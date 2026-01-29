Tекст: Дмитрий Бавырин

Странно звучит, но с Нидерландами впервые такое, чтоб глава исполнительной власти официально принадлежал к секс-меньшинствам. Казалось, что как раз в Нидерландах что-то подобное и изобрели, но нет: у соседей голландцев было, у самих голландцев не было. Теперь будет.

Новым премьер-министром станет Роб Йеттен, живущий с игроком сборной Аргентины по хоккею на траве. Кроме того, он самый молодой глава правительства в голландской истории – всего 38 лет.

Этого и следовало ожидать по итогам последних выборов, которые, вопреки прогнозам и общеевропейским трендам, выиграла классическая либеральная партия «Демократы 66» во главе с Йеттеном. Обычно европейцы голосуют за глобализм под вывесками христианской демократии или социал-демократии, а либералы – сдувшийся бренд. Но в Нидерландах их партия неожиданно вышла вперед на парламентской гонке из-за раскола в стане правых евроскептиков, на чью победу надеялись все те, кто хотел сделать больно главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и генсеку НАТО Марку Рютте, который еще не так давно сам был нидерландским премьером и сохраняет высокую степень влияния на местную политику.

Увы, партия Рютте (Народная партия за свободу и демократию, или VVD) тоже вошла в новое правительство. Это означает сохранение прежних правящих элит и обеспечение на родине крепкого политического тыла для

одного из самых вездесущих, опытных и умных европейских политиков из числа основных российских врагов.

Третьей партией правящей коалиции стало очередное объединение евроглобалистов под вывеской как раз таки христианской демократии, то есть политической силы, которая в прошлом защищала ценности религиозной общины, а теперь стала опорой брюссельских бюрократов и адептов новой холодной войны, как, например, ХДС канцлера Германии Фридриха Мерца (кстати, Урсула – член этой же партии).

Для большинства всем этим людям в 150-местном голландском парламенте не хватает что-то около десяти депутатов, то есть это шаткая коалиция меньшинства, которая должна будет договариваться с оппозицией по каждому законопроекту. Это удобно в случае, если обеспечение боевых действий на Украине (а это главная внешнеполитическая задача нидерландской власти) станет неподъемным грузом для Европы или прекратится под нажимом администрации президента США Дональда Трампа. Голландцы как бы сохранили возможность пересдать карты и объявить очередные внеочередные выборы – под новую ситуацию в Европе и мире, но пока что новое правительство строит планы на четыре года вперед.

Такой итог борьбы за власть в Нидерландах плачевен, так как европейские либералы – надежный участник общеевропейской «партии войны», чья текущая задача – вредить России и помогать Украине. Две другие правящие партии столь же надежный участник этой же самой коалиции, несмотря на расхождения во взглядах по другим вопросам.

А Нидерланды – это богатая страна, влиятельный член ЕС и НАТО, крупный производитель оружия, незаменимый морской порт.

Ее переход в стан евроскептиков – Венгрии, Словакии, Чехии, которые взяли на себя роль «партии мира» и тормоза антироссийских инициатив, мог сложиться, да не сложился – в том числе из-за личных амбиций лидеров правых, скептично настроенных в отношении Брюсселя и Киева.

Но во всем стоит искать хорошее, и в сложившемся у голландцев политическом раскладе тоже есть свои плюсы. Отмененный триумф евроскептиков (прежде всего Партии свободы Герта Вилдерса) нес для России неочевидную угрозу в том смысле, что мог поспособствовать военной машине Киева.

У режима Владимира Зеленского есть несколько перманентных дефицитов, прежде всего это люди и деньги. Благодаря ЕС (и Нидерландам в том числе) ему удалось на несколько ближайших месяцев решить вопрос с деньгами, хотя теперь это в большей степени не гранты, как раньше, а кредиты, которые придется возвращать.

Кризис живой военной силы компенсировать сложнее. Втянуть европейцев в боевые действия Киеву не удалось, хотя он искренне старается уже четыре года, а внутренний ресурс Украины близок к исчерпанию: тех, кто не смог выехать, отлавливают на улицах, если их не удается отбить местным женщинам (иногда удается).

Но есть миллионы украинских мужчин, осевших в ЕС. На них, как на ресурс для продолжения боевых действий против России, указывают наиболее радикальные «ястребы» Европы. Точнее, самые радикальные хотели бы сбивать их в колонны и отправлять на восточный фронт. Более умеренные предлагают хотя бы усложнить для украинцев миграцию и лишить части соцобеспечения, чтоб не поощрять «ухилянство».

В Германии, где молодых украинских мужчин особенно много, подобных радикалов в политике тоже немало, но решить этот вопрос в пользу «ястребов» власти ФРГ не способны из-за внутренних противоречий и системы сдержек-противовесов. Канцлер Мерц и рад бы помочь Зеленскому десятками тысяч штыков, заодно снизив миграционную нагрузку на ФРГ, но ни партнеры по коалиции, ни немецкие суды не дадут ему этого сделать.

В Нидерландах все решается чуть проще, а партий с антимигрантским настроем там много, причем партия Рютте – одна из них. В том, что мигранты с Украины – это нежелательное явление, «ястребы» смыкаются с евроскептиками. Одних больше смущает нагрузка на бюджет и рост цен на жилье, других – то, что пропадает «пушечное мясо» для противостояния с Россией, но они могли прийти к общему решению вопроса. А при новом премьере Йеттене такого не будет.

Его партия, как и положено либеральной, стоит на позициях «мы всем рады», поэтому высылка украинцев или даже их поэтапное выдавливание ею не рассматривается. Максимум, на что более консервативным партнерам по коалиции удалось уговорить людей Йеттена, это ужесточение правил по предоставлению убежища, что следует из соглашения новой власти.

Но в том, чтобы по-прежнему заваливать Зеленского материальными ресурсами и следовать курсом Урсулы – Рютте, у новой нидерландской власти разногласий нет. А это, если подумать, гораздо более извращенная девиация, чем хоккей на траве.