метания Макрона «звонить Путину – не звонить Путину» можно не учитывать, потому что они уже давно превратились в мем. Как и сам Макрон. Четыре года Евросоюз под руководством бывшего министра обороны ФРГ мадам фон дер Ляйен старательно следит, чтобы никто и никогда не вздумал разговаривать с русскими. Самые поздние и самые северяне НАТО – финны – настолько не уверены в себе, что тупо перекрыли границу с Ленобластью и Мурманском. А это 1,3 тыс. км.

В этом есть логика – если тональность задают такие обезумевшие злобные бабы, как Штрак-Циммерман или Кайя Каллас, которые каждый день буквально требуют разгрома России, или сам канцлер Мерц, который раз в неделю обсуждает, когда нужно стрелять по русским крылатыми ракетами Made in Germany, то понятно, что разговаривать не о чем и не с кем. Но внутри там происходит бурление. Можно спросить: «а что случилось», но мы знаем что – прошло еще «три дня», а у русских все не заканчиваются ракеты. И даже пиво. Нападения на российскую территорию не смогли вызвать панику с последующим народным возмущением.

А еще сменился хозяин Белого дома, и он не желает выступать на стороне ЕС, а буровит свою собственную телегу. И кому-то из самых сообразительных стало неуютно. Если прежде только какие-то отставные генералы пытались сообщить, что что-то идет не так, то теперь раздаются голоса действующих политиков.

Самая смешная девушка ЕС, итальянская премьерша Джорджа Мелони оказалась самой сообразительной и не стала ссориться с Трампом, а заодно дошла до свежей мысли, что вообще-то надо и с Путиным договариваться. Просто кто-то должен был это сказать вслух – и чтобы его услышали. Потому что ни венгерского лидера, ни словацкого в упор не слышат, когда они говорят то же самое. Их записали в диссиденты и тупо затыкают рот. Но Мелони так просто не заткнешь. Более того, в Европе стали думать, а как бы осуществить историческую миссию и заявиться в Москву чисто поговорить.

Уже даже предложили кандидатуру финского премьера Стубба на роль спецпосланника. Но вот беда – финны уже разобрали ж/д составы до Питера и Москвы, и Стубб начал нести совсем уже невыносимый бред и хвалиться своей армией, которая русским обязательно задаст жару. Кто ж с ним будет после этого разговаривать? Но ситуация ухудшается с каждым днем.

Потому что прошло еще «три дня», и вдруг до Европы дошло, что ее мнение по поводу России, украинского конфликта и прав извращенцев вообще никого не волнует. И их шайку стали синхронно отключать от любых переговоров и русские и американцы. А что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре. Собственно, это и есть причина паники. Турбулентность такова, что в этой обстановке звучат голоса, которые еще полгода назад были невозможны.

Основатель немецкой партии «Левые», патриарх немецкой политики Оскар Лафонтен вышел с огромной статьей, в которой обвинил Европу в вечной ненависти к России в качестве государственной политики и идеологии. Более того – его сейчас пытаются морально уничтожить за фразу «Ненависть, проявляющаяся в русофобии, столь же предосудительна, как и антисемитизм». Его статью называют в «системных» СМИ «безвкусной». А его самого, естественно, путинским агентом. Но слова сказаны.

Тем временем начальникам ЕС стало все трудней оправдывать свои чудовищные траты на Украину (читай – на войну с Россией) из карманов налогоплательщиков, они же избиратели. Денег все меньше во всех европейских странах, оппозиция, даже задушенная, набирает все более серьезные рейтинги.

Народ спрашивает: «Где деньги?». Есть прямая угроза провала на выборах и распада правительственных коалиций (например, в ФРГ). И поэтому мы видим якобы «всполохи реализма» в речах политиков то там, то тут. Вот уже и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш говорит о необходимости для Европы наладить диалог с Россией. Кто следующий? Все равно, кто. Чем дольше русские в своей силе, тем больше европейские будут говорить все что угодно, лишь бы остаться у власти.