Роб Йеттен стал самым молодым премьером Нидерландов
Три ведущие нидерландские партии после продолжительных переговоров договорились создать миноритарную коалицию во главе с 38-летним Робом Йеттеном, пишет Politico.
Лидеры партий D66, CDA и VVD достигли принципиальной договоренности о формировании миноритарного правительства, передает Politico.
В результате переговоров решено, что будущая коалиция займет 66 мест в нижней палате парламента Нидерландов, что на 10 мест меньше необходимого для большинства. Миноритарные кабинеты в стране встречаются крайне редко.
Главой нового правительства станет Роб Йеттен, лидер D66, который станет самым молодым премьер-министром в истории страны. Он заявил, что еще осталось согласовать детали соглашения, а официальная презентация намечена на пятницу. Йеттен отметил, что основными приоритетами кабмина будут доступное жилье, контроль миграции и инвестиции в оборону. По его словам, «мы с нетерпением ждем начала работы».
Лидер VVD Дилан Йесилгез подчеркнула, что пока не определилась, займет ли пост в новом правительстве. Она ранее занимала должность министра юстиции.
На прошедших в октябре выборах D66 одержала уверенную победу, опередив Партию свободы Гирта Вилдерса, которая ранее входила в коалиционное правительство. Предыдущее объединение распалось из-за разногласий по вопросу предоставления убежища.
Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Нидерландов выразил обеспокоенность блокировкой государственных данных на серверах в США.
Нидерланды заявили об отказе от участия в инициированном Дональдом Трампом «Совете мира».