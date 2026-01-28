Роб Йеттен стал самым молодым премьером Нидерландов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лидеры партий D66, CDA и VVD достигли принципиальной договоренности о формировании миноритарного правительства, передает Politico.

В результате переговоров решено, что будущая коалиция займет 66 мест в нижней палате парламента Нидерландов, что на 10 мест меньше необходимого для большинства. Миноритарные кабинеты в стране встречаются крайне редко.

Главой нового правительства станет Роб Йеттен, лидер D66, который станет самым молодым премьер-министром в истории страны. Он заявил, что еще осталось согласовать детали соглашения, а официальная презентация намечена на пятницу. Йеттен отметил, что основными приоритетами кабмина будут доступное жилье, контроль миграции и инвестиции в оборону. По его словам, «мы с нетерпением ждем начала работы».

Лидер VVD Дилан Йесилгез подчеркнула, что пока не определилась, займет ли пост в новом правительстве. Она ранее занимала должность министра юстиции.

На прошедших в октябре выборах D66 одержала уверенную победу, опередив Партию свободы Гирта Вилдерса, которая ранее входила в коалиционное правительство. Предыдущее объединение распалось из-за разногласий по вопросу предоставления убежища.

